Самая серьезная ошибка, которую допускают родители в воспитании мальчиков

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AdMe.ru рассказывает, почему это так важно и как именно нужно воспитывать мальчиков.

Считается, что мальчиков нужно воспитывать жестче, чем девочек. Но недавнее исследование показало, что к мальчикам в первые годы жизни нужно относиться даже нежнее и внимательнее, чем к девочкам.

Нейропсихоаналитик Аллан Шор сделал обзор исследований своих коллег, в котором говорится, что правое полушарие мозга у мальчиков развивается медленнее, чем у девочек. Из-за этого мальчики менее восприимчивы к звукам и окружающим людям, более раздражительны и капризны. Они тяжелее переносят стресс и менее устойчивы перед нервно-психическими расстройствами (например, синдром дефицита внимания, аутизм), которые проявляются в раннем возрасте.

Недостаток контакта с матерью приводит к повышенной двигательной возбудимости и сказывается на формировании в мозге нейронных связей, которые отвечают за самоконтроль и социализацию.

Крепкая нежная связь с матерью жизненно необходима мальчикам. Это сильно влияет на развитие их незрелого правого полушария мозга в первый год жизни.