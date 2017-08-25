Руна, которую вы выберете, расскажет о вас то, чего никто не знает

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Руны — это письменность древних германцев. Считалось, что эти символы могут показать будущее и привлечь удачу. AdMe.ru предлагает выбрать 1 из 10 рун, которая расскажет вам кое-что интересное.

Выбирайте не задумываясь и не тратя много времени

Выбрали? Теперь прокручивайте страницу вниз, чтобы найти нужное пояснение.

1. Лошадь (Ehwaz)

Эта руна означает прогресс, движение к цели. Если вы выбрали ее, значит, пришла пора меняться. Вы застряли и стоите на месте. Возможно, это связано с работой или здоровьем. Стоит задуматься над своим рационом и начать заниматься физическими упражнениями.

2. Наследие (Oþila)

Руна «наследие» означает разлуку. Возможно, настало время отказаться от того, что больше не работает в вашей жизни. Это могут быть отношения с человеком или что-то еще. Отпустив прошлое, вы распахнете двери для чего-то нового и сможете воплотить мечты в жизнь.

3. Зубр (Uruz)

Эта руна означает успешность. В вас много сильной и положительной энергии, но из-за каких-то внешних признаков вам не доверяют. Поработайте над внешним видом. Это поможет только в случае, если вы будете себя чувствовать естественно в новом амплуа.

4. Дар (Gebu)

Скорее всего, у вас напряженные отношения с семьей или любимым человеком. Эта руна означает единство, а значит, нужно попытаться разрешить все внутренние конфликты. Символ считается благоприятным; если вы выбрали его, в жизни должно произойти что-то хорошее.

5. Лось (Algiz)

Это символ защищенности от негативной энергии окружающих. У вас хорошие друзья, которые помогут вам в трудную минуту. Однако вам стоит научиться рассчитывать на себя, и тогда в жизни появится больше благоприятных моментов.

6. Путь (Raidu)

Похоже, настало время путешествовать. Вы в гармонии с внутренним миром и готовы к новым начинаниям и приключениям. Ваша рассудительность и логическое мышление на очень высоком уровне. Хорошее время для того, чтобы разработать стратегию для начала бизнеса, а также для улучшения качества жизни.

7. Береза (Berkana)

Береза — символ рождения и возрождения. Скоро в вашей семье должно произойти счастливое и значимое событие. Также эта руна означает, что сейчас самое время воплотить в жизнь то, что вы так долго планировали.

8. Тюр (Tiwaz)

Название этой руны — имя однорукого бога воинской доблести Тюра. Этот символ значит, что пришло время обратиться к внутреннему рыцарю, чтобы понять, чего вы способны достичь. Как и рыцарь, вы должны бороться за то, во что верите. Этот символ — хороший знак для всего, что связано с любовью.

9. Человек (Mannaz)

Похоже, вы очень настойчивый человек. Вам нужно поработать над смирением и скромностью. Хоть вы и видите мир в черно-белом цвете, чтобы справиться со всеми трудностями в жизни, вам нужно начать меняться. Пробуйте смотреть на вещи под другим углом, чтобы научиться относиться к ним проще.

10. Град (Hagalaz)

Эта руна — символ разрушения. Но важно помнить, что разрушение — это не всегда плохо. На месте, где что-то было разрушено, появляется новая жизнь. Также этот символ может означать, что сейчас не лучшее время для начала бизнеса. Если вы планировали что-то масштабное, лучше отложить на какой-то срок.