Психологи рассказали, как себя вести, чтобы произвести хорошее впечатление

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы часто хотим произвести не просто хорошее, а сногсшибательное первое впечатление. И мы знаем, что для этого нужно вести себя непринужденно, называть собеседника по имени и избегать закрытых поз. Но, согласитесь, иногда этого бывает недостаточно. Вроде и поведение естественно, и руки не скрещены, но Марья Ивановна все равно считает тебя не парой своему сыну. Так что же нужно еще? AdMe.ru собрал 10 рекомендаций психологов, которые помогут очаровывать собеседников. А для тяжелых случаев мы подготовили бонус — метод, который работает всегда.

1. Эффект Пигмалиона

Эффектом Пигмалиона известный психолог Роберт Розенталь назвал явление, при котором человек, будучи в чем-либо уверен, действует так, чтобы найти этому реальное подтверждение. Если мы заранее уверены, что Марья Ивановна не очень приятная дама и очаровать ее не получится, то будем неосознанно действовать так, чтобы подтвердить это. Поэтому лучше настроиться на то, что человек, с которым предстоит знакомство, будет рад вам. И еще кое-что. На базе этого эффекта провели эксперимент, в ходе которого было доказано: если человек считает, что он вам симпатичен, то начинает вести себя более открыто и дружелюбно. Так что, если есть возможность, пусть Марье Ивановне кто-нибудь скажет до вашей встречи, что она вам уже нравится.

2. Эффект Прэтфелла

Часто в компании малознакомых людей мы стараемся показать себя с лучшей стороны. Волнуемся, пытаемся скрыть это, еще больше волнуемся и в результате прячемся в углу, мечтая быстрее оказаться дома в любимой кроватке. Тут психологи рекомендуют принять к сведению эффект Прэтфелла, согласно которому лучший способ завоевать благосклонность окружающих — это проявить уязвимость, слабость, небольшую оплошность. В связи с этим мы не могли не вспомнить талантливую Дженнифер Лоуренс, которая три года подряд падала на виду почти у всего мира, но ее популярность от этого совсем не страдала, а даже наоборот. Хотя, конечно, талант актрисы сыграл в этом определяющую роль.

3. Эффект притяжения сходства

Этот термин принадлежит психологу Теодору Ньюкомбу, установившему в ходе своего исследования, что чем больше у людей общих взглядов и привычек, тем сильнее они нравятся друг другу. Особенно интересно то, что большую симпатию вызывают собеседники, с кем у нас есть сходство в отрицательных чертах. Дело за малым: найти эти точки соприкосновения, ведь мало кто при знакомстве начинает с ходу рассказывать о себе, тем более о своих недостатках.

4. Точки соприкосновения

Автор книги «Наука общения» Ванесса ван Эдвардс сравнивает наши мысли с клубками, а общие темы для разговора — со связующими ниточками. Она считает, что есть три основные категории тем для общения с малознакомыми людьми. Чтобы завязать беседу, нужна открывающая эту тему фраза и та самая связующая «ниточка». Расскажем, что это значит, на примере Марьи Ивановны, к которой вы пришли на юбилей. Категория «Люди» — общие знакомые, то есть ее сын, допустим, Павел. Открывающая фраза: «У Павла отличный музыкальный слух».

Ниточка: «А у вас какие таланты есть?»

— общие знакомые, то есть ее сын, допустим, Павел. Открывающая фраза: «У Павла отличный музыкальный слух». Ниточка: «А у вас какие таланты есть?» Категория «Контекст» — событие, которое вас связало, то есть юбилей. Открывающая фраза: «Отличный ресторан!»

Ниточка: «Кто вам его посоветовал?»

— событие, которое вас связало, то есть юбилей. Открывающая фраза: «Отличный ресторан!» Ниточка: «Кто вам его посоветовал?» Категория «Интересы» — собственно, интересы.

Открывающая фраза: «Видела ваши фото из Греции».

Ниточка: «Что вам понравилось там больше всего?» Обратите внимание на ниточки-вопросы: они не должны быть закрытыми, то есть предполагать ответы «да» или «нет», если хотите разговорить собеседника.

