Самый точный тест личности из 4 вопросов

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Тест Майерс-Бриггс был создан во времена Второй мировой войны для того, чтобы помочь женщинам трудоустроиться и заменить своих ушедших на поля сражений мужей. Ответив на ряд вопросов, они получали краткую характеристику, на основе которой могли подобрать работу, максимально соответствующую их способностям. Некоторые западные компании и сегодня используют тестирование Майерс-Бриггс при отборе кандидатов на свои вакансии. AdMe.ru создал упрощенную, короткую версию этого теста. Всего 4 вопроса по 2 варианта ответа в каждом, и — вуаля! — комбинация букв расскажет о вашем типе личности.

1. Вы совершенно измотаны, неделя была долгой и не самой удачной. Как проведете выходные?

Наберу друзьям, узнаю, какие у них планы. Слышал, открылся новый ресторан / в прокат вышла уморительная комедия / в пейнтбольном клубе скидки. Нужно выбраться всем вместе. — E

Переведу телефон в режим «Не беспокоить», останусь дома. Включу новый эпизод любимого сериала, соберу пазл, полежу в ванне с книжкой. — I

2. Какое из двух описаний больше подходит вам?

Самое важное для меня то, что происходит здесь и сейчас. Я отталкиваюсь от реального положения дел, обращаю внимание на детали. — S

Факты — это скучно. Я люблю мечтать и сочинять сценарии грядущих событий. Охотнее полагаюсь на интуицию, чем на какие-то данные. — N

3. Компания — конкурент вашего работодателя пытается вас переманить. Вы сомневаетесь: там гораздо больше платят, но здесь прекрасный коллектив, да и начальник отдела намекнул, что рекомендует вас руководству перед уходом на пенсию. Как будете принимать решение?

Изучу всю доступную информацию о компании-конкуренте, посоветуюсь со знакомым HR-менеджером, нарисую таблицу «за и против». В таких делах важно все трезво оценить и взвесить. — T

Прислушаюсь к собственным чувствам и ощущениям. Всегда стараюсь следовать зову сердца. — F

4. До свадьбы ваших близких друзей 2 недели. Как дела с подготовкой?

Я уже месяц назад выбрал саксофониста, который исполнит попурри из песен наших школьных лет / собрал презентацию из фотографий пары с момента их знакомства / сочинил поэму / отутюжил костюм / записалась на макияж и укладку. Предпочитаю быть во всеоружии. — J

Зачем готовиться? Я буду веселиться и наслаждаться праздником, а тост скажу экспромтом, от души. Все самое лучшее случается спонтанно. — P

А теперь ищите свой тип личности по Майерс-Бриггс!

ESTJ — УПРАВЛЕНЕЦ

Практичный и последовательный, он обожает порядок во всем, планировать и заниматься организацией. Но больше всего — убеждать окружающих в своей правоте и склонять к собственной точке зрения. Трезво смотрит на жизнь и доверяет прежде всего фактам. Открыт для общения, новых знакомств и шумных компаний. Не забывает заботиться о близких и умеет проявлять свою любовь. 11 % мужчин, 6 % женщин

ENTJ — КОМАНДИР

Для него жизнь — борьба и экстрим. Именно так он познает окружающих и себя. Смелый и рисковый, он легко вдохновляется и начинает что-то новое. В то же время адекватно оценивает свои способности — как сильные, так и слабые стороны. Тонко чувствует тенденции, открыт для свежих идей. Мыслит позитивно. Обожает спорт и все, что с ним связано. 3 % мужчин, 1 % женщин

ESFJ — УЧИТЕЛЬ

Прекрасно ладит с людьми, душа любой компании. Внимателен и заботлив, всегда готов прийти на помощь, даже если придется пожертвовать собственными интересами ради другого человека. При этом в своих делах очень самостоятелен и, как правило, всего добивается без посторонней помощи. От близких ждет только эмоциональной поддержки. 17 % женщин, 8 % мужчин

ESTP — МАРШАЛ

«Главное не победа, а участие» — это не о нем. Стремится любой ценой достичь своей цели, даже если придется задействовать физическую силу. Придерживается четкого плана действий, не выносит подчинения и компромиссов. Прирожденный боец, подвижный, но собранный. Способен объективно оценить даже самую стрессовую ситуацию и дать быстрый, точный ответ. 6 % мужчин, 3 % женщин

ENFJ — НАСТАВНИК

Эмоциональный, красноречивый, с выразительной мимикой и развитой жестикуляцией. Понимает и переносит на себя эмоции других людей, улавливает даже малейшую неискренность. В любви недоверчив и ревнив. Часто бывает готов к тем или иным событиям, обладая способностью предчувствовать их заранее. 3 % женщин, 2 % мужчин

