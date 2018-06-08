Психологи рассказали, какие вопросы сделают из двух людей крепкую пару и почему

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы хотите быстрее узнать нового человека и построить с ним крепкие отношения, задавайте правильные вопросы и внимательно слушайте ответы. Эта же рекомендация поможет сблизиться с постоянным партнером. Но вопросы стоит подбирать не абы какие, а научно обоснованные. 20 лет назад психолог Артур Арон составил список из 36 вопросов, которые помогут собеседникам влюбиться друг в друга, а современная исследовательница Мэнди Лен Кэтрон подтвердила, что этот способ работает. Теперь все больше экспертов в области отношений делятся с миром нужными вопросами.

Мы в AdMe.ru изучили и другие вопросы и советы психологов, которые помогут вам и вашему партнеру раскрыться друг перед другом и перед самим собой. Мы разделили их на группы, которые основаны на идеях, важных для понимания внутреннего мира человека.

Ностальгия

По каким моментам из детства ты особенно скучаешь?

Какое твое самое счастливое воспоминание? Расскажи о нем в деталях.

Какие события и впечатления из детства сделали тебя таким, какой ты есть сейчас?

Куда ты любил ходить в детстве и почему?

На что ты потратил первые заработанные деньги? Почему это важно? Ностальгия напрямую связана с психологическим благополучием человека. Исследования психолога Клэя Рутледжа показали, что воспоминания о прошлом помогают людям справляться со стрессом, чувством тоски и ощущением бессмысленности жизни. Так, испытуемые, размышляющие о своем существовании, озвучивали более позитивные мысли, когда читали стихи или слушали песни, вызывающие теплые воспоминания. Исследователь считает, что ностальгия побуждает людей сосредоточиться на важных моментах в отношениях и жизни в целом. Разговоры о детстве помогут вам лучше узнать партнера, например, то, какие произведения сформировали его музыкальный вкус. А может быть, вы поможете друг другу осуществить детские мечты, например, организуете путешествие в теплые края или поиск сокровищ в ближайшем парке.

Благодарность

Какие три ярких вспоминания о том, как тебя благодарили, ты можешь назвать?

За что ты благодарен мне?

Ты больше любишь дарить или получать? Почему?

За какие три вещи, которые произошли с тобой на прошлой неделе, ты благодарен?

Назови три лучших способа выразить свою любовь в дружеских и в романтических отношениях. Почему это важно? Профессор психологии и писатель Роберт Эммонс много лет анализировал связь между способностью быть благодарным и общим состоянием человека. Он пришел к выводу, что для искренней благодарности нужно совершить 2 действия: осознать, что в мире есть что-то доброе, и выяснить, откуда идет эта доброта. Именно поэтому благодарность позволяет нам оставаться в моменте, быть здесь и сейчас, проявлять внимание к себе и партнеру. Искреннее «спасибо» делает человека более стойким и сильным. Благодарность — это осознание, что другие помогали вам, потому что увидели в вас какую-либо ценность. Это поможет укрепить в вашем партнере и в вас чувство собственного достоинства, взаимное доверие и симпатию.

Совет и просьба

Как бы ты утешил человека в трудную минуту?

Расскажи мне о проблеме на работе и попроси меня дать совет, как ее решить.

Какая твоя любимая цитата? Почему?

Какой лучший совет ты получал от другого человека?

Если бы ты мог вернуться во времени, какой совет ты бы дал себе молодому? Почему это важно? Исследователь в области межличностных отношений Джудит Глейзер считает, что ваши искренние и доброжелательные советы помогают собеседнику почувствовать свою значимость. Ваша вторая половинка может обесценивать собственные проблемы и бояться просить помощи. Вопросы, которые мы привели выше, помогут вам раскрыться и чувствовать себя под защитой друг друга. Не бойтесь и сами спрашивать совета у партнера, будь то цвет нового шарфа или смена работы. Покажите свою уязвимость, ведь искренность — ключевой компонент развития близких отношений.

Узнавание и подтверждение сходства

Если бы в сутках было 26 часов, на что бы ты тратил «лишние» 2 часа?

Кем ты действительно восхищаешься?

На какие сильные качества других людей ты обращаешь внимание?

Каковы твои самые большие цели в этом году? Как ты будешь работать над их достижением?

Кому из своего окружения ты доверяешь? Почему это важно? Исследования подтвердили, что сходство интересов очень важно для пар — и романтических, и дружеских. Поэтому не сильно доверяйте расхожему мнению о том, что противоположности притягиваются. Вопросы о личных предпочтениях и взглядах помогут узнать друг друга на начальном этапе отношений. Да и давно знакомые партнеры могут найти неожиданные точки соприкосновения. Многим парам, которые находятся в отношениях долгое время, может казаться, что они знают друг о друге все. Но внутренний мир человека неисчерпаем. Если ваша вторая половинка часто грустит, как вам кажется, без повода, узнайте, какой вид поддержки поможет ей больше или почему пустяковая для вас вещь так ее расстроила.