Психологи рассказали, как вычислить эмоционально нестабильного человека по поведению

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Неуверенность в себе — это одно из важнейших чувств, которое напрямую влияет на наш имидж, удовлетворенность жизнью и эмоциональную стабильность. Но оно свойственно практически всем в той или иной мере. И вы наверняка удивились бы, если бы узнали точное число людей, которые борются с неуверенностью. Мы в AdMe.ru решили рассказать о 9 типичных признаках эмоциональной нестабильности, которые часто базируются на неуверенности в себе.

Страсть к популярности

На самом деле это желание присуще большинству. Но все зависит от того, в какой степени не хватает популярности. Если у вас есть настоящий друг и компания приятелей, в идеале вы должны чувствовать себя комфортно, не переживая, что кто-то из них популярнее вас. Тем не менее на дворе XXI век, в котором интернет выходит на первый план. Поэтому многие хотят быть популярными и там. Если в погоне за лайками незнакомых людей вы готовы на все, стоит задуматься, в чем причина такого желания, и, возможно, даже обратиться за помощью к специалисту.

Сомнения в своей привлекательности

Вы удивитесь, но даже самые красивые, на ваш взгляд, люди часто испытывают сомнения на этот счет. И это нормально. Невозможно постоянно быть на 100 % уверенным в том, что идеально выглядишь. Бывают неудачные дни, плохое настроение или другие факторы, которые могут отразиться на внешности. Постарайтесь найти плюсы в своей внешности и подчеркните их. Это прибавит уверенности в себе.

Забота о чужом мнении

Если вас постоянно беспокоит мысль, что подумают люди, как они отреагируют на ваши поступки или слова, то успокойтесь. Все дело в том, что остальные думают точно так же. Они боятся негативной реакции на свои поступки и слова. Ваш внешний вид и поведение интересуют их в меньшей степени. Попробуйте спросить у коллег на работе, как вы были одеты 2 дня назад. Уверены, большая часть из них не сможет ответить. Поэтому откажитесь от лишних переживаний и живите так, как вам хочется.

Реакция на отказ

Никто не любит отказы, и никто не хочет быть отвергнутым. Но часто в обычных ситуациях, когда человек не хотел нас обидеть, мы чувствуем как раз то, что он отвергает нас или наши идеи. Это может сильно ударить по самооценке. Особенно если вы и так не слишком уверенный в себе человек. Но подумайте о том, что окружающие точно так же переживают. И вы можете стать тем человеком, который кого-то отвергнет. Постарайтесь прислушиваться не только к своим чувствам в таких ситуациях, и поймете, что не одиноки.

Высокая планка

Хорошо, когда человек ставит для себя высокую планку и достигает поставленной цели. Он чувствует подъем сил и гордость собой. Это заставляет двигаться дальше и достигать новых высот. Но это не происходит мгновенно. Успех — результат долгой и изнурительной работы, не стоит ждать быстрых результатов. Иначе это приведет к провалу и разочарованию, из-за которых многие сходят с дистанции слишком быстро. Постарайтесь выкладываться по максимуму, не требуйте от себя и окружающих невозможного, не бросайте то, что начали.

Зависть

Многие считают, что окружающие намного счастливее их самих. А фото в социальных сетях лишь подтверждают это мнение. Но на деле все не так. Неудовлетворенность жизнью и собой — распространенное явление, встречающееся сплошь и рядом. А исключительно счастливые фото в инстаграме — это только одна сторона жизни. Оглянитесь, вокруг вас множество людей, у которых точно такие же проблемы. А кто-то, вероятно, считает вашу жизнь идеальной.

Обесценивание

Обратная сторона медали заключается в том, что человек уверен, будто его никто не может понять. Никто не способен почувствовать то же самое и так же сильно переживать. И эта черта свойственна многим людям. Для каждого из нас собственное горе важнее бед других людей. Но это не значит, что нужно отмахиваться от людей, которые искренне пытаются вас поддержать.

Опора на чужое мнение

Если вы подолгу самостоятельно не можете принять решение, это говорит о неуверенности в себе. Вероятно, в такой ситуации вы прислушиваетесь к мнению важных для вас людей. Если же к вам самим обратятся за советом, постарайтесь не навязывать точку зрения, а помогите человеку понять, чего он хочет.

Присваивание близкого человека

Если вам кажется, что близкие люди должны безусловно вас любить и быть готовыми в любой момент прийти на ваш зов, осторожно: это путь в никуда. У каждого человека есть свои желания, которые могут и будут не совпадать с вашими, даже у вашей мамы. И это нормально, ведь все они отдельные люди, а не ваши слуги. Поэтому в следующий раз, когда кто-то аргументированно откажется вам помочь, вместо того чтобы обижаться, пойдите и справьтесь своими силами.

Уверенность в себе = эмоциональный покой

Ясно одно: неуверенность в себе может проявляться даже в мелочах. Но из мелочей и складывается наша жизнь. Поэтому есть смысл попробовать что-то изменить в себе, чтобы обрести эмоциональный покой. А вы часто нервничаете по пустякам? Делитесь ответами в комментариях!