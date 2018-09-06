Психологи выделили 7 основных типов любви (И седьмой суждено испытать далеко не всем)

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Что такое любовь? Над этим вопросом долгие годы бьются философы и ученые. Американский психолог Роберт Стернберг в 80-е годы прошлого века разработал трехкомпонентную теорию любви, которая включает в себя эмоциональную близость, страсть и обязательства. По его мнению, именно из этих 3 пунктов состоит то прекрасное чувство, о котором написаны тысячи песен и книг. Благодаря своей теории позже Стернберг выделил 7 типов любви, о которых мы и расскажем в этой статье.

Мы в AdMe.ru считаем, что со временем чувства меняются. И если вы пока не достигли седьмого типа любви, то, возможно, вам с партнером просто требуется чуть больше времени.

1. Увлеченность

Это тот самый период, когда люди еще едва знакомы, но испытывают по отношению друг к другу влечение. Часто в таких отношениях мужчина и женщина не имеют ни малейшего представления о том, есть ли у них хоть что-то общее, но остаются вместе. По мнению психолога, через время такое увлечение может трансформироваться в нечто более полноценное, но так происходит не всегда. Многие пары не продвигаются дальше этого типа любви.

2. Платоническая любовь

В таких отношениях вы всегда можете оставаться собой. Обычно людей в такой паре объединяют общие увлечения, взгляды на жизнь и чувство, что их понимают. Психологи считают, что такая близость без страсти и обязательств скорее приведет к дружбе, чем к полноценной любви.

3. Пустая любовь

В таких парах есть только обязательства, а близости и страсти нет. Иногда такой тип отношений возникает после большой и пылкой любви, а иногда происходит наоборот: люди, которые испытывали пустую любовь, меняются, что приводит к более страстным чувствам.

4. Искренняя любовь

Она включает в себя обязательства и страсть и знакома многим парам. Это тот случай, когда люди действительно испытывают влечение друг к другу и готовы следовать неким традициям вроде пышных свадеб, клятв и деления обязанностей по дому, но не имеют настоящей близости. Психологи считают, что такие пары могут жить вместе довольно долго, но назвать их счастливыми можно лишь отчасти. По сути, они не видят в партнере друга.

5. Романтическая любовь

Она включает в себя страсть и близость. Людей в таких парах тянет друг к другу, они чувствуют себя комфортно рядом с избранником, но не готовы брать на себя серьезные обязательства. Часто такие отношения не доходят до стадии совместной жизни или свадьбы.

6. Сопутствующая любовь

Сопутствующая любовь состоит из обязательств и близости. Такие отношения намного сильнее обычной дружбы, между людьми в них вырастает настоящая привязанность. Но это скорее целомудренный договор, т. к. в подобной любви нет страсти. Психологи считают, что сопутствующий тип отношений может возникнуть после долгих лет знакомства или брака.

7. Совершенная любовь

Она состоит из всех 3 компонентов: страсти, эмоциональной близости и обязательств. Конечно, они могут присутствовать не в равной мере, но важно, что все они есть. Такие отношения встречаются нечасто, но если уж люди смогли их построить, то они по-настоящему любят друг друга. Вероятнее всего, именно такие пары смогут долго прожить вместе и наслаждаться своим браком.