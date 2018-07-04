Психологи рассказали, как правильно ссориться, и это умение может спасти отношения

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Статистика неумолима: почти половина браков заканчивается разводом. И все же некоторые психологи считают, что причина не в том, что любовь проходит и вместо нее появляются ссоры и непреодолимые разногласия. На самом деле все гораздо прозаичнее: люди просто не знают, как нужно вести себя, когда конфликт неизбежен.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что нужно делать, чтобы сохранить свои отношения и не пополнить статистику разводов. Для этого мы обратились к статьям психологов и выяснили, что ссориться тоже нужно уметь.

Не избегайте конфликтов

Вряд ли можно найти на земле хотя бы одну супружескую пару, в которой за все время отношений не было бы ссор. Психологи считают, что конфликты — это нормально и избегать их точно не стоит. Ассистент профессора Университета штата Мичиган, директор «Лаборатории семейных отношений» Элизабет Дорранс Холл (Elizabeth Dorrance Hall) считает, что ссориться может быть даже полезно, и вот почему: Вы понимаете, что пришло время что-то изменить. А если коммуникация в паре налажена, то после разрешения конфликта приходите к согласию, что именно и как будете делать.

А если коммуникация в паре налажена, то после разрешения конфликта приходите к согласию, что именно и как будете делать. Вы осознаете, насколько крепко связаны друг с другом. А как иначе, ведь любой конфликт — это столкновение интересов, когда люди не могут прийти к согласию в важном для обоих вопросе.

А как иначе, ведь любой конфликт — это столкновение интересов, когда люди не могут прийти к согласию в важном для обоих вопросе. Вы понимаете, что есть более глубокие проблемы и, анализируя причины ссоры, можете найти их решение. Вряд ли разбросанные носки — это настоящая и единственная причина конфликта. Покопавшись в себе и разобравшись в своих чувствах, вы сможете понять, что на самом деле вас не устраивает, и вместе с супругом найти решение проблемы.

Выберите правильную стратегию

Психолог Джеймс Макналти (James McNulty) выделяет 4 стратегии поведения в супружеских конфликтах. Среди нет плохих и хороших, правильных и неправильных, их все можно использовать, только делать это стоит осознанно и соответственно ситуации. Прямое сотрудничество. Это тот случай, когда вы садитесь за стол переговоров и обсуждаете проблему. Это прекрасно сработает, если есть проблема, которая давно назревала, вы оба ее осознаете и готовы говорить о ней. Но прямое сотрудничество не подходит, если случилось что-то экстраординарное, что выбило одного из вас из колеи. Косвенное сотрудничество. Этот вариант связан с использованием юмора во время ссоры. Когда вы пытаетесь шутить, вы показываете, что проблема вас волнует, но не настолько сильно, чтобы из-за нее сильно ссориться. Косвенное противостояние. Это когда один из супругов взывает к совести другого и умоляет его прекратить делать что-либо. Если вы знаете, что ваш любимый человек прислушается, время от времени можно прибегать к этому способу. Если будете с этим перебарщивать, есть высокий риск показаться занудой. Прямое противостояние. Это тот вариант, когда ссора перерастает в скандал, начинаются громкие крики, истерики, а посуда на вашей кухне под угрозой. К такой стратегии тоже можно прибегать, но только в том случае, если конфликт возник по действительно очень важной причине и решается судьба ваших дальнейших отношений. Жаль, но часто происходит так, что стратегию прямого противостояния в конфликтах пары выбирают, даже если ничего страшного не произошло, а речь идет о пятнах от зубной пасты на раковине или не вынесенном мусоре. Если это и ваш случай тоже, возможно, пришло время присмотреться к варианту косвенного сотрудничества и добавить немного юмора в ваши отношения.

Как вести себя во время ссоры

Джон Готтман (John Gottman), профессор психологии Университета Вашингтона в Сиэтле, разработал практическое руководство для семейных пар, которые замечают, что ссоры стали частыми спутниками их жизни. В нем всего 4 пункта. Не критикуйте. Идеальных людей нет, и в любом случае есть что-то, что не устраивает вас в поведении супруга. Но все свои жалобы и замечания лучше высказывать партнеру в спокойном тоне, избегая колкостей и обвинений. Такое поведение только провоцирует оборонительную реакцию, и разговор точно перерастет в ссору. Смягчите конфликт. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы ссора не переросла в бой не на жизнь, а на смерть. Вспомните, что с этим человеком вы хотели провести остаток своей жизни. Наверняка он дорог вам, так зачем же выливать на него весь накопившийся негатив? Остыньте. Вспыльчивость не должна мешать вам оставаться рассудительным человеком и вести себя разумно. После того как вы оба высказались, возьмите 20-минутный тайм-аут и разойдитесь по разным комнатам. После этого можно продолжать общение. Чмокните любимого человека в щеку. В счастливых парах конфликты обычно завершаются шуткой или даже поцелуем. Это помогает разрядить обстановку и передать партнеру простое сообщение: «Как бы мы ни ссорились, мы заодно».

Что делать, когда все уже позади?

Конфликт всегда сопровождается бурными эмоциями, но когда они схлынут, лучшее, что можно сделать, — попытаться понять, что именно их вызывает. Будьте откровенны с собой, когда приметесь за самоанализ. Спросите себя, почему поведение любимого человека вызывает у вас негативные чувства. Попытайтесь взглянуть его глазами на произошедшее, а потом откровенно поговорите. Элизабет Дорранс Холл советует своим клиентам отказаться от обвинений и забыть все, что они знают о своих вторых половинках. Не стоит пытаться понять чувства любимого человека, о них нужно его напрямую спросить. Ответ может быть совсем не таким, каким вы себе его представляли. Спросите, почему ваш партнер расстроен, выслушайте его, а затем узнайте, что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию. Будьте открыты для предложений и настройтесь на работу над собой. Помните, что счастливый брак — это не то, что дается людям откуда-то свыше, а результат совместной работы над отношениями.

Бонус: как не срываться на партнера, когда все жутко бесит?

Этот метод описала психолог Полли Кэмпбелл (Polly Campbell), и она проверила его на себе. Полли заметила, что становится раздражительной и часто срывается на супруга по мелочам. Как истинный психолог, она решила разобраться в себе и пришла к выводу, что слишком много времени стала тратить на те вещи, которые она не любит, вроде покупки продуктов на целую неделю и ежедневной уборки. А на приятные занятия времени у нее совсем не оставалось. Тогда Полли решила постепенно свести к минимуму те дела, которые ей не нравились, и больше заниматься тем, что приносит удовольствие. В конце концов, никто в доме не считал, что покупка продуктов — это исключительно ее обязанность. Домашние стали ей помогать, и в результате ссор в ее семье стало меньше. Это можно объяснить тем, что человек, который находится в гармонии с самим собой, с большой долей вероятности будет строить здоровые отношения с окружающими. И нет, это не значит, что от всех своих обязанностей нужно отказаться. Просто никто не умрет, если часть из них возьмет на себя ваш супруг, а уборку в доме вы будете делать не каждый день, а 2 раза в неделю.