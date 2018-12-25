Рождественский тест, который проверит ваше умение замечать детали

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Попробуйте проверить, насколько развито у вас внимание к мелочам. Для кого-то эти задания покажутся достаточно легкими, а кому-то придется поломать голову. Но тем не менее сам процесс доставит удовольствие каждому.

AdMe.ru подготовил небольшой тест, для прохождения которого вам нужно набраться терпения и максимально сконцентрироваться.

1. Найдите пингвина, у которого нет клюва

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© Depositphotos  

2. Найдите медвежонка без рождественского колпака

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© Depositphotos  

3. Найдите двух одинаковых снеговиков

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© Depositphotos  

4. Найдите зайчика среди рождественских кошек

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© Depositphotos  

5. Найдите сову среди кошечек

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© Depositphotos   © Depositphotos  

6. Найдите конфету в зеленой обертке

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© Depositphotos  

7. Найдите лишний помпончик

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© Depositphotos  

8. Найдите оленя, который развернут в другую сторону

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© Depositphotos  

9. Найдите яблоко среди елочных игрушек

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© Depositphotos   © Depositphotos  

10. Найдите среди подарков карамельную палочку

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© Depositphotos   © Depositphotos  

11. Найдите слониху в берете

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© Depositphotos   © Depositphotos  

Поделитесь в комментариях, как быстро вы прошли этот тест?

Фото на превью Depositphotos

  • 4
  • 3
  • 14
  • 10.4k

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