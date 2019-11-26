Психологи рассказали, как переключить внимание ребенка со смартфона на реальный мир
«Мы совершили большую ошибку. Осуществили мечту детей и подарили им шикарные компьютеры на Новый год», — так начинает свой рассказ о способах отвлечь ребенка от гаджетов психолог Лариса Суркова. Проблема, знакомая, пожалуй, каждому современному родителю. Но не каждый знает, как ее решить.
Мы в AdMe.ru и сами не прочь слегка отодвинуться от экранов своих смартфонов, и вот несколько советов о том, как это сделать легко и безболезненно.
Неужто все современные дети прилипли к экранам своих смартфонов?
Согласно исследованию Американской академии педиатрии, современные дети в среднем проводят перед экраном гаджетов по 7 часов в день. Большинство двухлеток ежедневно пользуется смартфонами. Причем почти у всех это личный мобильный с безлимитным доступом к сети. Постоянно подключена к интернету и четверть подростков до 16 лет.
Британские опросы показывают, что и европейцы страдают от телефонной зависимости. Примерно 6 из 10 родителей переживают, что их дети постоянно перед экраном. Около 40 % английских подростков признались, что частенько общаются с родителями по сети, хотя те сидят в соседней комнате.
В 2010 году в России собрали данные статистики, и оказалось, что ежедневно 88 % 4-летних детей выходят в сеть вместе с родителями, а половина детей до 14 лет просматривает сайты с нежелательным контентом, 19 % наблюдают сцены насилия, 16 % увлекаются азартными играми. Треть российских детей, у которых есть доступ в интернет, проводит там по 8 часов в день, причем бесконтрольно. ВОЗ уже признала интернет-зависимость болезнью.
Телефонная зависимость действительно так опасна?
Педиатры считают, что ребенок, не отрывающийся от телефона, подвержен ожирению, рискует отстать в развитии, заработать проблемы со сном и депрессию. Это косвенно подтвердили американские исследователи. Они провели эксперимент, в ходе которого 60 4-летних детей разделили на 3 группы. Первых посадили смотреть мультики с быстрой сменой кадров, вторым включили развивающую программу, третьим дали порисовать. Уже через 9 минут те дети, которые смотрели мультики, хуже справлялись с тестами на определение интеллектуальных способностей.
Как же защитить своего ребенка от телефонной зависимости?
Первое и самое главное правило — не давать ребенку гаджет, по крайней мере, до 2 лет. Ну а если он уже попал к нему в руки, то ни в коем случае не отбирать его. Иначе вы станете врагом номер один, потеряете контакт и доверие и уже ничего не сможете сделать. При том, что большая часть социальной жизни в современном мире происходит онлайн, отнять гаджет — это все равно, что запереть в изоляторе. Лучше соблюдать советы психологов:
- Ограничить время, которое ребенок проводит у экрана. Детям от 2 до 5 лет педиатры рекомендуют разрешать пользоваться цифровыми медиа не больше 1 часа в день.
- Педиатры советуют выработать четкие правила пользования гаджетами для всей семьи. Например, определить пространства, свободные от гаджетов: кухню, гостиную или машину.
- Настоять на том, что час перед сном дети ничего не смотрят.
- Вот тут можно рассчитать, сколько времени перед экраном отвести ребенку, учитывая школьные часы, домашнее задание и другие занятия.
- Чтобы добиться большего эффекта, можно проявить солидарность и ввести ограничения и для себя. Тут можно посмотреть пример такого семейного кодекса. Важно помнить, что родители берутся соблюдать установленные правила не менее чистосердечно, чем их дети.
И не забывайте, что, кроме правил, у детей должны быть права. Если ребенок не получает то, что ему действительно нужно, он будет нарушать правила, спорить, врать и скрываться. Он станет уважать ваши правила, если вы будете уважать его мотивы и права.
Но разве ограничения когда-нибудь реально работали?
Конечно, ребенку не стоит просто запрещать пользоваться телефоном, лучше предложить достойную альтернативу. Ограничивая пользование ребенком гаджетами, освободившееся время нужно заполнять активностями, в которых он получит то, что технологии ему недодают.
Отличной заменой смартфону может стать поход в музей. И не стоит разочарованно качать головой, по сути это те же самые зрительные впечатления, что ребенок получает, смотря в экран телефона, только помноженные на физическое присутствие. Главное — правильно подать эту идею.
- Дети до 5–6 лет живут в мире образов, их интересует все яркое (особенно красное). В первое время лучше смотреть на простые композиции, изображения узнаваемых животных и людей. Для этого отлично подходят работы импрессионистов.
