Психотерапевт объяснила, почему современный культ спорта и диет зашел слишком далеко

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Если говорить просто, то расстройство пищевого поведения (РПП) — это проблемы с едой, появляющиеся на фоне психологических проблем. Многие думают, что сложные отношения с едой возникают только у слабохарактерных или «ненормальных» людей; еще одно популярное мнение — что тема РПП точно не касается обладателей спортивных форм. И то, и другое в корне неверно. РПП — это в первую очередь вообще не про еду, это про тревогу и нелюбовь к собственному телу. Если вам знакомо чувство беспокойства или даже отвращения при взгляде на собственную фигуру, нелишним будет понять, что с вами происходит.

AdMe.ru пообщался с частным психотерапевтом Анной Зубовой, которая объяснила, почему об этом стоит задуматься каждому.

Причины, как правило, незаметные и «невинные»

1. Генетика Эксперты соглашаются между собой если не в процентах, то уж в однозначно прочной связи между наследственностью и развитием этого расстройства. Например, профессор Трейси Уэйд (Tracey Wade) из Университета Флиндерс (Flinders University) пришла к выводу, что гены на 50 % определяют вероятность развития РПП и депрессии. 2. Семья Вам знакомы с детства комментарии родственников по поводу веса, фигуры или пищевых привычек? Вот эти добродушные шутки от «Ты ж мой бегемотик!» до жестокой критики «Кому ты такая жирная нужна будешь?!» Если вы сами родитель и ловили себя на подобном обращении к ребенку, важно как можно скорее отказаться от этой привычки. Даже если «я ж любя».

Еще несколько надежных способов сформировать нездоровые отношения с едой — контроль, наказание или поощрение с ее помощью: «Получишь пятерку — пойдем в пиццерию», «Придешь поздно — останешься без сладкого». Позже для таких взрослых еда становится уже не пищей, а наслоением эмоциональных образов. Отсюда неумение контролировать переедание, стрессозаедание и т. д.

3. Мир, в котором мы живем Сейчас у нас нет шансов скрыться от пропаганды идеальных форм и одержимости фитнесом. Диетическая культура не ослабляет хватку, получая прибыль от нашего вечного недовольства собой. Не все на этой волне приобретают расстройства пищевого поведения, но диеты однозначно становятся пусковым механизмом для четверти из тех, кто на них сидел. 4. Личная конституция К этому списку относятся врожденные патологии нервной системы, особенности работы желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. Правда, встречаются такие отклонения редко.

Эта схема больше для удобства: каждый случай нарушения пищевого поведения — это сложная смесь основных причин + личная травма. Травма — это всегда очень индивидуально: люди с одним и тем же опытом могут перенести его совершенно по-разному. Так что попытка успокоить ближнего словами «Ну вот у меня же так было, но я-то в норме», мягко скажем, не работает.

В зоне риска очень полные, очень худые... и очень спортивные

Вот очевидные и совсем не очевидные виды РПП, которые можно заметить у себя или у своих близких: Анорексия Здоровые люди недоумевают: неужели анорексики не видят, как ужасно они выглядят? Но суть не в том, что они видят, а в том, что ощущают. Такие люди сходят с ума от паники, что могут поправиться хотя бы на 100 граммов, и не выносят вида собственного тела. К тому же залог любого успешного лечения — добровольность. Единственная возможность спастись — это начать есть, но ведь именно этого человек делать не хочет. Ситуация патовая. Именно поэтому анорексия лидирует по числу летальных исходов не только среди нарушений пищевого поведения, но и среди всех психических расстройств.

Компульсивное переедание Психика человека отчаянно ищет способ расслабиться: кто-то в конце тяжелого дня может «пропустить стаканчик», кто-то отыграться на домашних, а кто-то заесть стресс чем-нибудь вкусненьким. В зависимости от тяжести положения это может быть кусочек торта, а может и весь торт целиком. Легко догадаться, что люди с приступами обжорства часто имеют лишний вес. После приступа они испытывают сильное чувство вины и дискомфорта, эмоции копятся — и привет, очередной приступ.



Далекие от этой проблемы люди обычно «авторитетно» заключают: тут все дело в полной бесхребетности. Но с тем же успехом вы можете посоветовать вылечить силой воли открытый перелом. Правильное лечение такой проблемы в том, чтобы проработать все переплетения факторов, провоцирующих расстройство.

Булимия



Человек во власти булимии крайне жестоко обращается со своим телом и пищевыми желаниями. В основе все то же: ненависть и недовольство своим телом. Несчастный садится на диету (чем суровее, тем лучше, конечно), затем голод берет свое — срыв — мучительный стыд — и, самое главное, очищение. Таким «ритуалом очищения» обычно бывает спровоцированная рвота, но иногда в ход идут слабительные или мочегонные. Так же как и диета, очищение должно быть обязательно неприятным — только так искупается ужасное чувство вины и дискомфорта.

