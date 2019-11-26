Психологи рассказали, как переключить внимание ребенка со смартфона на реальный мир

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«Мы совершили большую ошибку. Осуществили мечту детей и подарили им шикарные компьютеры на Новый год», — так начинает свой рассказ о способах отвлечь ребенка от гаджетов психолог Лариса Суркова. Проблема, знакомая, пожалуй, каждому современному родителю. Но не каждый знает, как ее решить.

Мы в AdMe.ru и сами не прочь слегка отодвинуться от экранов своих смартфонов, и вот несколько советов о том, как это сделать легко и безболезненно.

Неужто все современные дети прилипли к экранам своих смартфонов?

Согласно исследованию Американской академии педиатрии, современные дети в среднем проводят перед экраном гаджетов по 7 часов в день. Большинство двухлеток ежедневно пользуется смартфонами. Причем почти у всех это личный мобильный с безлимитным доступом к сети. Постоянно подключена к интернету и четверть подростков до 16 лет. Британские опросы показывают, что и европейцы страдают от телефонной зависимости. Примерно 6 из 10 родителей переживают, что их дети постоянно перед экраном. Около 40 % английских подростков признались, что частенько общаются с родителями по сети, хотя те сидят в соседней комнате. В 2010 году в России собрали данные статистики, и оказалось, что ежедневно 88 % 4-летних детей выходят в сеть вместе с родителями, а половина детей до 14 лет просматривает сайты с нежелательным контентом, 19 % наблюдают сцены насилия, 16 % увлекаются азартными играми. Треть российских детей, у которых есть доступ в интернет, проводит там по 8 часов в день, причем бесконтрольно. ВОЗ уже признала интернет-зависимость болезнью.

Телефонная зависимость действительно так опасна?

Педиатры считают, что ребенок, не отрывающийся от телефона, подвержен ожирению, рискует отстать в развитии, заработать проблемы со сном и депрессию. Это косвенно подтвердили американские исследователи. Они провели эксперимент, в ходе которого 60 4-летних детей разделили на 3 группы. Первых посадили смотреть мультики с быстрой сменой кадров, вторым включили развивающую программу, третьим дали порисовать. Уже через 9 минут те дети, которые смотрели мультики, хуже справлялись с тестами на определение интеллектуальных способностей.

Как же защитить своего ребенка от телефонной зависимости?

Первое и самое главное правило — не давать ребенку гаджет, по крайней мере, до 2 лет. Ну а если он уже попал к нему в руки, то ни в коем случае не отбирать его. Иначе вы станете врагом номер один, потеряете контакт и доверие и уже ничего не сможете сделать. При том, что большая часть социальной жизни в современном мире происходит онлайн, отнять гаджет — это все равно, что запереть в изоляторе. Лучше соблюдать советы психологов:

Ограничить время, которое ребенок проводит у экрана. Детям от 2 до 5 лет педиатры рекомендуют разрешать пользоваться цифровыми медиа не больше 1 часа в день.

Педиатры советуют выработать четкие правила пользования гаджетами для всей семьи. Например, определить пространства, свободные от гаджетов: кухню, гостиную или машину.

Настоять на том, что час перед сном дети ничего не смотрят.

Вот тут можно рассчитать, сколько времени перед экраном отвести ребенку, учитывая школьные часы, домашнее задание и другие занятия.

Чтобы добиться большего эффекта, можно проявить солидарность и ввести ограничения и для себя. Тут можно посмотреть пример такого семейного кодекса. Важно помнить, что родители берутся соблюдать установленные правила не менее чистосердечно, чем их дети.

И не забывайте, что, кроме правил, у детей должны быть права. Если ребенок не получает то, что ему действительно нужно, он будет нарушать правила, спорить, врать и скрываться. Он станет уважать ваши правила, если вы будете уважать его мотивы и права.

Но разве ограничения когда-нибудь реально работали?

Конечно, ребенку не стоит просто запрещать пользоваться телефоном, лучше предложить достойную альтернативу. Ограничивая пользование ребенком гаджетами, освободившееся время нужно заполнять активностями, в которых он получит то, что технологии ему недодают. Отличной заменой смартфону может стать поход в музей. И не стоит разочарованно качать головой, по сути это те же самые зрительные впечатления, что ребенок получает, смотря в экран телефона, только помноженные на физическое присутствие. Главное — правильно подать эту идею.

