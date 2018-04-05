Психологи рассказали, как пережить 5 самых опасных периодов брака и не разбежаться

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Писатель Роберт Стивенсон однажды сказал: «Брак — это долгий разговор, прерываемый спорами». Рано или поздно каждая пара сталкивается с кризисом в отношениях, и это абсолютно неизбежно. Хорошая новость в том, что, справившись с ним, супруги выходят на новый уровень отношений и находят новые способы быть счастливыми вместе.

AdMe.ru убежден, что брачных кризисов бояться не нужно: это показатель того, что отношения развиваются. Главное — не опускать руки и искать способы преодоления трудностей. Ведь когда-то вы пообещали этому человеку быть вместе «и в радости, и в горе» — пришло время доказать, что это были не пустые слова. Итак, познакомьтесь со списком самых сложных для отношений кризисов, чтобы быть во всеоружии.

1 год брака. «Стадия осознания»

Эпатажная певица Пинк сама сделала предложение своему парню. Правда, уже через год они рассталась... А потом сошлись снова! Сейчас пара воспитывает 2 детей.

Семейный психотерапевт Рита ДеМария называет этот кризис «стадией осознания». Он наступает обычно после 6–12 месяцев совместного проживания. Первое очарование влюбленности спадает, и вы начинаете видеть партнера в реальном свете: со всеми его слабостями и не всегда приятными привычками (которые до этого вы с радостью проигнорировали). «Настало время учиться совместной работе», — говорит Рита ДеМария. Что делать? «Если вы не обсудили самые важные темы до брака, такие как финансы, дети, визиты родственников, свободное время и т. д., самое время сделать это сейчас», — советует психолог Беверли Хайман. Стоит честно рассказать друг другу о своих ценностях и приоритетах. Вполне вероятно, что они не совпадут по всем пунктам, и тогда надо искать компромисс. На этом этапе очень важно достигнуть твердых договоренностей в самых «горячих» вопросах.

3–4 года брака. Опасная «зона комфорта»

Брак Мадонны и Шона Пенна продержался лишь 3 года, но в своих интервью звезды говорят, что любят друг друга до сих пор. Может, поспешили с разводом?

Исследование 2 000 женатых британских пар показало, что через 3 года 6 месяцев супруги начинают уделять друг другу меньше внимания, чаще предпочитать сон сексу и реже признаваться друг другу в любви. Пара входит в «зону комфорта»: с одной стороны, это прекрасное чувство безопасности и расслабления, с другой — появляются такие малоприятные вещи, как неприкрытая дверь в туалет и неопрятная домашняя одежда. Хотя 82 % опрошенных супружеских пар сказали, что они довольны своим браком, 49 % желали, чтобы их партнер был «более романтичным». Что делать? Спасение в том, чтобы поддерживать огонек. Почаще говорите комплименты, хвалите друг друга. Не всегда стоит говорить партнеру все, что вы о нем думаете. Иногда лучше промолчать. Если чувствуете, что назрели проблемы, начните разговор мягко, без обвинений. И, главное, посмотрите внутрь себя, советует семейный психотерапевт Джон Готтман. Рост в браке происходит, когда каждый человек посмотрит на себя со стороны и поймет, какой вклад он вносит (или не вносит) в отношения.

5–7 лет брака. «Семилетний зуд»

Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер и его жена Зоуи Бакман после 7 лет брака объявили о перерыве в отношениях. Поклонники надеются, что это лишь временное решение.

В западной психологии есть даже такое понятие, как «семилетний зуд». Этот один из самых критических периодов в браке. К этому времени в паре уже есть налаженный быт, устоявшиеся отношения и супруги в основном взаимодействуют как бы на «автопилоте», что является большой ошибкой, напоминает Беверли Хайман. Из-за рутины снижается интерес и сексуальное влечение друг к другу. Кажется, что вы уже знаете друг о друге все. Дальнейшие перспективы брака туманны. Иногда пары принимают решение завести первого (или второго) ребенка, чтобы «спасти» брак, но стоит помнить, что ребенок — это отдельная личность, а не спасательное средство. Что делать? Семейный психотерапевт Роберт Тайбби предлагает следующее: Поддерживайте открытое общение. Меньше формального «Ну как прошел день?» — «Нормально», больше эмоций и искренности. Решайте проблемы сразу по мере их поступления, не «заметайте их под ковер», где их копится все больше. Слушайте себя. Периодически оценивайте свое состояние, обновляйте список потребностей и видение будущего. Поделитесь этими мыслями со своим партнером. Обсудите перспективы своей пары. Какие у вас планы следующий год, 5, 10 лет? Опять же, ключ здесь — быть открытым и честным, а не вежливым и расплывчатым.

10–15 лет брака. «Трудный» возраст

Меган Фокс и Брайан Остин Грин чуть не развелись, когда их роману стукнуло 11 лет. Но пара все-таки нашла в себе силы помириться. Сейчас у них уже 3 детей.