Фитоняшки, пэпэшники и зожники Едва ли вы ожидали встретить в этом списке расстройств людей с идеальными телами. Какое же тут расстройство? Человек следит за своей фигурой, придерживается диеты и занимается спортом. Это же прямо современный эталон. Сразу оговоримся: нет ничего страшного в том, если вы занимаетесь спортом в свое удовольствие и не едите бездумно все подряд. Речь о тех людях, которые, повинуясь современным тенденциям, фанатично отдаются культу стройности и их жизнь без этого становится буквально бессмысленной. Цена такого суперправильного образа жизни — постоянная зацикленность на еде (можно ли это есть, во сколько есть, с чем есть, сколько калорий...), постоянная тревожность, выматывающие тренировки, которые нельзя пропустить и нужно выполнить в любом состоянии. Колоссальное количество вашей энергии начинает вкладываться в одну-единственную часть жизни, вокруг которой вертится остальной мир.



Недаром возникло понятие «спортивной булимии» — вы тренируетесь тем усерднее, чем беспощаднее вас мучает вина за то, что вы позволили себе съесть что-то не то («Я жирный!»), или за то, что ваше тело недостаточно идеально («Я ленивый!»). Причем служение диетическому культу массово ведут те, для кого спорт не является профессией. Это обычные люди (по большей части женщины), находящиеся в постоянном страхе того, что их тела окажутся недостаточно идеальными, а значит, сами они по условиям современной культуры окажутся аутсайдерами. Подумайте про самых успешных и известных людей современности — вы поймете, насколько ничтожен среди них процент «нестройности». Тотальный надзор за своим телом, стремление кроить его под один стандарт красоты вне зависимости от возраста, конституции и индивидуальных показателей здоровья сейчас, к сожалению, в порядке вещей.

Бодипозитив Важная оговорка: мы говорим о той извращенной форме, которую сейчас приняла изначальная идея бодипозитива. В условиях бескомпромиссной пропаганды диет возник протест, так же бескомпромиссно отрицающий спорт и вообще желание следить за собой: «Да, я питаюсь как попало и много вешу, но я люблю свое тело таким, какое оно есть!» Увы, игнорирование очевидных проблем с весом и здоровьем — это точно не про любовь и заботу о себе. Из всего списка по-настоящему пугающими выглядят только первые три пункта. На самом деле наибольшая опасность заключается в последних двух, потому что они относятся к разряду «социально одобряемых». Человек с анорексией для нас очевидно больной, но фитоняшка при этом заслуживает уважения и восхищения. Но, по сути дела, фанатичный ЗОЖ и принципиальный бодипозитив — две крайности одного и того же неприятия самого себя. И хотя все постоянно крутится вокруг еды, дело вовсе не в ней.

Как понять, что я или мои близкие не в порядке?

Попробуйте честно ответить на несколько вопросов: Вы когда-нибудь замечали, что поглощаете еду бесконтрольно?

То, что вы съели, вызывает у вас стыд, вину или грусть? Возникает ли при этом настойчивое желание избавиться от полученных калорий?

Сложно ли вам справляться с чувствами по поводу вашего питания или фигуры?

Считаете ли вы калории, время до следующего приема пищи, учитываете, что именно вы должны съесть, и т. п. без специальных предписаний врача?

Часто вы беспокоитесь о внешнем виде, испытываете желание похудеть или страх располнеть?

Связан ли уровень вашей самооценки с весом и формой тела? Если вы ответили утвердительно хотя бы на три из этих вопросов, у вас может быть склонность к нарушению пищевого поведения. Мы настоятельно рекомендуем в таком случае обращаться к специалисту.

Но не все специалисты одинаково хороши

Ищите психолога, специализирующегося на работе с РПП .

. Особое внимание: если психотерапевт заявляет, что он работает с весом и гарантирует результат за N месяцев, то в лучшем случае это неудачная реклама, в худшем такой психотерапевт попросту вреден!

Приходя к любому психотерапевту, вы должны и вправе спросить у него про его собственного психотерапевта (супервизора). Если это грамотный специалист, у него обязательно есть супервизор. Если нет — это либо шарлатан, либо недоучка.

Подытожим

Нет ничего ненормального в желании похудеть или хорошо выглядеть. Важно не тревожиться, что с вашим телом что-то не так, даже если сейчас вы полнее / худее, чем обычно. На протяжении всей жизни тело растет, подчиняется гормонам, набирает и теряет вес, болеет, стареет, а значит, постоянно меняется. Спокойное отношение к естественным природным процессам, работа с телом, связанная с удовольствием и вниманием, а не с отвращением к себе, — это и есть любовь к телу.