5 причин, почему люди лгут даже без необходимости

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У многих из нас есть знакомый, который побывал на Эвересте, совершил тысячу прыжков с парашютом и переплыл Ла-Манш. Мы восхищаемся выдающейся личностью, но только до тех пор, пока не узнаем ее получше. В дальнейшем при сопоставлении всех фактов окружающие обнаруживают кучу несостыковок и понимают, что большинство фактов своей биографии человек выдумал. Но зачем? Да и все мы хотя бы раз попадали в ситуацию, когда опаздывали на встречу. И по телефону убеждали ожидающего приятеля, что уже в пути, хотя на самом деле только натягивали носок. Зачем мы врем, даже зная, что правда обнаружится?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему люди лгут даже без необходимости и как поступать с патологическими лжецами.

Все лгут

Доктор Хаус был прав: лжецами являемся все мы. Кто-то немного преувеличивает, другие недоговаривают правду. Почему? Согласитесь, это во многом облегчает жизнь. Мы не хотим обсуждать свою жизнь с коллегой, поэтому на вопрос «Как дела?» отвечаем «Все хорошо», даже если на душе скребут кошки. Более того, мы догадываемся, что вопрос прозвучал чисто из вежливости и развитие беседы не порадует ни одну из сторон. Люди учатся лгать еще в раннем дестве. Уже в 3 года ребенок понимает, что мысли в его голове принадлежат только ему и никто не сможет их прочесть. В тот же момент он пробует сказать неправду просто из любопытства — по принципу «а что будет?». Становясь старше, человек использует ложь ради выгоды. Так, ребенок говорит маме, что ее любимую вазочку разбил домашний питомец, школьник вырывает страничку дневника с двойкой, подросток рассказывает родителям, что идет ночевать к другу, а не на дискотеку, а взрослый человек не приходит на работу, потому что «приболел».

1. Ложь во спасение

Благородная ложь, или ложь во спасение, возникает тогда, когда мы прикрываем коллегу перед боссом или нам хочется отгородить другого человека от неприятной информации. Например, если вы узнали, что муж подруги ей изменяет, но не хотите раскрывать его тайну, то оправдываете необходимую ложь страхом разрушить их союз. Другое дело, что в этой ситуации мы можем пострадать сами. Если подруга все же узнает правду о муже, то дружбе конец, ведь ваша ложь тоже рано или поздно всплывет на поверхность.

2. Поддержание собственного образа

Мы позволяем себе немного приукрасить свою жизнь, чтобы добиться уважения в глазах окружающих: преувеличиваем стоимость телефона или рассказываем о посещении экзотических стран, в которых на самом деле не бывали. К таким рассказам подталкивают зависть и невысокая самооценка. У соседа трава зеленее, у коллеги зарплата выше, а у подруги муж интереснее. И нам хочется не отставать и даже, наоборот, превзойти других людей, пусть только лишь на словах. В какой-то момент даже может показаться, что наши слова недалеки от истины: с деньгами все неплохо, а тот кредит на машину я когда-нибудь выплачу. И это уже самообман, который может привести к серьезным проблемам с психикой, отмечают специалисты.

3. Из вежливости

Пожалуй, самый социально приемлемый вариант лжи. Будучи хоть самым отъявленным правдорубом, на вопрос «Как вам ужин?» в гостях вы вряд ли всегда отвечаете правду. Даже если блюдо кажется невкусным, вы хвалите кулинарные способности хозяйки и показательно уплетаете кусок, который не лезет в горло. В этом случае мы врем, чтобы не обидеть близких людей своей прямолинейностью и не прослыть грубияном. Такая ложь является частью жизни в обществе, более того, неспособность к ней может свидетельствовать о наличии синдрома Аспергера — нарушении развития мозга аутистического спектра.

4. Они боятся разочаровать

Есть такой тип людей, которые не в состоянии адекватно оценить собственные возможности. А еще они очень боятся разочаровать или обидеть людей, которые обращаются к ним за помощью. Безотказные люди взваливают на себя непомерное количество забот. В итоге они не справляются и все равно подводят других. Поэтому, если друг попросил вас помочь с переездом, а в этот день у вас запланирована сдача отчета, вам лучше сказать об этом честно. Другу будет проще заранее изменить свои планы, чем столкнуться с неприятным фактом в последний момент.

5. Они патологические лжецы

Патологические лжецы также формируются в раннем возрасте. Но в данном случае присутствует нездоровая обстановка в семье ребенка, когда один из родителей или оба отрицают действительность и неадекватно воспринимают правду из уст чада. Например, ребенок сталкивается с тем, что мама ругается, игнорирует или обижается на правду. Зато когда он врет, то получает похвалу. Таким образом, ложь начинает ассоциироваться с правильным поведением, а после этот механизм закрепляется и переносится во взрослую жизнь.

Такой человек лжет по поводу и без и даже выстраивает свою собственную реальность, в которую его со временем затягивает все сильнее. Обиднее всего оказывается тем, кто обнаруживает такого персонажа среди близких друзей или узнает в своем супруге. Синдром патологического лжеца является серьезным психическим отклонением, и такие люди нуждаются в помощи специалиста. Ждать, что они изменятся сами, бессмысленно. Поэтому так важно уметь выявлять патологических лжецов.

Как распознать ложь?

Ложь со стороны обычного человека можно вычислить по ряду как вербальных, так и невербальных признаков, которые всем знакомы: бегающий взгляд, дрожащий голос, застывшая мимика, скупые и странные жесты, учащенное дыхание, изменение тембра речи и др. Все это создает впечатление неестественности поведения, которую мы считываем даже неосознанно. Вычислить патологического лжеца сложнее. Его психика отличается от нормы, что помогает вруну легче выдумывать истории и самому же в них верить. А это значит, что соматические проявления лжи отсутствуют: именно про таких говорят «врет и не краснеет». И все-таки понять, что перед вами патологический лжец, можно по некоторым признакам. Увеличенный зрительный контакт. В то время как обычные вруны избегают смотреть в глаза, патологические, напротив, держат взгляд чрезмерно долго. В нормальных обстоятельствах мы смотрим прямо на собеседника 2/3 времени разговора с задержкой около 3 секунд. Более пристальный взгляд должен вас насторожить.

Неискренняя улыбка. Если в собственную правду патологический врун верит охотно, то заставить себя правдоподобно лицемерить все-таки не может. Улыбка — та эмоция, которую подделать труднее всего. Если мы действительно радуемся чему-то, наши глаза светятся от счастья, при этом задействована мимика век, а при фальшивой улыбке поднимаются только уголки губ.

Агрессивная реакция на недоверие. Если в ходе разговора вы почувствовали неладное и начали задавать неудобные вопросы, лжец расценивает это как атаку и тут же начинает активно обороняться, переходя на повышенный тон. Это может сопровождаться импульсивными жестами.

Забывчивость. Лжец красиво плетет свое кружево из выдуманных обстоятельств, имен и дат, но, если вы попросите его повторить детали разговора, который состоялся пару минут назад, он запутается в собственных «показаниях».

Ложь здорово облегчает нам жизнь и порой сильно выручает. Поэтому кажется, что, если наврать в мелочах, хуже не будет. Однако маленькая ложь всегда порождает большую. И, встав на скользкий путь обмана, мы всегда должны быть начеку, чтобы не забыть, кому и в чем наврали, и успешно поддерживать легенду. Так не проще ли жить правдивой жизнью? А какую ложь вы считаете оправданной?