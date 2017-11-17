Психологи рассказали об основных признаках тупиковых отношений, и они не лежат на поверхности

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Каждый день во всем мире порядка 3 млн людей ходят на свидания. Эти встречи могут перерасти во что-то большее. Например, в длительные отношения или брак. Но никуда не деться от факторов, которые могут разрушить вашу идиллию и привести к расставанию. Мы в AdMe.ru собрали 7 основных признаков, которые сигнализируют о том, что с отношениями не все в порядке.

1. У вас нет общих фото

Если ваш партнер не любит фотографироваться, а в соцсети заглядывает раз в год, то нет причин волноваться из-за того, что в его инстаграме нет ни одного снимка с вами. Если же ваш избранник постоянно фотографируется и активно ведет аккаунты в соцсетях, но намеренно игнорирует совместные фото, то это повод задуматься. Он стесняется вас или пытается не афишировать отношения. В нормальных отношениях вы можете сказать: «Давай сфотографируемся вместе». И при этом не будете чувствовать себя нелепо.

2. На свиданиях вы мало говорите и часто смотрите фильмы

Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени посмотреть вместе любимый сериал или новый фильм. Но когда каждая ваша встреча проходит перед экраном телевизора или компьютера — это ненормально. Обратите внимание и на ваши ощущения от таких встреч. Если фильм нужен только потому, что у вас нет общих тем для разговора, или потому, что партнеру совершенно не интересны вы, это повод задуматься. Нужны ли вам такие отношения?

3. Вы почти никогда не ссоритесь

В целом отсутствие ссор — это нормально. Но только в том случае, если вы умеете выяснять отношения спокойно, прислушиваясь друг к другу. Если же вы не ссоритесь, а тихо таите обиду друг на друга или один из вас предъявляет претензии, а второй забывает о них уже через 10 секунд, — это верный признак того, что с отношениями не все в порядке. Рано или поздно они рухнут под лавиной взаимных обвинений.

4. Вы редко обнимаетесь

Здесь также есть два варианта развития событий. Первый — ваш партнер показывает свои чувства другим способом. Он может приготовить вкусный ужин, купить вам приятный подарок или просто помочь в важном деле. Но при этом он не любит обнимашки. Вы можете смириться или попробовать поговорить об этом. Второй — партнеру просто на вас наплевать. Он не хочет нежничать, но и как-то иначе не показывает свою любовь. Вероятно, потому, что ее просто нет.

5. Ему безразличен ваш успех

Бывают сложные проблемные ситуации, когда случается что-то по-настоящему из ряда вон выходящее. В эти минуты вашему партнеру действительно может быть не до вас. Но если ваши таланты и успехи игнорируются постоянно или хуже того — партнер обесценивает их, то это еще один звоночек. Нужен ли вам человек, который все время хочет казаться лучше и важнее вас?

6. Он вынуждает вас лгать

Ваш партнер не хочет кого-то видеть и вынуждает вас лгать? Это тревожный сигнал. Либо он не может решить проблему самостоятельно, просто сказав «нет» тому, с кем не хочет видеться. Либо он не хочет видеть ваших друзей или близких и поэтому считает, что и придумывать для него отговорки должны вы. Обе ситуации говорят о незрелости. А еще о том, что партнеру плевать. Он даже не пытается найти общий язык с дорогими вам людьми.

7. Ваши родители его не любят

У родителей может быть свое мнение по поводу того, каким должен быть ваш партнер. Но вам все же стоит трезво оценивать все советы и замечания на этот счет. Иногда мамы и папы включают режим гиперопеки. И это может все испортить. Но если ваши родители в один голос твердят, что человек вам не пара, приводят кучу аргументов на этот счет и в это же время оставляют решение за вами, скорее всего, стоит хотя бы задуматься. Ведь что-то их так сильно отталкивает в вашем партнере. Может быть, любовь и правда вас ослепила?

Любовь зла

Принять тот факт, что отношения зашли в тупик, бывает сложно. Но иногда нужно избавляться от ненужного багажа, чтобы приобрести что-то новое и по-настоящему стоящее. Согласны? Делитесь мнениями в комментариях!