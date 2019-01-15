Психологи объяснили значение снов, которые иногда снятся всем. Некоторые из них лучше не игнорировать

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Человечество на протяжении всего своего существования пытается разгадать тайны сновидений. Сейчас даже существует специальная наука, изучающая сновидения, — онейрология. Те, кто науке предпочитают эзотерику, любят толковать свои сны по всевозможным сонникам и верят, что они могут предсказывать будущее. А вот психологи считают, что сновидения точно отражают наше текущее состояние и зачастую это способ подсознания сказать нам что-то очень важное.

Мы в AdMe.ru узнали, что есть ряд сновидений, которые являются общими для всех. Они хоть раз снились каждому из нас. Эти сны вызваны нашими древними инстинктами, культурным кодом, опытом наших предков и личным опытом. Психолог, специалист в области сновидений Патриция Гарфилд называет их «универсальными снами»: «Разные люди готовят жаркое по-разному, но все готовят его из мяса. То же самое касается снов: все видят разные сны, но в их основе лежат общие сюжеты. Они столь же древние, как само человечество».

1. Падение

Во взрослом возрасте нам гораздо чаще снится, что мы падаем, чем летаем. По мнению психолога Иэна Уоллеса, сон о падении символизирует страх потери контроля. Вы больше не можете управлять чем-то в вашей жизни, возможно, наступили резкие перемены, к которым вы не были готовы, и у вас словно выбили землю из-под ног. Подумайте, в какой области жизни (работа, отношения, финансы, здоровье и т. д.) вы сейчас чувствуете себя подавленным или уязвимым и как это можно исправить. А некоторые ученые объясняют сны о падении простой физиологией. По мере того как тело погружается в сон, нервная система начинает успокаиваться, кровяное давление и частота сердечных сокращений падают, и этот физиологический сдвиг наш засыпающий мозг (особенно если он был перегружен в течение дня) может воспринять как опасность, приближение гибели, и тогда мы резко просыпаемся. Противоположная версия этого сна — полет — обозначает освобождение от какого-то тяжкого груза, чувство свободы.

2. Выпадение зубов, увечья и смерть

Подсознательно зубы — прежде всего наше оружие, признак силы, способности «откусить» кусочек мира. Возможно, вы недавно почувствовали себя безоружным, беззащитным в реальном мире. Об этом пишет психолог Пенни Пирс. А вот много лет изучающая сновидения Патриция Гарфилд связывает сон о выпадении зубов со скрытым гневом. Когда мы подавляем гнев, мы, как правило, сжимаем челюсти, от этого могут скрипеть и стачиваться зубы. Такой сон может предупреждать, что вам пора освободиться от негативных чувств. Довольно часто нам снятся сны о том, что кто-то из близких ранен, болен или умирает. Такой сон вызывает ужас, но с точки зрения психологии все не так страшно. Это просто страх перед будущим, перед неизбежными переменами, которые происходят с дорогими людьми. Если вам снится собственная смерть, значит, умирает, уходит в прошлое какая-то часть вас самих, чтобы освободить место новому. «Обратные» сны — о рождении и выздоровлении — обычно сопровождают начало чего-то нового: работы или проекта, символизируют какой-то новый опыт.

3. Провал на экзамене или выступлении

Вы тянете билет на экзамене и вдруг понимаете, что ничего не помните, или стоите перед большой аудиторией и не можете вымолвить ни слова. Такие сны могут сниться не только студентам и школьникам, но и людям, которые уже давным-давно окончили учебу. Скорее всего, вы незадолго до сна испытывали стресс, о чем-то сильно тревожились. В таком случае стоит устроить себе передышку.

4. Неподходящая одежда или ее отсутствие

Вы оказались в общественном месте в неподходящей одежде, а то и вовсе без нее. Тут важно обратить внимание на чувства, которые вы испытали во сне. Такие сны часто сопровождаются чувством стыда и смущения. «Значит, в реальной жизни вы чувствуете себя уязвимым, возможно, на новой работе или в отношениях, боитесь, что другие узнают о ваших слабостях и недостатках», — отмечает психолог Иэн Уоллес. Но если во сне вы не чувствуете стыда, а, наоборот, гордитесь собой, это имеет противоположное значение. Возможно, вам не хватает признания, восхищения, вы хотите, чтобы вас как следует разглядели. Если вскоре вам предстоит какое-то важное событие и вам снится, что на этом событии вы или кто-то знакомый оказались в неподобающем виде, это означает, что у вас есть сомнения по поводу этого события. Пример — невесте накануне свадьбы снится жених в клоунском костюме.

