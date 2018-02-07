Психологи вывели 3 формулы, по которым можно рассчитать, счастливы вы или нет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вопрос «Что такое счастье?» волнует человеческие умы уже много тысяч лет. Истину искали поэты и философы, влюбленные юнцы и мудрые общественные деятели. И вот сейчас, когда к делу подключились ученые, нейробиологи и психологи с мировым именем, эфемерное понятие счастья заключили в строгие математические формулы. Что в них входит и работают ли они?

Мы в AdMe.ru решили разобрать 3 весьма популярные формулы счастья, чтобы проверить, можно ли их применить в реалиях современной жизни. Добро пожаловать на урок по счастьеведению.

1. Шесть «китов», на которых держится счастье

Профессор Тодд Кашдан (Todd Kashdan) из Университета Джорджа Мейсона в США разработал формулу, которая претендует на универсальность и может, по словам ученого, осчастливить любого человека. Вот как она выглядит:

Счастье = 16М + Л + 2Д + 5П + 2О + 33Т, где:

М — наслаждаться моментом

— наслаждаться моментом Л — проявлять любопытство и исследовать мир

— проявлять любопытство и исследовать мир Д — заниматься делом, которое вам по душе

— заниматься делом, которое вам по душе П — поддерживать других

— поддерживать других О — быть опорой в отношениях, уделять время близким

— быть опорой в отношениях, уделять время близким Т — беречь свое тело и заботиться о здоровье

Для того чтобы понять, как работает эта формула, возьмем промежуток времени в одну неделю. Так, счастливой будет такая неделя, в которой вы как минимум: 16 раз получите удовольствие от приятных моментов

1 раз исследуете что-то новое и неизвестное для вас в этом мире

2 раза займетесь делом, которое вас вдохновляет

5 раз окажете поддержку другим людям

2 раза порадуете своих близких

33 раза позаботитесь о своем теле и здоровье

Но вот что интересно: в формуле ученого не нашлось места ни любви, ни финансовому благополучию. А это заставляет скептиков усомниться в том, что она действительно работает. Но Тодд Кашдан убежден, что его формула самая верная и поможет тем, кто ищет счастье.

2. Счастье — это жить, быть и стремиться

Британские психологи Кэрол Ротвелл и Пит Коэн представили мировой общественности совершенно другую формулу:

Счастье = Л + (5Б) + (3В), где:

Л — характеристики вашей личности: взгляды на жизнь, характер и увлечения

— характеристики вашей личности: взгляды на жизнь, характер и увлечения Б — бытие: здоровье, финансовая стабильность, личная жизнь и друзья

— бытие: здоровье, финансовая стабильность, личная жизнь и друзья В — высокие стандарты: самооценка, амбиции и чувство юмора

Эта формула появилась после того, как психологи опросили более тысячи человек, задав им 4 простых вопроса. Ответ на каждый вопрос нужно оценить по шкале от 1 до 10, где 1 — «точно нет»; а 10 — «точно да». Насколько вы открыты миру и переменам? Смотрите ли вы на мир позитивно, умеете ли быстро восстанавливаться после неудач и чувствуете ли, что жизнь находится у вас под контролем? Довольны ли вы состоянием своего здоровья и финансовым положением? Чувствуете ли поддержку со стороны близких? Делаете ли вы то, что дает вам ощущение радости и движения к цели?

Сумма цифр, полученных при ответе на первые два вопроса, — это ваш показатель Л. Ответ на вопрос № 3 — показатель Б; ответ на вопрос № 4 — показатель В. Каждый человек, ответивший на все вопросы анкеты, получает определенный рейтинг, который не может превышать 100. Чем выше этот показатель, тем счастливее человек.

«Люди думают, что счастье — это много денег, хорошая машина или большой дом, — объясняет Коуэн. — Но те, у кого все это есть, совсем не обязательно счастливее тех, кто просто наслаждается жизнью». Ученый считает, что люди очень часто концентрируются на негативных вещах и поэтому чувствуют себя несчастными. А ведь вместо того, чтобы зацикливаться на провалах и неудачах, лучше радоваться успехам и победам и благодарить за то, что у вас есть.

3. Счастье — это когда хорошего больше, чем плохого

Слабое звено этих формул в том, что их создатели видят счастье как сумму неких факторов, причем одинаковых для всех. Но ведь понятие «хорошо» и «плохо» у каждого человека свое, и одна и та же ситуация одного может позабавить, а другого вывести из себя. Именно поэтому подвести понятие счастья под конкретную математическую формулу — весьма непростая затея. Авторству российского ученого В. И. Невядомского приписывают формулу, с помощью которой можно вычислить уровень счастья в определенный период жизни человека.

Счастье = сумма ПЭ / сумма ОЭ, где:

ПЭ — положительные эмоции за промежуток времени

ОЭ — отрицательные эмоции за этот же промежуток времени Если сумма положительных эмоций больше суммы отрицательных, у человека складывается мнение, что он счастлив, если наоборот, то нет.

Эта формула интересна тем, что не определяет счастье как некий конечный результат. Ведь порой для счастья достаточно, чтобы хороших и приятных событий в жизни происходило больше, чем плохих.

На самом деле счастье — это вовсе не мифический пункт назначения, где нас ожидают мир, покой и безмятежность. Это все-таки путь, порой тернистый и извилистый. И как бы банально ни звучала прописная истина про «жить здесь и сейчас», она никогда не потеряет своей актуальности. И если хорошенько подумать, формул счастья существует ровно столько же, сколько и людей в мире. Ведь у каждого из нас она своя, исходя из личных приоритетов, целей, желаний и стремлений. А вы готовы поделиться личным рецептом счастья или сохраните его в секрете?