ENTP — ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Генератор идей, находится в непрерывном создании чего-то нового. Быстро адаптируется в непривычных условиях, с легкостью осваивает разные методы работы. Часто из-за своей нелюбви к традициям и рутине меняет профессиональные сферы и хобби, становится новатором и первопроходцем. Что немаловажно, способен не только создавать идею, но и доносить ее суть до других, принимать решения и воплощать задуманное в жизнь. 4 % мужчин, 2 % женщин

ESFP — ПОЛИТИК

Мастерски определяет возможности окружающих и нередко использует это с целью манипуляции. В общении с людьми руководствуется в первую очередь собственными интересами, однако стремится произвести на них впечатление и создать образ незаурядной личности. Обеими ногами в настоящем моменте, не любит попусту терять время. Ждет быстрых результатов, не терпит бюрократии и волокиты. 10 % женщин, 7 % мужчин

ENFP — ЧЕМПИОН

Энергичен и любознателен, с ярко выраженным творческим началом. Сочетает в себе черты и экстраверта, и интроверта, а потому не только умеет находить общий язык с людьми, но и хорошо их чувствует. Способен сопереживать и давать дельные советы. Воспринимает жизнь во всем многообразии ее возможностей, обладает развитой фантазией и высоким уровнем интеллекта. Очень гармоничная личность, способная сохранять баланс даже при постоянной смене обстоятельств. 10 % женщин, 6 % мужчин

INFP — ЦЕЛИТЕЛЬ

Лирик и мечтатель, ставит на первое место внутреннюю гармонию, согласие с самим собой. Большинство размышлений направляет вглубь самого себя, однако способен интуитивно прогнозировать события и хорошо разбираться в людях. Любит наряжаться, старается хорошо выглядеть в любых обстоятельствах. Не отличается экономностью и часто теряет чувство времени и реальности происходящего. 5 % женщин, 4 % мужчин

ISFP — КОМПОЗИТОР

Умеет находить радость в простых вещах, спокойно переносит рутину и однообразие. Любит ощущать себя нужным, а потому всегда помогает другим людям, однако никогда не нарушает их личное пространство. Не переносит конфликтных ситуаций, умеет рассмешить и развлечь. Очень приземленный, практичный, заботливый, нежный, надежный и верный спутник. Он принимает мир таким, каков он есть, не пытается руководить и манипулировать. 10 % женщин, 8 % мужчин

INTP — АРХИТЕКТОР

Эрудит и философ, не любит бурного проявления чувств, стремится к ровному эмоциональному фону и комфорту. Осторожен в принятии решений, любит анализировать и искать связи между прошлым, настоящим и будущим. Очень восприимчив к переменам и скорее тяжело их переносит. Постоянно пытается собрать воедино все поступающие факты, мысли и идеи, из-за чего нередко находится в напряжении. 5 % мужчин, 2 % женщин

INFJ — СОВЕТНИК

Тонко чувствует людей и отношения между ними. Легко определяет настроения и скрытые таланты, к нему часто обращаются за советом. Сам же легко раним и тяжело переносит агрессию и недостаток любви. Его движущая сила — интуиция — направлена не вовне, а внутрь. Такие люди не перестают учиться на протяжении всей жизни, считая саморазвитие одним из основных приоритетов. Познавая себя, они помогают другим. 2 % женщин, 1 % мужчин

INTJ — ВДОХНОВИТЕЛЬ

Обладает богатейшим внутренним миром, откуда в основном и черпает свои необычные идеи. Стремится к совершенству, хочет улучшить всех и вся. Однако в отношениях с людьми испытывает трудности, часто намеренно отдаляет окружающих, демонстрируя независимость. Умеет расставлять приоритеты, доверяет своей интуиции. 3 % мужчин, 1 % женщин

ISFJ — ЗАЩИТНИК

Не терпит фальши и наигранности в отношениях, сразу выделяет «чужих» и «своих». Первых держит на расстоянии. Для вторых готов на многое, причем никогда не просит чего-то взамен. Исполнительный, аккуратный в словах и поступках. Добродушный и заботливый, видит высшую цель в том, чтобы помогать другим и делать их счастливее. 19 % женщин, 8 % мужчин

ISTP — УМЕЛЕЦ

Как правило, обладает техническим складом ума и любит работать руками. Не торопится с принятием решений, уверен, что лучше 7 раз отмерить. Однако всегда укладывается в сроки и пунктуален по сути. Познает мир через ощущения, его взгляд на происходящее предельно объективен и конкретен. По умолчанию расположен к другим людям, однако отказывается от общения, как только чувствует неискренность. 9 % мужчин, 2 % женщин

ISTJ — ИНСПЕКТОР

Вдумчивый, глубокий, ответственный. Вызывает доверие, однако сам ничего не принимает на веру, внимательно анализируя всю поступающую информацию. Не заинтересован в продолжительном общении, предпочитает деловые контакты только на время сотрудничества. Нацелен на конечный результат. Любит строгость, порядок, часто педантичен. Не витает в облаках, находится «здесь и сейчас». 15 % мужчин, 7 % женщин