10 самых важных фраз для счастливых отношений

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Пожалуй, у каждой любящей пары есть свой маленький секрет счастья, который сохраняет их отношения на долгие годы. Но психологи утверждают, что несколько искренних фраз могут сделать любые отношения чуточку счастливее. Сегодня AdMe.ru и Рsychologies приводят эти фразы с комментариями специалистов. Но помните: главное — искренность!

Нам всем нужно слышать, что мы любимы, снова и снова. Ведь решение быть вместе мы принимаем на всю жизнь. «Когда же мы слышим от партнера слова, что он счастлив быть с нами, это как подтверждение его клятвы еще раз. Это свидетельство того, что нас любят даже сильнее, чем в начале отношений», — говорит Пеппер Шварц, профессор социологии и сексолог.

Но есть один нюанс. Те, кто прожили вместе больше 50 лет, говорят, что нужно избегать соблазна решать все проблемы партнера за него. Иногда вашему партнеру нужно, чтобы его просто выслушали и проявили внимание. «Я здесь, чтобы тебя поддержать» звучит гораздо лучше, чем «вот что тебе нужно сделать», — говорит Карл Пиллемер, автор книги «30 уроков любви».

Это как приглашение к спокойному диалогу. «Сказать так — значит иметь в виду буквально следующее: «Мне интересно твое мнение, и мне интересна ты. Твоя точка зрения важна так же, как моя», — говорит семейный терапевт Уинфред Рейли.

Когда вам становится грустно или вы размышляете о каких-то не самых приятных событиях, услышать такие слова для вашего партнера — это один из самых ценных подарков, которые может преподнести совместная жизнь. «Это значит, что он для вас та сила, которая помогает вам оставаться в жизни счастливой, оставаться собой», — говорит Айрис Краснов, автор бестселлера «Секретная жизнь жен».

«Прости» стало очень редким словом: в наши дни люди заботятся о том, чтобы реализовать себя и получить от жизни все. К тому же в стремлении к совершенству перфекционисты очень болезненно воспринимают саму мысль о том, что они могут ошибиться. «Счастливый союз — это союз двух несовершенных людей, которые знают, что они несовершенны, и признают право каждого на ошибку. Мы все ошибаемся», — говорит Курт Смит, психотерапевт, работающий с мужчинами.

«Если ваш партнер только что вернулся с важного для него мероприятия или из поездки, не перебивайте его, дайте ему рассказать все в подробностях. Не нагружайте его сразу же текущими проблемами. Покажите свой искренний интерес к тому, о чем он собирается рассказать: к теме конференции и докладчикам, к рыбалке и ночевке в палатках. Дайте ему рассказать историю целиком — мы все любим, когда нас внимательно слушают!» — говорит Карл Пиллемер.

Слышать эти слова никогда не надоест. Даже если они звучат более скромно, например: «Я люблю, когда ты надеваешь это платье» или «Тебе так идет этот цвет». «За годы жизни вдвоем вы узнали друг о друге практически все — и о том, что вам идет, в том числе. Но пусть эта фраза будет каждый раз маленьким открытием», — говорит Пеппер Шварц.

Так часто мы встречаем людей, которые хотят что-то улучшить, сделать вас тем человеком, которого им хочется в вас видеть. Но самые прочные отношения построены на принятии. «Только когда вы принимаете того, кто с вами рядом, он чувствует свободу и буквально расцветает», — говорит секс-терапевт Дэниел Харел.

Это одна из лучших фраз, которая может прозвучать из уст мужчины, возвышенная и благородная. Она способна разрешить практически любой конфликт. Однако услышать ее от женщины не менее прекрасно. «Я говорю эти слова очень часто — даже тогда, когда знаю, что мой муж был неправ, а я права!» — рассказывает Айрис Краснов.

«Ко мне приходят на терапию пары, которые помнят каждое слово друг друга, все то, что каждый из них когда-то сделал не так. Когда вы цитируете этот лист прегрешений, это значит — прощения не случилось», — говорит Курт Смит. Простить не значит ничего не помнить. Это значит, у вас нет нужды вспоминать об этом снова и снова. Ответьте себе на вопрос — «Зачем?».