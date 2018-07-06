Психологи назвали важные уроки, которые детям должны преподать родители, а не жизнь

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Ричард Брэнсон (Richard Branson), миллиардер и основатель Virgin Group, однажды сказал: «Если бы вы спросили всех людей на планете о том, кто дал им лучший совет в жизни, держу пари, ответ большинства был бы „мама“». Полагаем, что оставшиеся упомянули бы папу. Так чему же нужно научить детей, чтобы спустя много лет они с благодарностью вспоминали вас в своих интервью?

Мы в AdMe.ru уверены, что ваши дети вырастут достойными людьми, а для того чтобы они точно сказали вам спасибо за хорошее воспитание, возьмите на вооружение эти 9 важных уроков, которые никогда не поздно им преподать.

1. Готовить еду

Джули Охана (Julie Ohana), социальный работник и кулинарный терапевт, убеждена: приготовление еды помогает выражать любовь и развивать навыки общения. Это чистейший акт альтруизма, который приносит счастье и чувство единения с людьми. Так почему бы не научить этому детей? Тем более, узнавая, из чего готовятся блюда, ребенок быстрее поймет разницу между полезной и вредной едой, станет более осознанным в выборе продуктов и, возможно, на секунду задумается перед покупкой очередного гамбургера в компании друзей. Джейми Оливер (Jamie Oliver) считает, что детей нужно привлекать к кулинарным делам с раннего возраста. Для того чтобы малыши полюбили готовить, начните с простых рецептов, разрешайте им трогать и нюхать продукты и, главное, не жалейте времени на разъяснения и уборку после подвигов юных шеф-поваров.

2. Проявлять ласку

Техасский психолог Карл Пикхардт (Carl Pickhardt) рассказывает, что многие дети, переходя в подростковый возраст (9–13 лет), отказываются от тактильных проявлений своих чувств, а иногда перестают и принимать их со стороны взрослых. Так они подчеркивают свою «взрослость», но при этом рискуют потерять бесценную способность к невербальной близости. Можно помочь ребенку сохранить способность к физическому выражению эмоций. Для этого в переходном возрасте следует все так же выражать свою любовь прикосновениями, но в менее нежной форме. Похлопывания по плечу, массаж ног после тренировки, недолгие объятия при встрече — отличные варианты. Спустя время повзрослевший ребенок сможет вернуться к объятиям и поцелуям. Умение тактильно проявлять свои чувства поможет ребенку в будущем создавать доверительные отношения с людьми, чувствовать себя более удовлетворенным и легче справляться со стрессом.

3. Зарабатывать деньги на удовольствия

Если вы желаете ребенку финансового благополучия, следует сделать 2 вещи: преподать ему основы финансовой грамотности и научить трудиться. Уже с 3 лет можно рассказывать малышу о том, что такое деньги, как они появляются в семье и почему нельзя купить все, что есть в магазине. При должном воспитании к 7 годам сформируются правильные установки, связанные с деньгами. Прививать любовь к труду можно, прося их о помощи в мелких домашних делах, покупках, уходе за котом. При этом не стоит платить ребенку за помощь по дому. Кимберли Палмер (Kimberly Palmer), автор книг о материнстве, уверена: дети должны выполнять бытовые задания не из-за денег, а потому что они являются частью семьи и разделяют ее заботы. В возрасте 10–14 лет, когда ребенок уже умеет трудиться и знает ценность денег, стоит помочь ему найти занятие, за которое он получит денежное вознаграждение. Это может быть помощь соседке, продажа собранной на даче клубники, несложные курьерские поручения. Заработанные деньги позволят ребенку почувствовать радость от финансовой независимости и обеспечат дальнейшее стремление к ней.

4. Быть счастливым в одиночестве

Психотерапевт и лектор Северо-Восточного университета США Эми Морин (Amy Morin) утверждает, что каждому человеку необходимо научиться проводить время в одиночестве. Эта практика повышает работоспособность, увеличивает креативность и спасает от психических расстройств. Человек, умеющий быть один, лучше чувствует свои потребности и потому более успешен в их удовлетворении. Учиться с удовольствием проводить время в своей компании необходимо с ранних лет. Дети, которые могут пару часов обходиться без общения, развлекая себя самостоятельно, во взрослой жизни оказываются более независимыми и находят достойных спутников жизни, так как не цепляются за первого встречного, только чтобы не быть в одиночестве. К тому же самостоятельные дети более творческие и инициативные, что является еще одним весомым аргументом за то, чтобы перестать придумывать ребенку тысячу и одно занятие и позволить ему сделать это самому.