5. Разговоры о себе

5 разных исследований подтвердили: людям нравится говорить о себе (не столько про скелеты в шкафу, сколько про личный опыт). В такие моменты у человека активируется зона мозга, которую ученые называют центром удовольствия (она отвечает за чувство наслаждения). Более того, в одном эксперименте участники отказывались от денежного вознаграждения в пользу возможности поговорить о себе. Следовательно, после того как установлен контакт, важно помочь собеседнику поделиться своими идеями или мнением, задавая наводящие вопросы и проявляя интерес к тому, что он рассказывает.

6. Сценарий идеального разговора

Специалисты в сфере нетворкинга (установления полезных контактов) предлагают следующий сценарий диалога с человеком, которому вы хотите понравиться: «Вы». После рукопожатия и представления друг другу будет уместен какой-нибудь общий вопрос, в котором вы поинтересуетесь мнением собеседника:

как вам погода? как доехали? как настроение?

После рукопожатия и представления друг другу будет уместен какой-нибудь общий вопрос, в котором вы поинтересуетесь мнением собеседника: как вам погода? как доехали? как настроение? «Вы». На этом этапе важно найти те самые связующие ниточки, чтобы узнать больше о визави.

На этом этапе важно найти те самые связующие ниточки, чтобы узнать больше о визави. «Я». Тут следует что-то рассказать о себе, конечно же, ориентируясь на интересы собеседника.

Тут следует что-то рассказать о себе, конечно же, ориентируясь на интересы собеседника. «Вы». Люди больше всего помнят первое и последнее из того, что услышали. Поэтому, завершая разговор, позвольте оппоненту высказаться. Так он запомнит вас как чуткого и внимательного собеседника.

7. Имя собеседника

Часто мы не обращаемся к собеседнику по имени из-за того, что его не помним. Вот что можно сделать, чтобы не назвать Марью Ивановну Мариной Ипполитовной: Когда собеседник называет свое имя, посмотрите ему в глаза и постарайтесь запомнить их цвет.

Придумайте, если можете, ассоциацию с именем (цветок, персонаж из фильма, литературный герой).

Сравните нового знакомого с человеком, который носит такое же имя.

Спустя несколько минут постарайтесь обратиться к нему по имени. И, хотя вы это уже знаете, напомним: в ходе беседы обращайтесь к собеседнику чаще по имени, ведь оно ассоциируется у человека с комфортом, теплом, доверием.

8. Дистанция

Скорее всего, вам знакомы люди, которые при любой возможности, будь то даже просьба одолжить степлер, подходят так близко, что чувствуется их дыхание. Интуитивно в такие моменты мы делаем шаг назад или в сторону. Все потому, что оптимальное расстояние между малознакомыми людьми должно быть не менее 1,2 м (4 шагов). Познакомившись поближе, вы можете сократить эту дистанцию, но вначале следует проверить, будет ли собеседнику комфортно. Попросите его передать вам какую-нибудь вещь, и, если все хорошо, он сам установит более короткое расстояние между вами.

9. Внешний вид

В выборе одежды, обуви, аксессуаров и макияжа есть 3 основных правила, которых стоит придерживаться, если вам предстоит знакомство с человеком, на которого хотелось бы произвести хорошее впечатление: Соответствие всех этих атрибутов окружающей обстановке.

всех этих атрибутов окружающей обстановке. Удобство , поэтому лучше не надевать новые туфли.

, поэтому лучше не надевать новые туфли. Аккуратность. И это особенно важно, потому что собеседник, рассматривая вас с интересом, обязательно разглядит болтающуюся пуговицу. Отдельно следует упомянуть туфли, потому что пол — место, куда малознакомые люди часто отводят взгляд.

10. Яркая деталь

Наш мозг склонен преувеличивать значение и лучше запоминать смешные (эффект юмора) и странные (эффект странности) вещи. Пытаться шутить направо и налево не стоит, потому что представления вашего собеседника о том, что смешно, а что нет, могут в корне отличаться от ваших. Эпатировать публику поведением или внешним видом тоже не стоит. А вот небольшая, но яркая и даже смешная деталь в вашем образе — это то, что нужно. Как, например, эти носки на фото, которые знает почти весь мир, ведь их носит премьер-министр Канады.

Бонус: искренняя улыбка

Если вышеперечисленные методы с кем-то могут сработать, а с кем-то и нет — ведь люди не роботы, к которым применима одна инструкция, — то улыбка помогает всегда и везде. Поэтому, как бы это банально ни звучало, улыбайтесь! Ведь улыбка заразительна, и мы ценим тех, кто дарит нам положительные эмоции. А какие еще качества в собеседнике нравятся вам?