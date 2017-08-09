Есть 5 типов людей, которые изменят вам при первой возможности

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У счастливых отношений много слагаемых. Одно из них — верность. Согласитесь, хочется быть уверенным в своем избраннике. Но, оказывается, некоторым людям очень тяжело жить без измен, и для них это просто вопрос времени. Мы в AdMe.ru решили показать вам типы людей, с которыми не стоит строить серьезные отношения. Зря потратите время.

5. Нарцисс

Любви одного человека нарциссу явно недостаточно, ему хочется, чтобы им восхищались все вокруг. Это один из способов его самоутверждения. Нарциссы находятся в вечном поиске идеального партнера. Они искренне думают, что очередные отношения немного не дотягивают до идеала. И виноваты все, но только не они.

4. Вечный романтик

Для романтика важен сам процесс ухаживания, обольщения, он любит новые эмоции и впечатления. Он не выносит обыденности, ему просто становится скучно. Чтобы избежать этого, романтик выдумывает себе очередное развлечение, которое приведет его к настоящему счастью. Он не может терпеть ограничения, прежде всего, ему важна его свобода.

3. Закомплексованный

Конечно, неуверенность в той или иной степени присуща каждому из нас. Но, если человек не умеет жить собственной жизнью и постоянно нуждается во внимании партнера — это опасный сигнал. Ведь даже малейшее подозрение на то, что от него отдаляются, он воспринимает как повод искать новые отношения, где все будет по-другому. Все это для того, чтобы поднять свою значимость в своих же глазах.

2. Ярко выраженный эгоист

Эгоист настолько поглощен мыслями о себе и своих желаниях, что не принимает в расчет страдания даже близких людей. Хотя он вполне понимает, что его проступки могут наносить им боль. Эгоист глубоко убежден, что правила морали созданы не для него. Себе он всегда простит все то, что осуждает в других.

1. Страдалец

Страдалец постоянно играет роль жертвы. При этом поводом для огорчения может явиться любая мелочь. Люди такого типа ищут кого-то, кто возьмет их трудности на себя, пожалеет их. А когда партнер не справляется с возложенным грузом или не оправдывает ожиданий, страдалец пускается на новые поиски.