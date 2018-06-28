Психология восприятия цвета объясняет, почему нам нравятся одни цвета, а другие бесят

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То, как мы реагируем на тот или иной цвет, анализ этих реакций и ассоциаций помогают нам познать себя и определить свое отношение к окружающему миру. Любимый цвет тоже может многое рассказать о человеке. Именно поэтому темой цвета активно занимаются ведущие психологи и ученые, включая экспертов Pantone Color Institute — мирового авторитета в этой области.

AdMe.ru решил разобраться, как именно действуют на нас базовые цвета и их оттенки с точки зрения психологии и физиологии.

Красный

Красный цвет не бывает робким, каким бы ни был его оттенок. Теплый красный оттенок — страстный и романтичный. Холодный связывают со зрелостью, властью и авторитетом. Красный стимулирует аппетит, улучшает обоняние, обостряет вкус, он способен повышать сексуальную и гормональную активность. Исследования утверждают, что красный цвет оказывает на мозг возбуждающее воздействие.

Личность и красный. Красный предпочитают уверенные в себе, властные, активные люди, обладающие сильной энергетикой, смелостью, жаждой жизни. Любители красного цвета, как правило, экстраверты, им постоянно нужно решать новые и новые проблемы, задачи. Люди, отвергающие красный цвет, испытывают нехватку жизненной энергии, и это их раздражает. Все это может быть следствием усталости, физической слабости, в отдельных случах даже сердечной недостаточности.

Розовый

Розовый сочетает страсть с чистотой, он трогательный, с ним ассоциируется любовь и невинность. Светло-розовые тона воспринимаются как мягкие и нежные, романтичные. Исключение — яркие оттенки: фуксия, флокс. Их можно отнести к вызывающим, они настойчивы и более агрессивны, воспринимаются как энергичные, привлекающие внимание.

Наблюдения Александра Шаусса, доктора Американского института биологических исследований, показали, что розовый цвет может значительно уменьшать уровень человеческой агрессии, понижать кровяное давление, частоту пульса и сердцебиение. Его исследования были приняты на вооружение в одной из тюрем Сиэтла, где новоприбывших заключенных 15 минут держали в розовой камере, прежде чем отправить в основной блок. За это время и как минимум в дальнейшие полчаса заключенные не проявляли агрессии. Личность и розовый. Люди, предпочитающие розовый, не такие энергичные, как любители красного, но это не значит, что им свойственна медлительность. В них сочетается и страсть, и чистота, они нежные, романтичные, мягкие, талантливые, но лишенные честолюбия. Любители розового крайне непостоянны. Людей, которым не нравится розовый цвет, раздражает наивность и сладость, которую он транслирует. Они считают такие качества проявлением слабости, им не хватает той напористости, страсти, которая есть в красном.

Желтый

В психологии Юнга желтый является символом интуиции. Как показали исследования, результаты которых доктор Макс Люшер опубликовал в своей книге, желтый цвет чаще всего ассоциируют с весельем, свободой, открытым выражением чувств, светом, самореализацией, он воспринимается как дружелюбный, энергичный и открытый. Это цвет для поднятия настроения.

Несмотря на то что желтый цвет ассоциируется с весельем, радостью и энергичностью, он может нести и обратное значение. Это касается зеленоватых и грязно-сернистых оттенков желтого, во многих культурах они связываются с обманом, изменой, чувством вины. Личность и желтый. У любителей желтого оригинальное мышление, богатое воображение и отличная интуиция. У них сильно развито творческое начало. Ценители желтого заряжены оптимизмом и активностью, их притягивает все новое и необычное, они импульсивны и стремятся к радости. Это люди, которые умеют хранить чужие секреты. Они надежные друзья. Как правило, желтый не любят реалисты, практичные люди, которые скептически относятся к новым идеям и предпочитают синицу в руках. Отрицание желтого цвета может говорить о том, что человек чувствует себя в отчуждении, его надежды и мечты рухнули.

Оранжевый

В оранжевом объединились красный и желтый, поэтому этот цвет несет в себе характеристики, присущие им обоим. Оранжевый — единственный цвет, не имеющий холодных оттенков. Этот цвет ассоциативно прочно связан с самыми вкусными соками и фруктами. Яркие оттенки оранжевого вызывают ассоциации с энергичностью, общительностью, весельем. Многие считают этот цвет кричащим и вульгарным. А вот глубокие коричневато-оранжевые тона выглядят более приемлемыми.

