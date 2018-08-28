Ученые 75 лет искали рецепт счастья и назвали всего две вещи, которые необходимы для него

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Что такое счастье? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. Но ученые всерьез бьются над разгадкой того самого секретного ингредиента, который делает человека счастливым. Три поколения психологов из США изучали жизненный путь сотен людей, чтобы приоткрыть завесу тайны. И, кажется, у них получилось.

Мы в AdMe.ru заинтересовались рецептом счастья от американских психологов и даже решились на небольшой эксперимент.

Для счастья достаточно двух вещей

На протяжении 75 лет психологи наблюдали за жизнью 268 выпускников Гарвардского университета, изучая все аспекты их жизни и периодически опрашивая их с помощью анкетирования. Все эти годы ученые посвятили поиску ответа на вопрос: «Что именно помогает человеку быть счастливым?».

Наука счастья оказалась непростой. С возрастом участники эксперимента меняли свои взгляды, отдавая предпочтение то карьере, то финансовой независимости, то отношению с близкими. Каждый из них прошел свой неповторимый и наполненный событиями жизненный путь, но в конце концов все они пришли к общему выводу.

Секрет № 1: Быть частью чего-то большего

Каждый из нас ищет в этом мире свое место, и тот, кому удается удачно влиться в бурный поток под названием «социум», чувствует себя счастливым. Человеку нужно ощущать связь с различными сферами своей жизни, чувствовать сопричастность ко всему, что происходит вокруг. Это касается и профессиональной востребованности, и семейного благополучия, и отношения со всеми остальными людьми. «Я здесь и я нужен» — от осознания этого теплеет где-то в груди.

Секрет № 2: «Счастье — это лишь повозка, а вот любовь — это лошадь, которая ее везет»

Руководитель исследования Джордж Вейллент, подводя итоги, писал: «75 лет и 20 миллионов долларов привели нас к короткому заключению: счастье — это любовь. Точка». Любовь в широком смысле этого слова является главным источником положительных эмоций, а значит, и ключом к счастью. Исследование показало, что наличие поддержки со стороны близких людей тесно связано с уровнем стресса, продолжительностью жизни и ощущением благополучия. Любопытно, что жизненные трудности значительно не повлияли на счастье испытуемых: семейные пары, пережившие нищету, тяжелые болезни и даже потерю близких, оказались счастливее, чем одиночки, которые не сталкивались с серьезными проблемами.

Главные враги счастья

Джордж Вейллент назвал вредные привычки (в частности, злоупотребление спиртными напитками) если не главным врагом благополучия, то расстройством разрушительной силы. Психолог отметил, что счастья чаще добиваются люди, чуждые нарциссизму и пессимизму. Умение выбираться из любых жизненных неурядиц — это, пожалуй, самое ценное качество, которое может быть у человека.

Сработает ли теория с нами? Давайте проверим

Мы вдохновились идеями американских психологов и попросили авторов AdMe.ru поделиться своими историями из жизни, когда они испытывали состояние чистого и искреннего счастья, чтобы проверить, насколько выводы ученых работают среди нас здесь и сейчас. Вот несколько самых ярких и животрепещущих рассказов.

Мы с коллегами отдыхали в Турции и решили отправиться в тур по трем морям: Черному, Средиземному и Эгейскому. Было много впечатлений, а накупалась я на год вперед. Мы возращались на закате. Помню, как легла на корме нашего небольшого суденышка и свесила ноги так, чтобы они касались воды. Разгоняемые винтами потоки воды приятно щекотали ступни, и я заплакала. Впервые я плакала от счастья. Это было состояние приятной усталости, умиротворения и какой-то тихой радости, оттого что в мире есть такие места и человек может испытывать эти чувства: наслаждение красотой природы, удовольствие от купания в теплой соленой воде и ощущение какого-то внутреннего спокойствия, единения со всем происходящим.

Я онемел, когда увидел свою жену (тогда невесту) у дверей загса. Она выходила из машины в белом платье, улыбалась мне. Она была очень красива и шла мне навстречу. Я будто порхал над землей и смотрел на нее в формате замедленной съемки, пока она не поцеловала меня в щеку.

Один из самых счастливых дней в моей жизни — дембель моего молодого человека. Ни до, ни после я не испытывала подобных эмоций. Само ожидание под воротами воинской части было окрашено тревогой, страхом и мурашками по коже, которые при встрече с любимым человеком резко сменились волной горячего счастья и звоном в ушах. Я даже сейчас, по прошествии 6 лет, вспоминая об этом, плачу.

В этом году мы всей семьей были на море. Момент, от которого до сих пор сводит живот от умиления, — это когда моя дочь впервые увидела море. Был вечер и сильные волны, она бегала вдоль берега и визжала: «Как красиво! Сколько воды!» Это было чистейшее счастье до слез.

У меня одним из запомнившихся счастливых событий стала сольная партия в одном из хоровых произведений на сцене Смольного собора в Санкт-Петербурге. До этого я 100 раз пела свою партию на разных сценах с хором, но в Смольном это было нечто особенное. Сначала — ужасное волнение: на предыдущей песне даже слова в одном месте забыла; казалось, что и тут забуду. А потом, когда вышла, все прошло, нахлынула эйфория, я наслаждалась тем, как голос звучал и летел под купол, и от самого ощущения этого огромного и высоченного зала с толпой зрителей. На две минуты почувствовала себя как минимум солисткой Celtic Woman.

Однажды мы возвращались с прогулки с 2-летним сыном, и он захотел открыть дверь в квартиру сам. Он выхватил у меня ключи и понесся по длинному коридору вперед, а меня вдруг захлестнуло острое чувство момента: перехватило дыхание, сжалось горло — оттого что он такой рыжий, и у него смешная синяя куртка с олененком, и он так смешно бежит вразвалку, и какой он классный, и что я его мама, и что этот момент никогда не повторится, а когда ему будет 13, то он басом врастяжку скажет «Ну ма-а-ам», уворачиваясь, когда я захочу погладить его по голове. Но это все еще так далеко, и от этого щемяще грустно и счастливо внутри одновременно. Сейчас ему 13, а я почему-то помню этот момент как вчера.

Авторы рассказывали про значимые события, путешествия, знакомства, встречи и расставания, истории получились разными. Почти все они наполнены любовью, но абсолютно в каждой непременно есть то чувство сопричастности, о котором писал Джордж Вейллент. Поэтому мы без лишней скромности делаем вывод, что сложно быть счастливым в одиночку: счастье нужно с кем-то делить. С друзьями, с семьей, со случайным прохожим или просто с окружающим миром. А еще, чтобы нечаянно не заразиться вирусом несчастья и апатии, для профилактики нужно периодически ездить к морю. Оно и правда исцеляет.