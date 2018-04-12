9 способов реагировать на фразы, которые задевают нас за живое

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Некоторые фразы близких или коллег задевают нас куда сильнее, чем прямые оскорбления, адресованные в нашу сторону. В этой статье мы расскажем, как правильно отвечать на них, чтобы потом, лежа ночью в кровати, не мусолить эту тему в голове и не придумывать остроумные ответы спустя неделю.

AdMe.ru составил список болезненных для нашего восприятия фраз и разобрался, как же правильно на них реагировать.

1. «Ты только о себе и думаешь»

Произнося данную фразу, человек пытается пробудить в нас чувство вины, чтобы в итоге мы пошли у него на поводу и делали только то, что на самом деле нужно и выгодно ему. Часто мы совершаем те или иные поступки только затем, чтобы близкий или коллега не обиделся, не считал нас плохим. Совет: Не стоит идти на поводу любых просьб человека. Это не слишком хороший способ выразить свою любовь или уважение. Лучше поинтересуйтесь, с чего вдруг человек начал так думать, чего ему не хватает. При необходимости аргументированно объясните, почему вы поступаете подобным образом.

2. «Это ты меня так воспитала»

В порыве гнева и обиды дети говорят эту фразу своим родителям, чтобы переложить ответственность за собственные неудачи и промахи на чужие плечи. Куда проще скинуть груз неприятностей на другого, чем заниматься самокопанием и таки выяснить, в чем причина собственного невезения. Совет: Не принимайте слова своих детей слишком близко к сердцу, ведь это всего лишь обычная защитная реакция в ответ на личные проблемы. Поэтому не стоит винить себя в неудачах ребенка и обдумывать, где же вы сделали ошибку в его воспитании. Лучше сразу остановите причитания и объясните, что результат определенной ситуации зависит от обстоятельств и решений, которые принимает человек, но никак не от других людей.

3. «Да что с тобой не так?»

Когда вы постоянно слышите, что вы какой-то не такой, то в скором времени и сами начнете в это верить. Любую вашу ошибку или промах партнер преподносит так, будто только какой-то не такой человек может совершить подобное, тем самым зарождая в вашей голове кучу комплексов. Совет: Главной ошибкой будет соглашаться с обидчиком, проговаривая при этом свои недостатки вслух. Сохраняйте самообладание, признайте ошибку, если действительно ее допустили. Но не позволяйте унижать вас из-за этого.

4. «И какой в этом смысл?»

Вы были так уверены в своей идее, так ею гордились и верили в нее, но всего лишь один невинный вопрос напрочь убивает все это. Теперь вам кажется, что и вправду в этом всем нет никакого смысла, и вы просто соглашаетесь с обидчиком. Совет: Для начала выдохните. Дайте себе несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, а затем начинайте перечислять все доводы, почему считаете свою идею крутой. Именно уверенная подача заставит всех остальных поверить, что вы действительно предлагаете толковые вещи.

5. «От тебя слишком много проблем»

Люди легко разбрасываются этой фразой, не задумываясь о ее болезненных последствиях. Человек, которого в детстве пытались пристыдить подобным образом, потом сам точно так же упрекает остальных. Совет: Научитесь отличать серьезную проблему от пустой. Разбитая чашка или громкая музыка — это не проблема. Поэтому лучшей реакцией будет ответ в духе «С кем не бывает!» и ваш позитивный настрой.

6. «Я знаю, что ты очень занят. Конечно, тебе не до меня...»

Подобная фраза является чистого вида манипуляцией, ведь она взывает к вашей совести. А то, что человек сначала говорит, что знает, насколько вы заняты, только помогает усилить эффект, мол, я понимаю, что ты занят, а ты не понимаешь, что мне тяжело, грустно и т. д. Манипулятор специально давит на ваши болевые точки, чтобы вынудить делать то, что он хочет. Совет: Не спешите соглашаться и идти на поводу. Вначале хорошо продумайте, сможете ли вы на самом деле помочь человеку, удобно ли будет вам отменить свои дела ради другого. Если же нет, то тактично объясните, почему у вас не получается что-то сделать, и не вините себя за это.

7. «Не переоценивай себя!»

Некоторые руководители специально говорят эту фразу своим подчиненным, чтобы сделать их менее уверенными в себе. Сомневающийся в своих силах сотрудник вряд ли уйдет в другую компанию или попросит повышения. Таким образом не очень хороший начальник пытается «поставить вас на место». Совет: Не бойтесь отстаивать свое мнение до последнего. Аргументируйте, почему это так важно для вас, говорите, что хотите получить новый опыт и готовы к критике, а также подчеркните, что хотите совершенствоваться, конечно же, ради общего успеха компании. Ни один руководитель не устоит перед подобными доводами.

8. «Ты мне никогда не веришь!»

Использование наречий «всегда» и «никогда» делается для того, чтобы максимизировать вину человека. Таким образом обидчик пытается упрекнуть вас в том, что вы постоянно делаете одну и ту же ошибку. Естественно, вы начинаете оправдываться и просить прощения. Совет: Правильным будет для начала объяснить, чем вызвана ваша реакция. А дальше постарайтесь выйти на диалог, в котором сможете найти компромисс для обеих сторон.

9. «А что вы хотите с вашим образом жизни...»

Горе-врачи, которым не хватает квалификации, чтобы поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение, обычно используют эту фразу, чтобы скрыть свою некомпетентность. В случае чего все претензии к вашему образу жизни / возрасту / генетике, но точно не к доктору, ведь он же предупреждал. Совет: В кабинете врача мы всегда напуганы и чувствуем себя уязвимыми, так как многие термины являются для нас непонятными, поэтому испытываем стыд и чувство вины, что довели себя «до такого». Но запомните: хороший специалист, наоборот, поддержит и успокоит пациента, предоставит нужные рекомендации и назначит лечение, чтобы исправить ситуацию. Поэтому не бойтесь задавать врачу вопрос про точный диагноз и брать ситуацию в свои руки.

А как вы боретесь с обидными фразами? Делитесь советами в комментариях.