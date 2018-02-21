Психологи выделили 8 признаков кризиса воспитания и рассказали, что с этим делать

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Еще недавно вы не могли нарадоваться на ребенка, а теперь вынуждены признать, что его поведение изменилось к худшему? Психологи выделяют 8 важных признаков, которые показывают, что в воспитании что-то пошло не так и ребенок переживает кризис. Тревожные звоночки нужно вовремя заметить и скорректировать, чтобы они не превратились в неприятные черты характера.

AdMe.ru собрал мнения психологов, как именно бороться с неприятными проявлениями и помочь ребенку справиться с собой, если он позволяет себе следующие вещи.

1. Обвиняет других

Что происходит? «Я опоздал в школу, потому что ты не разбудила меня!» «Я получил двойку, потому что собака съела мое домашнее задание!» Обвинения других в своих неудачах стали появляться слишком часто? Это значит, что ребенка тяготят обязанности, за которые он отвечает. Брать на себя ответственность не хочется, может быть, поможет роль жертвы? Как быть? Обычно обвинения прекращаются, когда ребенок понимает, что они не помогают избавиться от обязанностей. В силах родителей мягко очертить зону ответственности ребенка в зависимости от возраста. Приучайте к тому, что у каждого в семье есть вещи, за которые он отвечает. Добавьте легкости и игры: пишите напоминалки, хвалите, рассказывайте о своем детстве, подчеркивайте хорошие результаты.

2. Проявляет жестокость

Что происходит? Если в раннем возрасте малыш еще не осознает, что может причинить боль, то агрессия у ребенка постарше и у школьника — это уже осознанное продавливание границ дозволенного или следствие того, что кто-то обижает его. Позволяет себе мучать кота? Ударил бабушку? Как быть? Выясните причину такой агрессии. Возможно, вы слишком строги с ребенком или его обижают в детском коллективе, а он вымещает обиду на том, кто слабее, и пытается «возвыситься» в собственных глазах. Обращайте внимание на его хорошие качества, которые отличают малыша от других, чтобы показать, чем он может гордиться. Признайте его право на гнев, сопереживайте, но дайте четко понять, что определенные вещи недопустимы. Всегда пресекайте проявления жестокости и заставляйте ребенка осознавать все последствия. А вот проявления ласки и заботы поощряйте и хвалите.

3. Не заботится о близких

Что происходит? Такая «опция», как забота, редко появляется в ребенке сама по себе. Это всегда результат примера родителей. Конечно, важны сказки и истории с обсуждением, но мелкие повседневные дела повлияют на малыша лучше. Как быть? Скоро праздник? Обсудите с ребенком подарки родным и почему важно их дарить. Покупаете угощение? Разделите на всех членов семьи, не выделяя ребенка особо, ведь все любят вкусненькое, а не только дети. Даже если вы потом отдадите свой кусочек малышу, это только усилит эффект. Люди вокруг тоже достойны заботы, не пресекайте порывы ребенка помочь незнакомцам, но обучайте здоровому балансу между добрыми поступками и безопасностью. Пропустить пожилого человека в очереди, помочь маме с коляской или покормить котенка возле подъезда. Ребенок видит и впитывает повседневные «мелочи», из которых и вырастают ростки заботы.

4. Не признает и не чувствует вины

Что происходит? Если ребенок не чувствует никаких отрицательных эмоций после совершенного поступка, часто это значит, что он просто не рассматривает его таковым, не осознает, что поступил некрасиво. Еще одна нередкая причина — ребенок понимает, что сделал что-то нехорошее, но признаваться не хочет и изо всех сил отрицает свою вину, даже мысленно, а не только перед родителями. Как быть? Помогает проговаривание ситуаций в ключе «что такое хорошо, что такое плохо» с примерами и выслушиванием мнения ребенка. Также обращайте внимание на последствия неправильных поступков, когда ребенок лишается чего-то значимого. Важно научить малыша различать добро и зло и понимать свою ответственность за тот выбор, который он сделал.

5. Не умеет сочувствовать

Что происходит? Даже у взрослых эмпатия развита по-разному, а у детей она следствие любви и привязанности. Сначала они учатся жалеть и чувствовать тех, кто рядом, — членов семьи и друзей, а потом уже переносить эти чувства на людей вокруг. Ребенок зациклен на себе? Как быть? В этом случает также важен пример и обсуждение в ключе «почувствуй на себе». Сестричка плачет? Пожалейте ее вместе с ребенком, объясните, что именно она чувствует, и предложите представить, как бы малыш ощущал себя на ее месте. Помощь волонтерским организациям, которые занимаются проблемами людей и животных, — очень сильный пример, а порой одна поездка или участие в акции делают для «чувства эмпатии» больше, чем множество рассказов.

6. Не чувствует благодарности и имеет претензии

Что происходит? Дать ребенку все самое лучшее, обеспечить все потребности — нормальное желание каждого родителя. Но если ребенок привык только получать, не задумываясь о благодарности, рано или поздно это «выстрелит» бесконечными требованиями к родителям и окружающим. Как быть? В ваших силах донести важные нюансы до ребенка раньше окружающих, которые могут сделать это весьма жестко. Начните с банального «спасибо». Фраза наших бабушек «А волшебное слово?» работает прекрасно. Да и личный пример всегда заразителен — не забывайте о вежливых словах. Эффективным будет показать, что не всем людям так повезло в жизни, на примере историй, фильмов или добрых дел. Не стоит предупреждать все желания ребенка, покупая все подряд. Покажите ценность денег и важность рационального подхода к вещам. Но главное — донести до ребенка ценность жизни и заботы окружающих людей. Можно написать вместе с малышом список того, за что он может сказать «спасибо». И почаще благодарите малыша — он почувствует, как приятно получать благодарность.

7. Считает себя лучше других

Что происходит? Баланс самооценки — иногда задача, неподвластная и взрослому. «Ощущение себя» у ребенка может колебаться очень сильно. Но тревожный звоночек — это не чрезмерная любовь к себе, а презрение к окружающим. Как быть? К сожалению, чрезмерная похвала может привести к такому результату, поэтому хвалить без повода не нужно. Объясняйте ребенку на примерах, что он ценен для вас такой, какой есть, но у каждого человека есть свои ценность и талант. Каждый человек — центр собственной Вселенной. Играйте на чувстве справедливости, доносите, что отношение всегда возвращается, ведь ребенок не хочет, что к нему возвращалось высокомерие или с ним поступали нечестно.

8. Часто лжет