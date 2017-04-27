Самая серьезная ошибка, которую допускают родители в воспитании мальчиков

Самая серьезная ошибка, которую допускают родители в воспитании мальчиков

Считается, что мальчиков нужно воспитывать жестче, чем девочек. Но недавнее исследование показало, что к мальчикам в первые годы жизни нужно относиться даже нежнее и внимательнее, чем к девочкам.

AdMe.ru рассказывает, почему это так важно и как именно нужно воспитывать мальчиков.

Почему мальчикам сложнее?

    Нейропсихоаналитик Аллан Шор сделал обзор исследований своих коллег, в котором говорится, что правое полушарие мозга у мальчиков развивается медленнее, чем у девочек. Из-за этого мальчики менее восприимчивы к звукам и окружающим людям, более раздражительны и капризны. Они тяжелее переносят стресс и менее устойчивы перед нервно-психическими расстройствами (например, синдром дефицита внимания, аутизм), которые проявляются в раннем возрасте.

    Недостаток контакта с матерью приводит к повышенной двигательной возбудимости и сказывается на формировании в мозге нейронных связей, которые отвечают за самоконтроль и социализацию.

    Крепкая нежная связь с матерью жизненно необходима мальчикам. Это сильно влияет на развитие их незрелого правого полушария мозга в первый год жизни.

    5 советов Аллана Шора родителям мальчиков

    • Не разделяйте мать и младенца при рождении. Разделение сразу же после рождения — стресс для всех детей, но для мальчиков это особенно вредно, так как приводит к скачку гормона кортизола. Если уровень кортизола повышен долгое время, это может влиять на развитие мозга и здоровье ребенка.
    • Проведите с ребенком весь оплачиваемый родительский отпуск, по крайней мере первый год. В этот период дети наиболее уязвимы.
    • Не будьте жесткими в воспитании мальчиков, особенно в первые годы жизни. Оберегайте их от стрессов, с терпением относитесь к проявлению негативных эмоций. Не запрещайте им плакать, не стыдите за это и не оставляйте одних во время плача. Почаще обнимайте и целуйте их.
    • На маленьких мальчиков большое негативное воздействие оказывают токсины из окружающей среды (например, фенолы). Они губительно сказываются на развитии правого полушария мозга. Будьте внимательны к тому, что окружает младенца.

    Фото на превью depositphotos

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    7 Комментарии
    • 27 апреля 2017
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