Дети до 5–6 лет живут в мире образов, их интересует все яркое (особенно красное). В первое время лучше смотреть на простые композиции, изображения узнаваемых животных и людей. Для этого отлично подходят работы импрессионистов.

Дети от 8 до 10 лет уже смогут выдержать рассказ о картине и самом художнике, только не очень длинный. А еще им будут интересны пейзажи и все, что пробуждает фантазию. К примеру, показывая работы Лучо Фонтаны (художника, который разрезал холсты), можно спросить: «А что ты видишь за прорезями в холсте?» Важно не спорить с ребенком, а давать ему возможность высказаться.

Детям 13–15 лет важно не навязать свою точку зрения, а заинтересовать. На первый план выходит личность, герой, поэтому им интересны истории о том, как и почему художник стал знаменит. Прекрасно подойдут Рембрандт, Гоген, Ван Гог. Рассказывайте о том, сколько картина стоит, в какой период жизни художник ее написал, как долго над нею работал, какие параллели прослеживаются между событиями в его личной жизни и изображением на картине. Также ребенку будут интересны разговоры о символах, изображенных на картинах.

Также всем детям, вне зависимости от возраста, интересно то, из чего сделана та или иная работа. Поэтому, если будет возможность, стоит сводить ребенка в мастерскую к художнику или скульптору. Нужно рассказывать о техниках, а также о том, как художник работает. Так вы точно подогреете интерес ребенка к искусству.

И что, нужно просто отвести ребенка в музей — и проблема решена?

Нет. Вкратце задачу можно описать так: учесть интересы, удивить и не утомить. Начать, как это ни странно, можно с посещения музеев виртуальных. Так вы узнаете, что ребенку интереснее всего, и сможете подобрать наиболее подходящее учреждение. А дальше сам поход. При этом нужно ориентироваться на возраст ребенка.

Не выбирайте для первого визита дождливый день. У нас существует стереотип: лучшее занятие для дождливой погоды — это походы по музеям. Выходит так, что отсутствие повседневных задач становится синонимом похода в музей. Поход туда должен быть осознанным выбором, праздником, если хотите, но никак не способом убить время.

Утренние часы будней — лучшее время для похода в музей с детьми: в залах мало посетителей, а смотрители залов стремятся не одернуть чересчур пытливое чадо, а удовлетворить его интерес, разрешают потрогать какой-то обычно недоступный экспонат.

Выбирайте музей, расположенный ближе к дому, если не хотите всю дорогу слышать «ну долго еще?», «а мы скоро приедем?». Если музей расположен далеко и вы добираетесь туда не на машине, ребенок вряд ли обрадуется, когда узнает, что по музею тоже нужно ходить.

Постарайтесь опуститься до уровня ребенка, ведь все картины и экспонаты предназначены для глаз взрослого человека, а когда вы посмотрите на картины снизу, то поймете, что ваш ребенок видит все немного под другим углом.

Предоставьте своему ребенку возможность выбора. Совершенно неважно, мимо скольких шедевров мирового искусства он пройдет. Важно то, перед чем он остановится. Помните, что основная задача — заинтересовать. К шедеврам можно будет вернуться и рассказать о них чуть позже.

Не забегайте вперед. Не стоит слишком много рассказывать о произведениях и экспонатах, иначе есть вероятность заменить его эмоции своими. Можно немного рассказать о понравившейся картине и обсудить ее с ребенком.

Кстати, перед музеем отведите детей в кафе: настроение у них заметно поднимется, а сил на знакомство с прекрасным прибавится.

Разработать маршруты можно самому, а можно воспользоваться готовыми программами музеев:

Эрмитаж предлагает экскурсии и циклы лекций для детей разного возраста.

В Центре искусства королевы Софии, где выставлены работы мастеров живописи и скульптуры ХХ века, можно пройти игровой маршрут.

Галерея «Альбертина» в Вене также предлагает замечательные семейные программы, во время которых раскрываются секреты живописных полотен;

Для малышей существуют игровые музеи: отдыхая с ребенком в Берлине, побывайте в музеях «Лабиринт» и MachMit.

В Вене с детьми обязательно посетите музей Zoom.

В Киеве или Москве особой популярностью пользуются музеи науки и техники «Экспериментаниум», которые построены на желании детей подражать жизни взрослых.