Психологи назвали модели поведения пар, которые научились не ссориться из-за ерунды

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Складывается впечатление, что наше поколение совершенно не умеет строить здоровые отношения. Развод стал обыденностью: в России и США распадается около 40 % первых, 60 % вторых и 70 % третьих заключенных браков. И чтобы не усугублять эти цифры, нам пора бы научиться решать конфликты мирным путем, прибегая к психологическим хитростям. Например, доктор Элизабет Шмитц говорит о том, что ссору часто можно погасить простым прикосновением.

AdMe.ru собрал для вас и другие небанальные советы психологов, которые помогут обойти острые углы в отношениях и избежать ссор в будущем.

7. Идите спать злыми

Многие из нас с предубеждением относятся к тому, чтобы пойти спать, не помирившись со своей половиной. И это, оказывается, большая ошибка: вечерние попытки погасить конфликт могут обернуться в лучшем случае откладыванием проблем на потом и затаенной обидой, а в худшем — новым витком ссоры. Психологи утверждают, что нет ничего зазорного в том, чтобы отправиться спать обиженным. Вы успеете успокоиться, спокойно все обдумать, а утром с большой долей вероятности решение проблемы уже найдется. А если и нет, то куда лучше решать ее на свежую голову и не рисковать вспыхнуть от усталости и раздражения после длинного дня и наговорить лишнего.

6. «Заткнись и прикоснись»

Естественно, меньше всего хочется прикасаться к человеку, который вас разозлил, чем-нибудь, кроме сковородки, но этот простой совет действительно работает. Прикосновения действуют успокаивающе и напоминают вашему партнеру о близости. Необязательно даже обниматься, достаточно взяться за руки или положить руку на плечо или колено. В этом совете придется пойти немного против своего инстинкта, но стоит помнить, что чем больше вы дистанцируетесь в разгорающемся конфликте, тем вероятнее взрыв. Иногда одно прикосновение может не только погасить, а даже предотвратить ссору.

5. Откажитесь от слова «должен»

Сообщение о том, что один из супругов «должен» другому, на первый взгляд может показаться вполне безобидным, ведь все мы понимаем, что совместная жизнь накладывает на нас определенные ограничения и обязанности. Но на самом деле «ты должен» — это одна из самых разрушительных установок, которую только можно произнести вслух. Просто сравните, как звучат две фразы: «Ты должен мне помогать по дому» и «Я ценю твою помощь по дому, без нее мне приходится тяжело».

4. Перестаньте додумывать

Соблазн рассматривать ситуацию под лупой и строить предположения о мотивах и чувствах любимого человека очень велик, но такое поведение — это путь в никуда. Часто мы боимся откровенно спросить партнера о том, что именно его беспокоит и как лично он видит проблему, что он по этому поводу думает и чувствует. Но куда проще решиться на этот шаг и начать задавать вопросы, чем самостоятельно придумывать объяснение чужого поведения, которое все равно в подавляющем большинстве случаев окажется неверным. Привычка спрашивать свою вторую половину о том, что вас беспокоит, поможет вам решать все конфликтные ситуации еще в зачатке, не доводя до ссор и разногласий.

3. Найдите в ситуации юмор

Когда мы ссоримся, то настроены так серьезно, будто развязываем третью мировую войну. А ведь на самом деле одна удачная шутка может в корне погасить конфликт. Признайтесь, никто из вас в действительности не хочет ссориться, и единственная наша цель, когда мы начинаем ссору, — прекратить ее. Юмор может оказать целебное воздействие на враждующих. Он разряжает обстановку, заставляет ваше тело выделять гормон счастья и успокаиваться. Лучше вместе посмеяться над глупой причиной ссоры, чем раздувать ее до масштабов военных действий.

2. Не бойтесь вступать в спор

Мы часто стараемся не спорить, чтобы не создавать конфликт из мелочей, но на самом деле наше несогласие никуда не исчезает, а лишь копится и превращается в бомбу замедленного действия. Часто в этом виновата установка на восприятие спора как чего-то негативного, вредного для отношений. Более того, многие ставят знак равенства между спором и ссорой. В действительности, спорить даже полезно, если, конечно, делать это правильно. В спокойных и грамотных спорах вы узнаете о своей половине много нового, выясните, что беспокоит вашего партнера и на какие точки лучше не давить в будущем, чтобы потом не ругаться из-за нелепых мелочей.

1. Прервите цикл вина-обвинение

Стоит вам вступить в конфликт, особенно если вы сами его начали, как вы испытываете чувство вины. И оно вызывает агрессию в сторону любимого человека, потому что подсознательно вы уверены, что именно он повинен в том, что вам становится стыдно за свое поведение. И тогда из фазы вины вы переходите в фазу обвинения, заново разжигая конфликтную ситуацию. И вновь чувствуете вину. Этот цикл вина-обвинение может длиться бесконечно, и ссоры будут разрастаться как снежный ком. Если хотите избежать разрыва с партнером, сделайте первый шаг и прервите цикл. Начните с того, что проще: простить себя или любимого. Разрешите себе не испытывать вину за конфликт и не обвиняйте в нем другого.

А у вас есть собственные хитрости и приемы, которые помогают избежать конфликтов или мирно погасить их в самом начале?