5. Преследование (погоня)

У таких снов есть несколько трактований. «Люди, которые склонны избегать конфликтов, которые убегают от проблем, а не решают их, будут видеть часто повторяющийся сон о том, что их преследуют», — убеждена специалист в области сновидений Лаури Левенберг. Обратите внимание на преследователя. Тот, кто вас преследует — это бегущее за вами по пятам неприятное чувство или ситуация, о которой вы стараетесь не думать, например зависимость или долг. Вас преследует знакомый человек? Подумайте, с чем или с кем он у вас ассоциируется. Во сне он может означать не себя самого, а кого-то другого или даже какую-то часть вашей собственной личности, которую вы не признаете, например скрытый талант или устремление. Также есть теория, что сны о бегстве от кого-то — просто отголоски первобытных инстинктов, которые заложены в наших генах благодаря далеким предкам. Ведь им все время приходилось опасаться атак крупных хищников.

6. Катастрофа или конец света

Сны о природных или техногенных катастрофах — цунами, пожар, взрыв и т. п. — хоть раз в жизни снились каждому из нас. В таком сне мы испытываем страх не только за собственную жизнь, но и за жизнь близких, а также за свое имущество. Эти сны могут означать личные проблемы, вышедшие из-под контроля, а также ощущение какой-то угрозы в реальной жизни. Ну и конечно, масла в огонь подливают постоянные сообщения о катастрофах и терактах в СМИ. Мы чувствуем себя очень уязвимыми в современном мире. Иногда в страшном сне мы изо всех сил пытаемся закричать, но чувствуем, что у нас пропал голос, что вызывает еще больший ужас. Психологи объясняют это явление сонным параличом. Во время быстрой фазы сна, во время которой нам снятся сны, наш мозг специально как бы парализует тело, для того чтобы мы могли спокойно лежать, а не «проживать» свой сон — бегать, прыгать и т. д. Люди, которые испытывают сонный паралич, обычно просыпаются до завершения быстрой фазы и на краткий промежуток времени впадают в состояние между сном и явью. Это может ощущаться как неспособность двигаться, говорить, а в некоторых случаях дышать.

7. Неисправная техника или транспорт

Вы пытаетесь воспользоваться какой-то техникой, но она ломается у вас на глазах, например выходит из строя телефон и вы не можете позвонить. По мнению Патриции Гарфилд, такие сны чаще снятся женщинам и символизируют переживания из-за отношений или потерю эмоциональной связи с кем-то. К этой же категории можно отнести сны, где вы пытаетесь управлять транспортным средством, но оно неисправно. Скорее всего, вам не хватает поддержки, вы не можете в одиночку справиться с какой-то трудной жизненной ситуацией.

8. Беременность

Как ни странно, сны о беременности могут снится не только женщинам, но и мужчинам. «Беременность во сне символизирует нечто новое, растущее внутри вас», — считает психолог Дэвид Бедрик. Вы подсознательно мечтаете «родить» новый захватывающий творческий проект. Это может быть что угодно: написание рассказа или ремонт дома. Пора поставить себе цель и явить себя миру в новом качестве. После такого сна, если вы не беременны в реальной жизни, подумайте о своих спящих талантах и мечтах — они требуют реализации.

9. Опоздание

Вы бежите за уходящим поездом или опаздываете на важную встречу — подобные сны бывают довольно часто. По мнению специалиста в области сновидений Майкла Р. Олсена, они могут символизировать страх упустить что-то очень важное, например что-то в развитии ваших отношений или воспитании ребенка. Если в реальности вы постоянно загружены и испытываете нехватку времени, с помощью такого сна подсознание сигнализирует, что вам пора пересмотреть свое расписание и освободить время для действительно важных вещей.

10. Незнакомая комната

Сны о новых помещениях — это сны о самопознании. Если во сне вы попадаете в незнакомый дом, это означает, что вы плохо себя знаете, пытаетесь отрицать какие-то стороны своего характера. Отдельная незнакомая комната символизирует, что у вас есть скрытый талант, навык или возможность, которую вы не используете. Психотерапевт Эдди Траверса считает, что подсознательно некоторые помещения ассоциируются у нас с определенными процессами. Кухня — место, где происходит трансформация продуктов в готовое блюдо. Возможно, вы сейчас переживаете какие-то внутренние изменения. Туалетная комната — символ освобождения от всего лишнего. Пора избавиться от того, что стало для вас ненужным. Ванная — символ очищения. У вас есть потребность прояснить, увидеть в ясном свете какую-то ситуацию. Спальня поведает о том, что больше всего волнует вас в любовных отношениях.

Вам снились подобные сны? Или вам обычно снится что-то другое? Расскажите об этом в комментариях.