Оранжевый повышает аппетит, по этой причине его часто используют в дизайне упаковок продуктов. Он способен моментально привлекать внимание, вызывать радость, стимулировать активность, что делает его идеальным цветом для оформления ресторанов быстрого питания. Нежные оттенки оранжевого используют владельцы дорогих ресторанов. Личность и оранжевый. Люди, которым нравится оранжевый цвет, большие энтузиасты, склонны к авантюрам, у них почти всегда хорошее настроение и регулярно возникают оригинальные идеи. Любители оранжевого одинаково хорошо умеют и работать, и отдыхать. Они упорны, настойчивы, любят находиться среди людей, легко идут на компромиссы, неагрессивны. Обаятельные, жизнерадостные поклонники оранжевого без проблем добиваются успеха в работе. Те, кто не любит оранжевый, часто имеют репутацию нелюдимов, они избегают шумных компаний, не выставляют личное напоказ, трудно сходятся с людьми. Если находят друга, то на всю жизнь, а круг их знакомых состоит из небольшого количества близких людей.

Синий

Синий цвет воспринимается как комфортный, безопасный, надежный, успокаивающий. Он вызывает в людях ощущение гармонии, дарит чувство контроля и ответственности. В то же время переизбыток синего может вызвать меланхолию и легкую депрессию. Синий оказывает успокоительное воздействие: снижается кровяное давление, уменьшается частота пульса и потливость. Из всей синей гаммы успокаивающим эффектом не обладают только самые яркие его оттенки.

Личность и синий. Любовь к синему цвету часто бывает фанатичной и на всю жизнь. Любители синего заслуживают доверия, на них можно положиться. За внешней уверенностью и холодностью часто скрывается уязвимость. Люди, которые любят синий цвет, ценят доверие, искренность, верность. У них повышенное чувство ответственности, они стремятся к совершенству и бывают чрезмерно требовательны. Те, кто не любит синий цвет, обычно энергичные и беспокойные, не выносят рутину и монотонность. Они ищут разнообразие и терпеть не могут, когда на них ложится груз ответственности. Для таких людей синий цвет символизирует тоску и депрессию.

Зеленый

Зеленый цвет обладает широким диапазоном, поэтому может вызывать самые разнообразные ассоциации — позитивные и негативные. Возможно, это связано с тем, что человеческий глаз воспринимает больше всего именно зеленых тонов. Зеленый у большинства ассоциируется с природой, зеленью листьев, это цвет леса, свежей мяты и лайма. Наименее популярный из семейства зеленых — грязный, желтовато-зеленый, сернистый оттенок, он вызывает чаще всего негативную реакцию, так как ассоциируется с тошнотой и плохим самочувствием.

Зеленый цвет успокаивает зрение, особенно после длительного контакта с красным. Поэтому униформа хирургов часто зеленая. Успокаивающе действует зеленый и на психику людей. Это хорошо известно владельцам казино — столы, как правило, покрыты зеленым сукном, что помогает снизить уровень возбудимости игроков. Личность и зеленый. Чаще всего любители зеленого — стабильные, уравновешенные люди, добрые, щедрые, надежные, скрупулезные. Он ценят уважение и восхищение окружающих. Они предпочитают проверенные способы действий, их отличает высокий уровень интеллекта и способность быстро схватывать новые концепции. Те же, кто не любит зеленый цвет, не очень общительные, неприветливые, они не любят выглядеть и поступать так, как это делает большинство. Таких людей редко можно увидеть на вечеринке, это не для них.

Фиолетовый

Фиолетовый — самый сложный и загадочный из всех цветов. В нем сочетается страсть красного и холодное спокойствие синего. От того, какой из этих цветов преобладает в составе фиолетового оттенка, зависит и настроение, которое он будет транслировать. Неудивительно, что фиолетовый цвет предпочитают художники, дизайнеры, артисты — творческие, эксцентричные люди.

Цветотерапевты утверждают, что фиолетовый свет помогает вылечить кашель, снизить кровяное давление и устранить проблему с бессонницей. Фиолетовый обладает неоднозначным психологическим смыслом, людям сложно воспринимать его оттенки. Это вызывает двойственное восприятие и реакцию на него. Личность и фиолетовый. Как и сам фиолетовый цвет, его любители загадочны, обладают развитым творческим началом и очень восприимчивы к различного рода духовным идеям, мистике. Его предпочитают люди, считающие себя непохожими на других. Любители фиолетового щедры по своей натуре, бывают очень обаятельными, они остроумны, наблюдательны, но при этом им свойственны перепады настроения, тщеславие и повышенная чувствительность, скрытность. Те, кто не любит фиолетовый цвет, испытывают потребность в искренности, честности, это открытые, справедливые люди, которые ждут от остальных такого же отношения.

