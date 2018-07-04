Психологи рассказали, как правильно ссориться, и это умение может спасти отношения

Статистика неумолима: почти половина браков заканчивается разводом. И все же некоторые психологи считают, что причина не в том, что любовь проходит и вместо нее появляются ссоры и непреодолимые разногласия. На самом деле все гораздо прозаичнее: люди просто не знают, как нужно вести себя, когда конфликт неизбежен.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что нужно делать, чтобы сохранить свои отношения и не пополнить статистику разводов. Для этого мы обратились к статьям психологов и выяснили, что ссориться тоже нужно уметь.

Не избегайте конфликтов

Вряд ли можно найти на земле хотя бы одну супружескую пару, в которой за все время отношений не было бы ссор. Психологи считают, что конфликты — это нормально и избегать их точно не стоит.

Ассистент профессора Университета штата Мичиган, директор «Лаборатории семейных отношений» Элизабет Дорранс Холл (Elizabeth Dorrance Hall) считает, что ссориться может быть даже полезно, и вот почему:

  • Вы понимаете, что пришло время что-то изменить. А если коммуникация в паре налажена, то после разрешения конфликта приходите к согласию, что именно и как будете делать.
  • Вы осознаете, насколько крепко связаны друг с другом. А как иначе, ведь любой конфликт — это столкновение интересов, когда люди не могут прийти к согласию в важном для обоих вопросе.
  • Вы понимаете, что есть более глубокие проблемы и, анализируя причины ссоры, можете найти их решение. Вряд ли разбросанные носки — это настоящая и единственная причина конфликта. Покопавшись в себе и разобравшись в своих чувствах, вы сможете понять, что на самом деле вас не устраивает, и вместе с супругом найти решение проблемы.

Выберите правильную стратегию

Психолог Джеймс Макналти (James McNulty) выделяет 4 стратегии поведения в супружеских конфликтах. Среди нет плохих и хороших, правильных и неправильных, их все можно использовать, только делать это стоит осознанно и соответственно ситуации.

  1. Прямое сотрудничество. Это тот случай, когда вы садитесь за стол переговоров и обсуждаете проблему. Это прекрасно сработает, если есть проблема, которая давно назревала, вы оба ее осознаете и готовы говорить о ней. Но прямое сотрудничество не подходит, если случилось что-то экстраординарное, что выбило одного из вас из колеи.
  2. Косвенное сотрудничество. Этот вариант связан с использованием юмора во время ссоры. Когда вы пытаетесь шутить, вы показываете, что проблема вас волнует, но не настолько сильно, чтобы из-за нее сильно ссориться.
  3. Косвенное противостояние. Это когда один из супругов взывает к совести другого и умоляет его прекратить делать что-либо. Если вы знаете, что ваш любимый человек прислушается, время от времени можно прибегать к этому способу. Если будете с этим перебарщивать, есть высокий риск показаться занудой.
  4. Прямое противостояние. Это тот вариант, когда ссора перерастает в скандал, начинаются громкие крики, истерики, а посуда на вашей кухне под угрозой. К такой стратегии тоже можно прибегать, но только в том случае, если конфликт возник по действительно очень важной причине и решается судьба ваших дальнейших отношений.

Жаль, но часто происходит так, что стратегию прямого противостояния в конфликтах пары выбирают, даже если ничего страшного не произошло, а речь идет о пятнах от зубной пасты на раковине или не вынесенном мусоре. Если это и ваш случай тоже, возможно, пришло время присмотреться к варианту косвенного сотрудничества и добавить немного юмора в ваши отношения.

Как вести себя во время ссоры

Джон Готтман (John Gottman), профессор психологии Университета Вашингтона в Сиэтле, разработал практическое руководство для семейных пар, которые замечают, что ссоры стали частыми спутниками их жизни. В нем всего 4 пункта.

  1. Не критикуйте. Идеальных людей нет, и в любом случае есть что-то, что не устраивает вас в поведении супруга. Но все свои жалобы и замечания лучше высказывать партнеру в спокойном тоне, избегая колкостей и обвинений. Такое поведение только провоцирует оборонительную реакцию, и разговор точно перерастет в ссору.
  2. Смягчите конфликт. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы ссора не переросла в бой не на жизнь, а на смерть. Вспомните, что с этим человеком вы хотели провести остаток своей жизни. Наверняка он дорог вам, так зачем же выливать на него весь накопившийся негатив?
  3. Остыньте. Вспыльчивость не должна мешать вам оставаться рассудительным человеком и вести себя разумно. После того как вы оба высказались, возьмите 20-минутный тайм-аут и разойдитесь по разным комнатам. После этого можно продолжать общение.
  4. Чмокните любимого человека в щеку. В счастливых парах конфликты обычно завершаются шуткой или даже поцелуем. Это помогает разрядить обстановку и передать партнеру простое сообщение: «Как бы мы ни ссорились, мы заодно».

Что делать, когда все уже позади?

Конфликт всегда сопровождается бурными эмоциями, но когда они схлынут, лучшее, что можно сделать, — попытаться понять, что именно их вызывает. Будьте откровенны с собой, когда приметесь за самоанализ. Спросите себя, почему поведение любимого человека вызывает у вас негативные чувства. Попытайтесь взглянуть его глазами на произошедшее, а потом откровенно поговорите.

Элизабет Дорранс Холл советует своим клиентам отказаться от обвинений и забыть все, что они знают о своих вторых половинках. Не стоит пытаться понять чувства любимого человека, о них нужно его напрямую спросить. Ответ может быть совсем не таким, каким вы себе его представляли.

Спросите, почему ваш партнер расстроен, выслушайте его, а затем узнайте, что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию. Будьте открыты для предложений и настройтесь на работу над собой. Помните, что счастливый брак — это не то, что дается людям откуда-то свыше, а результат совместной работы над отношениями.

Бонус: как не срываться на партнера, когда все жутко бесит?

Этот метод описала психолог Полли Кэмпбелл (Polly Campbell), и она проверила его на себе. Полли заметила, что становится раздражительной и часто срывается на супруга по мелочам. Как истинный психолог, она решила разобраться в себе и пришла к выводу, что слишком много времени стала тратить на те вещи, которые она не любит, вроде покупки продуктов на целую неделю и ежедневной уборки. А на приятные занятия времени у нее совсем не оставалось.

Тогда Полли решила постепенно свести к минимуму те дела, которые ей не нравились, и больше заниматься тем, что приносит удовольствие. В конце концов, никто в доме не считал, что покупка продуктов — это исключительно ее обязанность. Домашние стали ей помогать, и в результате ссор в ее семье стало меньше.

Это можно объяснить тем, что человек, который находится в гармонии с самим собой, с большой долей вероятности будет строить здоровые отношения с окружающими. И нет, это не значит, что от всех своих обязанностей нужно отказаться. Просто никто не умрет, если часть из них возьмет на себя ваш супруг, а уборку в доме вы будете делать не каждый день, а 2 раза в неделю.

Нам в AdMe.ru последний совет очень понравился, и мы согласны с тем, что у счастливых людей в жизни конфликтов меньше. А может быть, у вас есть собственные маленькие секреты, которые помогают вам ссориться с любимым человеком реже, и психологи о них пока просто не знают? Поделитесь с нами в комментариях.

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  • 4 июля 2018
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