- Дети от 8 до 10 лет уже смогут выдержать рассказ о картине и самом художнике, только не очень длинный. А еще им будут интересны пейзажи и все, что пробуждает фантазию. К примеру, показывая работы Лучо Фонтаны (художника, который разрезал холсты), можно спросить: «А что ты видишь за прорезями в холсте?» Важно не спорить с ребенком, а давать ему возможность высказаться.
- Детям 13–15 лет важно не навязать свою точку зрения, а заинтересовать. На первый план выходит личность, герой, поэтому им интересны истории о том, как и почему художник стал знаменит. Прекрасно подойдут Рембрандт, Гоген, Ван Гог. Рассказывайте о том, сколько картина стоит, в какой период жизни художник ее написал, как долго над нею работал, какие параллели прослеживаются между событиями в его личной жизни и изображением на картине. Также ребенку будут интересны разговоры о символах, изображенных на картинах.
Также всем детям, вне зависимости от возраста, интересно то, из чего сделана та или иная работа. Поэтому, если будет возможность, стоит сводить ребенка в мастерскую к художнику или скульптору. Нужно рассказывать о техниках, а также о том, как художник работает. Так вы точно подогреете интерес ребенка к искусству.
И что, нужно просто отвести ребенка в музей — и проблема решена?
Нет. Вкратце задачу можно описать так: учесть интересы, удивить и не утомить. Начать, как это ни странно, можно с посещения музеев виртуальных. Так вы узнаете, что ребенку интереснее всего, и сможете подобрать наиболее подходящее учреждение. А дальше сам поход. При этом нужно ориентироваться на возраст ребенка.
- Не выбирайте для первого визита дождливый день. У нас существует стереотип: лучшее занятие для дождливой погоды — это походы по музеям. Выходит так, что отсутствие повседневных задач становится синонимом похода в музей. Поход туда должен быть осознанным выбором, праздником, если хотите, но никак не способом убить время.
- Утренние часы будней — лучшее время для похода в музей с детьми: в залах мало посетителей, а смотрители залов стремятся не одернуть чересчур пытливое чадо, а удовлетворить его интерес, разрешают потрогать какой-то обычно недоступный экспонат.
- Выбирайте музей, расположенный ближе к дому, если не хотите всю дорогу слышать «ну долго еще?», «а мы скоро приедем?». Если музей расположен далеко и вы добираетесь туда не на машине, ребенок вряд ли обрадуется, когда узнает, что по музею тоже нужно ходить.
- Постарайтесь опуститься до уровня ребенка, ведь все картины и экспонаты предназначены для глаз взрослого человека, а когда вы посмотрите на картины снизу, то поймете, что ваш ребенок видит все немного под другим углом.
- Предоставьте своему ребенку возможность выбора. Совершенно неважно, мимо скольких шедевров мирового искусства он пройдет. Важно то, перед чем он остановится. Помните, что основная задача — заинтересовать. К шедеврам можно будет вернуться и рассказать о них чуть позже.
- Не забегайте вперед. Не стоит слишком много рассказывать о произведениях и экспонатах, иначе есть вероятность заменить его эмоции своими. Можно немного рассказать о понравившейся картине и обсудить ее с ребенком.
- Кстати, перед музеем отведите детей в кафе: настроение у них заметно поднимется, а сил на знакомство с прекрасным прибавится.
Разработать маршруты можно самому, а можно воспользоваться готовыми программами музеев:
- Эрмитаж предлагает экскурсии и циклы лекций для детей разного возраста.
- В Центре искусства королевы Софии, где выставлены работы мастеров живописи и скульптуры ХХ века, можно пройти игровой маршрут.
- Галерея «Альбертина» в Вене также предлагает замечательные семейные программы, во время которых раскрываются секреты живописных полотен;
- Для малышей существуют игровые музеи: отдыхая с ребенком в Берлине, побывайте в музеях «Лабиринт» и MachMit.
- В Вене с детьми обязательно посетите музей Zoom.
- В Киеве или Москве особой популярностью пользуются музеи науки и техники «Экспериментаниум», которые построены на желании детей подражать жизни взрослых.
Впрочем, музей — это лишь один из многих способов отвлечь ребенка от телефона. Не нравятся экспозиции? Можно пойти попрыгать на батуте в торговом центре или отправиться на танцы. Круг занятий ограничен лишь нашей фантазией. Главное — ни за что не оставлять ребенка один на один со смартфоном. Кстати, а сколько времени за день вы сами проводите перед экраном мобильного?