Психологи рассказали, как влюбить в себя родителей избранника при первой же встрече

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Знакомство с родителями любимого человека может казаться настоящим испытанием, и понять это несложно. Еще бы, ведь вас будут оценивать, придирчиво рассматривать как кандидатуру на вхождение в семью, а потом обсуждать с вашим партнером. Социальный психолог Тереза Е. ДиДонато (Theresa E. DiDonato) отмечает, что родители влияют на отношения внутри пары, и их влияние тем сильнее, чем они психологически ближе каждому из вас. Так что произвести хорошее впечатление определенно будет не лишним, если у вас есть планы на совместное будущее.

AdMe.ru собрал несколько советов о том, как стоит вести себя во время первой встречи с родителями любимого человека, чтобы им понравиться. Об этом будет полезно узнать тем, кто немного волнуется, и тем, кто по-настоящему в панике.

1. Подготовьтесь к вопросу «Как вы познакомились?»

Не всеми историями знакомства можно поделиться с родителями. Конечно, если вы со своим избранником встретились в библиотеке или просто шли по улице, посмотрели друг на друга и поняли, что это любовь с первого взгляда, говорить об этом можно. Но что, если вы познакомились в баре после нескольких шотов? Родителям знать об этом совершенно не обязательно. Заранее обговорите с партнером, о чем вы расскажете его маме и папе, ведь разные версии знакомства, озвученные вами при встрече, определенно вызовут вопросы.

2. Проведите исследование

Странно будет пойти на собеседование, не зная ничего о компании, в которой вы собираетесь работать, и так же странно встречаться с родителями любимого человека, ничего о них не узнав. Эксперт по отношениям Эйприл Массини (April Massini) советует хорошо подготовиться к предстоящему знакомству. Информацию собрать легко, и никаких шпионских штучек для этого не понадобится. Расспросите избранника о его родителях. Узнайте, где они работают, что любят, какие у них характеры и чувство юмора, чтобы ненароком не испортить все неудачной шуткой.

3. Подготовьте пару отвлеченных тем для разговора

Неловкие паузы в разговоре — это то, чего определенно хотелось бы избежать во время первой встречи с родителями избранника. Спасут от них небольшие домашние заготовки — темы, на которые можно говорить в обществе едва знакомых людей и при этом не бояться быть неправильно понятым или произвести не то впечатление. С родителями можно говорить о погоде, природе, работе, своей семье, увлечениях. Лучше избегать таких тем, как политика, религия, деньги. Разговор о политике, например, может перерасти в острый спор, и профессор Университета Северного Иллинойса Сьюзан Диггис-Уайт (Suzanne Degges-White) отмечает, что ничего плохого в этом, в принципе, нет, но только в том случае, если вы с оппонентом знаете друг друга достаточно давно.

4. Договоритесь заранее, что можно, а чего нельзя

В каждой семье свои представления о приличиях и морали. Если ваши родители считают, что показывать свои чувства при других людях вполне уместно, то родственники вашего партнера могут думать, что это недопустимо. Заранее очертите границы. Узнайте у избранника, можно ли вам держаться за руки или целоваться при его родителях или лучше все-таки оставить нежности для того времени, когда вы окажетесь только вдвоем.

5. Сходите на тренировку в день встречи

Это может показаться странным, но тренировка поможет в том случае, если вы нервничаете слишком сильно. Доказано, что спорт снижает стресс, а значит, ваша встреча с семьей избранника пройдет на более оптимистичной ноте. Конечно, идти на тренировку лучше не прямо перед знакомством с родителями, иначе у вас не будет сил на то, чтобы им понравиться, а утром. И на всякий случай напомним: не забудьте принять душ и переодеться.

6. Помните: вы не на допросе

Вы с родителями избранника пока только знакомитесь, и допустимые границы вам пока еще не известны. Вполне может случиться так, что вам зададут вопрос, который вы посчитаете бестактным. Помните: вы не на допросе и отвечать не обязаны. Если вопрос родителей избранника вас взволновал, мысленно досчитайте до 5, глубоко вдохните и выдохните, а потом как ни в чем не бывало улыбнитесь и скажите, что не хотели бы говорить на эту тему.

7. Не комментируйте прошлое избранника

Разговор не всегда идет по определенному плану, и часто все оказывается совсем не так, как мы себе представляем это в своей голове. Готовы ли вы к рассказу мамы или отца своего любимого человека о том, с кем он до этого встречался? Вне зависимости от того, что вам говорят, нужно держаться нейтрально и не позволять себе негативных комментариев. Вы ведь не хотите, чтобы вас запомнили как «этого несдержанного парня» или «ту ужасную сплетницу»? Поэтому на замечание о том, что «его бывшая была ходячим кошмаром», лучше ответить, что теперь он с вами, и ему ничего больше не грозит.

8. Не реагируйте на негатив

Иногда комментарии с долей злорадства можно услышать от родителей не только в адрес бывших пассий вашего партнера, но и в свой собственный. Мама вашего парня может сказать: «Ты такая худая. Ты не болеешь случайно?» Она вроде и не хотела вас обидеть, но неприятный осадок все равно остается. Бывают и случаи, когда колкие комментарии — это своеобразная проверка на стрессоустойчивость. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — улыбаться. Это не только покажет, что вы являетесь сильной личностью, которую не так просто вывести из себя, но и действительно поможет вам справиться со стрессом.

9. Предложите заплатить за себя самостоятельно

В конце ужина, если он проходил в ресторане, конечно, предложите заплатить за себя самостоятельно. Даже если в это заведение вас пригласили родители партнера и они настаивают на оплате счета, такой шаг будет не лишним. Он показывает, что вы самодостаточная и независимая личность, которая умеет зарабатывать деньги. Если родители в конце концов не позволят вам заплатить по счету, они все равно отметят для себя предложение это сделать и оценят его положительно.