Коричневый

Коричневый оказывает на разум человека глубокое психологическое воздействие. Даже те люди, которые утверждают, что не любят этот цвет, с легкостью окружают себя коричневой мебелью, делают деревянный пол и вполне комфортно чувствуют себя в окружении такого цвета. А все потому, что коричневый символизирует убежище и позволяет человеку ощутить себя в спокойствии и безопасности.

А еще у него непреодолимая ассоциативная связь с шоколадом и другими роскошными кондитерскими изделиями: пирожными, тортами, помадками. Личность и коричневый. Любители коричневого цвета обладают чувством долга и ответственности. Они стабильные и надежные, верные друзья, понимающие, при этом решительные и готовые отстаивать свою точку зрения. Эти люди любят и ценят комфорт, простоту, гармонию, они привязаны к дому, для них важна безопасность. Беззаботность и спонтанность не свойственны любителям коричневого, но при этом они часто восстают против серости и обыденности. Теряя контроль над ситуацией, такие люди очень нервничают и испытывают стресс. Те же, кто не любит коричневый, обожают фантазировать и ввязываться в рисковые ситуации, они щедры, остроумны и порывисты. Рутина, как и домоседы, сводит таких людей с ума.

Серый

В зависимости от оттенка серый может символизировать отрешение и подавление чувств, быть элегантным и изысканным, скучным и нейтральным, спокойным и безопасным, символом долголетия и силы, интеллекта. Серый служит отличным фоном для ярких, сочных цветов.

Личность и серый. Люди, которые предпочитают серый всем остальным цветам, абсолютно нейтральны в жизни. Для таких людей в приоритете спокойствие, безопасность, уравновешенность. Они предпочитают созерцать происходящее, а не активно действовать. Часто идут на компромиссы, стараются не привлекать к себе внимание, готовы много и упорно трудиться, выполняя рутинную работу. Это сосредоточенные, консервативные и надежные люди. Те, кто не любит серый, не принимают нейтральность в целом. Таким людям чуждо безразличие, они предпочитают быть или правыми, или неправыми. Их подавляет рутина.

Белый

Белый цвет является олицетворением чистоты, радости, свободы, в нем есть невинность и детская наивность. Может быть и воплощением абсолютного минимализма. Чисто белый, стерильный оттенок является слишком ярким для человека, поэтому длительное нахождение в таком помещении утомляет зрение и может вызывать головную боль.

В 20-е годы белая мебель и стены являлись признаком влиятельности хозяев дома. Сегодня белый цвет стал более практичным и его часто используют в интерьере, даже если нет, как раньше, прислуги, которая бы ухаживала за всем этим белоснежным добром. Личность и белый. Истинные любители белого цвета очень аккуратны, их отличает идеальный вкус как в одежде, так и в оформлении своего дома. Таким людям свойственны скрупулезность и чрезмерная критичность. Те, кто не любит белый цвет, вовсе не являются неряхами. Но это явный признак того, что порядок для них не главное. Это уравновешенные и спокойные люди, с которыми приятно проводить время.

Черный

Одним людям черный цвет кажется магическим и зловещим, другие уверены, что нет более изысканного цвета. В любом случае черный вряд ли удастся проигнорировать. В нем заложена огромная внутренняя сила, сейчас это цвет шика и хорошего вкуса. Лучше всего черный смотрится в элегантных сочетаниях и на дорогих фактурах.

Жители больших городов часто предпочитают черный как в одежде, так и в оформлении жилища. Они считают, что он помогает им чувствовать себя менее уязвимыми, защищенными, обеспечивает некую приватность. А вот психологи уверены, что отказ от остальных цветов радуги в пользу черного часто приводит к депрессии. Личность и черный. Суть черного цвета заключена в отрицании цвета как такового. Поэтому любители черного крайне противоречивы, склонны к бунтарству. Такие люди могут быть изысканными, консервативными и простыми, а могут считать себя серьезными интеллектуалами или чрезвычайно сексуальными персонами. Любители черного обладают сложным, но благородным характером, больше всего они ценят интеллект, остроумие, личную безопасность и престиж. Для тех, кто не любит черный, этот цвет является символом траура и смерти, вечной загадки, дороги в никуда, он неуютный для них.