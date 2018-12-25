Рождественский тест, который проверит ваше умение замечать детали
Попробуйте проверить, насколько развито у вас внимание к мелочам. Для кого-то эти задания покажутся достаточно легкими, а кому-то придется поломать голову. Но тем не менее сам процесс доставит удовольствие каждому.
AdMe.ru подготовил небольшой тест, для прохождения которого вам нужно набраться терпения и максимально сконцентрироваться.
1. Найдите пингвина, у которого нет клюва
2. Найдите медвежонка без рождественского колпака
3. Найдите двух одинаковых снеговиков
4. Найдите зайчика среди рождественских кошек
5. Найдите сову среди кошечек
6. Найдите конфету в зеленой обертке
7. Найдите лишний помпончик
8. Найдите оленя, который развернут в другую сторону
9. Найдите яблоко среди елочных игрушек
10. Найдите среди подарков карамельную палочку
11. Найдите слониху в берете
Поделитесь в комментариях, как быстро вы прошли этот тест?
Фото на превью Depositphotos