Согласно последним исследованиям, 10 лет — самый сложный рубеж отношений. 2 000 опрошенных в США замужних женщин назвали 11-й год брака самым тяжелым. В это время на женщину сваливается очень большая нагрузка: она одновременно должна успевать следить за школьными делами подросших детей, за домом, а кроме того, работать. Из-за нехватки времени страдает качество отношений. Муж может перестать видеть в жене привлекательную, желанную женщину. Согласно статистике, средняя продолжительность брака в странах Европы составляет как раз примерно 11 лет. Что делать? Хорошая новость: если вы преодолеете этот кризис, после 15 лет брака удовлетворенность отношениями будет постепенно повышаться на протяжении последующих 20 лет, утверждают ученые. Как считают специалисты по семейным отношениям Дана Филлмор и Эми Барнхарт, в этот сложный период важно научиться относиться ко всему, к том числе к себе, с юмором. Почаще смейтесь вместе. Не заводитесь по пустякам, спокойно реагируйте на промахи партнера. Снизьте планку своих ожиданий. Да, ваш брак оказался далеко не идеальным, но так ли уж все плохо? Акцентируйте внимание на позитивных сторонах своего брака (и партнера).

20–30 лет брака. Кризис среднего возраста и «серый развод»

Дэнни Де Вито и Ри Перлман разошлись после 30 лет брака, что стало шоком для поклонников. Однако через год они поняли, что совершили ошибку, и воссоединились.

20-летнему кризису брака немало способствуют личные кризисы среднего возраста у супругов. Может прибавиться и так называемый синдром опустевшего гнезда, когда дети выросли и покинули родительский дом и супруги вновь остались вдвоем, как в начале пути. Супруги могут почувствовать, что их брак исчерпал себя, ведь главная миссия выполнена. В США психологи называют развод, произошедший после 20 лет брака и более, «серым разводом», так как супруги иногда уже убелены сединой. Количество таких разводов в последнее время растет. Что делать? Не отдаляться друг от друга. Искать новые смыслы существования себя как пары. Если супруги долго отмахивались от проблем в браке, пока растили детей, то теперь, когда они остались вдвоем, конфликты только обострятся. Зато появится время их решать. Это отличная возможность реконструировать брак. Об этом пишет Беверли Хайман. Коуч Стив Сиболд рекомендует не запускать себя, заниматься вместе спортом, а также создавать новые цели для пары: путешествия, открытие бизнеса, языковые курсы — что-то, что позволит пережить вместе новый незабываемый опыт.

Нестандартные советы по преодолению брачного кризиса

Психолог, эксперт по семейным отношениям Морт Фертель считает, что общепризнанные рекомендации по спасению брака, например «всегда делиться своими чувствами с партнером» и «вместе посетить психолога», не всегда работают, потому что они не объясняют, что конкретно надо делать, чтобы преодолеть кризис. Вот необычные рекомендации по спасению брака от Морта Фертеля: 1. Спасайте свой брак даже в одиночку. Обычно считается, что брак можно сохранить, только когда оба партнера готовы работать над проблемами. «Усилия даже одного человека могут изменить динамику брака, и очень часто именно эти усилия мотивируют упрямого супруга присоединиться к процессу сохранения отношений», — считает Морт Фертель. 2. Не задавайте себе неправильные вопросы. Не надо спрашивать себя: «А того ли человека я выбрала в мужья / жены?» Ключ к успеху в браке не найти нужного человека, а научиться любить того, которого вы нашли. Потому что любовь — это не удача. Это выбор. 3. Разлуки отдаляют вас, а не помогают сблизиться. Разлука, которая якобы «освежает» чувства, в браке (особенно в период кризиса) может только еще больше отдалить вас друг от друга, а ведь ваша цель — снова сблизиться. 4. Меньше разговоров о проблемах. Разговоры о проблемах в браке не решают их, а только усугубляют. Это приводит к спорам и недоброжелательности. Поговорить о проблеме не значит ее решить. Говорите мало, делайте много. Ищите реальные пути решения трудностей. 5. Не думайте, что психотерапевт даст вам готовые ответы. Сеансы психотерапии помогают супругам высказаться и понять точку зрения другого, но не дают ответа на вопрос, что нужно делать, чтобы спасти брак. В результате некоторые пары остаются весьма разочарованными психотерапией. 6. Не рассказывайте родственникам и друзьям о кризисе брака.

«Одной из самых важных ценностей в браке является конфиденциальность, поэтому говорить о своем браке или супруге с семьей или друзьями — это ошибка. Это нарушение конфиденциальности вашего супруга, и это неправильно», — считает Морт Фертель.

Бонус

В 2017 году одна из самых крепких пар Голливуда — Оззи и Шэрон Осборн — отметила 35-ю годовщину свадьбы. В их отношениях было всякое, и все же они смогли сберечь свою любовь.