Психологи показали, как можно отличить счастливую пару по внешнему виду

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Всего по одной фотографии пары можно рассказать все о ее отношениях, характере партнера и определить их дальнейшее будущее. Так говорит эксперт по языку, автор бестселлера и документального фильма Body Language Decoded доктор Лилиан Глэсс (Dr. Lillian Glass). Сделать это может абсолютно любой, при этом вовсе не обязательно быть магистром психологии. AdMe.ru расскажет и покажет, на какие детали нужно обратить свое внимание. После этого вы станете настоящим мастером в языке жестов.

1. Переплетение рук

Если оба партнера почти всем корпусом повернуты друг к другу, при этом их руки плотно переплетены, то это говорит о стремлении быть как можно ближе. Вообще плотный контакт «ладонь-ладонь» — признак самой глубинной связи. Можете быть уверены, что перед вами люди с сильной душевной близостью.

2. Жест «он мой»

Рука, положенная на живот или грудь партнера, говорит о чувстве собственничества. Как правило, такой жест демонстрируют девушки. Они буквально говорят: «Он мой». И адресовано это в первую очередь потенциальным соперницам.

3. Забота друг о друге

Если все тело девушки обращено к спутнику, это означает, что она хочет быть как можно ближе к нему. Мужчина же стоит прямо и осторожно обнимает девушку за талию. Но главное, обратите внимание на руки, как легко они расположены. Он не пытается ее контролировать, а она не сопротивляется. Это сигналы заботы и хороших сексуальных отношений.

4. Крепкая связь

Они давно привыкли делать все вместе, хорошо знают и чувствуют себя спокойно рядом. Об этом говорит положение тела и ног, которые слегка повернуты друг к другу. А сцепленные руки подтверждают, что связь этой пары крепкая и надежная. Кстати, в такой паре есть ведущий и ведомый. Когда пара движется, то тот, у кого рука находится сверху, доминирует.

5. Собственник

Если мужчина буквально хватает девушку за предплечье, это знак, что он претендует на нее как на «свое». Буквально хвастается ею, контролирует и постоянно пытается держать рядом. Но нравится ли это девушке? Конечно нет. Ее бедро отклонено в сторону, а руки скрещены. Ей определенно некомфортно.

6. Единомышленники

Вы могли часто видеть такую позу, когда девушка сидит на коленях у партнера. Это самый явный признак хороших сексуальных отношений. А еще это говорит о том, что она зависит от него, но только потому что она сама этого хочет. Расслабленное положение рук и интимный жест головы означают, что перед вами единомышленники во всем, которые безоговорочно доверяют друг другу.

7. Кто тут главный

Запомните, что руки в карманах — почти всегда признак беспокойства или небольшого смущения. Если мужчина держит две руки в карманах, а сам он слегка отходит назад, это означает, что в паре он уж точно не доминирует. А теперь обратите внимание на девушку. Она стоит впереди, широко улыбается, а ноги расставлены так, чтобы занять больше пространства. Так держится только влиятельный и уверенный в себе человек. Именно она принимает основные решения в этом союзе.

8. Популярные личности

Людей, которые привыкли быть у всех на виду, можно определить уже по позе — они стоят смело и уверенно. Мужчина решительно притягивает девушку к себе. А девушка точно знает, какой ракурс самый выигрышный. Хотя это всего лишь хвастовство перед публикой, или же их отношения на стадии зарождения. Они прекрасно подходят друг другу.

9. Привязанность

Она кладет руку ему на плечо, а он ей на талию (или наоборот) — такой жест называется «сигнал связи» и означает, что люди крепко привязаны друг к другу. Это пара, в которой все равны. Тут нет ведущих и ведомых, они живут в согласии и могут всегда пойти навстречу партнеру. Они давно вместе, знают и всегда могут положиться друг на друга. Как говорится, всегда готовы подставить свое плечо.

10. Хвастовство

Часто мужчина может положить руку очень низко на талию или даже еще ниже. На первый взгляд, это имеет интимно-сексуальный подтекст. Однако на самом деле это проявление защитного поведения. Он хочет показать всем, что она принадлежит ему и они более чем близки.

11. Шаг в шаг

Кладя руку таким образом, мужчина демонстрирует заботу и то, что он может защитить девушку. В этом случае оба партнера идут шаг в шаг — это значит, что они сфокусированы только друг на друге, а остальное неважно. Все это признаки сбалансированных отношений, где есть поддержка и понимание.

12. Защитник

То, как девушка будто поддерживает руку партнера, можно назвать классическим жестом. Это говорит о зависимости и чувстве защищенности. Мужчина же, как правило, идет немного впереди. В отношениях он доминирует и всеми силами пытается показать, что на него можно положиться.

13. Самец

Когда мужчина (а иногда и девушка) раскинувшись кладет ногу на ногу — это часто признак излишней самоуверенности. Подобную позицию выбирают властные люди, которые принимают решения сами, не опираясь на мнение партнера. Обратите внимание на девушку. Только верхняя часть ее тела наклонена, а руки и ноги переплетены, что говорит о зажатости. Ей явно некомфортно сидеть рядом.

А теперь давайте посмотрим, как это работает (На примере Джонни Деппа и его бывших жен — Ванессы Паради и Эмбер Херд)

Одна из бывших жен актера Джонни Деппа — француженка Ванесса Паради, с которой они были вместе 14 лет. Вы только посмотрите, как они прижимаются друг к другу. Даже на публике их руки плотно переплетены, ладонь в ладонь. А сами они почти полностью повернуты к партнеру. Это говорит об искренней заботе и стремлении быть ближе. К сожалению, они расстались. Причиной был роман Деппа с актрисой Эмбер Херд. Однако Джонни с Ванессой назвали разрыв добровольным. Они остались хорошими друзьями, общаются до сих пор и навещают друг друга.

Вскоре Депп и Херд поженились, но посмотрите, насколько сильно различались эти отношения. На всех снимках они буквально сами по себе. Между ними всегда есть пространство, а касаются друг друга только для публики. Такие отношения скорее демонстративные, чем искренние. Неудивительно, что они развелись уже через год. Разрыв был болезненным и, можно сказать, даже скандальным, со множеством разногласий с двух сторон.