5. Не стесняться быть настоящим

У совсем маленьких детей нет проблем с выражением себя. Они говорят и делают то, что чувствуют, не стараясь угодить или понравиться. Однако эти непосредственные малыши довольно быстро смекают: иногда выгоднее скрыть эмоции и «побыть хорошим», чтобы получить желаемое: вторую конфету, поход в кино или хорошее папино настроение. За подавленными эмоциями следуют увлечения, как у других, не привлекающая внимание одежда, страх возразить учителю и боязнь нелепо станцевать на дискотеке в летнем лагере. Для того чтобы подростковый конформизм не перерос в полную потерю себя, родителям следует всегда быть открытыми к любым проявлениям настроения ребенка и принимать его разным. Когда дети уверены в том, что негативные эмоции и странные желания не отдаляют их от близких людей, они и во взрослом возрасте сохраняют смелость в решениях и творческий подход к жизни.

6. Быстро адаптироваться к переменам

Если у малыша есть склонность все контролировать и желание знать наперед, что будет дальше, будет нелишним разговор о том, что неопределенность — это естественная часть жизни. Родителям нужно научить ребенка принимать жизненные перемены, не бояться непредсказуемых событий, быть готовым к приятным и не очень сюрпризам. Позитивный взгляд на перемены и готовность к ним помогут ребенку в будущем быстро приспосабливаться к самым серьезным изменениям: переездам, сменам мест работы, расставаниям и новым отношениям. Легкое отношение к неожиданностям должно прививаться с детства, чтобы однажды закрытие любимого кафе возле дома не стало причиной депрессии.

7. Терпеть, чтобы получить больше

Терри Моффит (Terrie E. Moffitt), доктор психологических наук Университета Дьюка, предоставила результаты исследований, которые доказывают, что способность детей к самоконтролю в раннем возрасте влияет практически на все сферы жизни: от личного дохода до — представьте! — скорости старения. Это подтверждает и небезызвестный стэнфордский зефирный эксперимент. Участвовашие в нем дети, которые преодолели искушение съесть лакомство сразу, чтобы получить впоследствии в 2 раза больше, показывали в дальнейшем более высокий уровень благосостояния и удовлетворенности жизнью. Если вы научите ребенка проявлять терпение в очередях и долгих прогулках, а также во время выполнения энергозатратных школьных заданий, то через пару десятков лет у вас будут все шансы гордиться его успехами. Объясните малышу, что большая мечта требует методичного и спокойного достижения маленьких целей, а иногда — элементарной способности подождать чуть дольше.

8. Заботиться о более слабых

Дети по умолчанию получают много внимания и заботы. Для безболезненного превращения из всеобщего маленького любимца во взрослого человека важно с раннего возраста учить ребенка тому, что можно не только принимать заботу, но и проявлять ее. Постарайтесь найти кого-то, над кем малыш сможет взять шефство. Идеальным вариантом будет домашнее животное: кот, маленькая собачка, хомячок. Кормление Барсика и прогулки с Мухтаром будут с раннего возраста воспитывать в ребенке ответственность. Однако помощь родителей все-таки потребуется, чтобы ребенок не переутомился и не объявил протест. Если в семье несколько детей, старший может ухаживать за младшими. Только не нужно радостно перекладывать на него уход за остальными детьми. Ребенок не должен выполнять родительские функции. От него требуются только забота, ласка и помощь маме в несложных делах по уходу за младшими детьми.

9. Следить за чистотой тела

Вопрос детской гигиены всегда стоит очень остро. Если младенца можно искупать без особых проблем, то с ребенком постарше, который умеет сопротивляться и убегать, дела обстоят сложнее. Тем не менее стоит проявить терпение и научить ребенка за собой ухаживать. Очень важно не акцентировать внимание на дурном запахе («Не ребенок, а поросенок!») или грязных зубах («Не будешь чистить — сгниют!»), а сместить фокус в сторону удовольствия от водных процедур. Вкусная зубная паста, мультяшная щетка, яркие мягкие полотенца, шампунь с запахом шоколада, веселые купальные традиции — подобные вещи сделают так, что ребенок сам будет радостно бежать в ванную комнату. Кроме того, нужно не только научить ребенка получать удовольствие от процесса, но и объяснить, почему важно хорошо пахнуть, рассказать о связи чистоплотности и уважения к окружающим. Тогда ваш малыш точно не превратится в очередного пахучего дядю из метро.