Психологи рассказали о 9 важных навыках, которые помогут сохранить отношения

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Гай Винч, семейный психолог, который помогает парам уже больше 20 лет, считает, что счастье и удовлетворенность отношениями зависят от 3 ключевых навыков. При этом они не возникают сами по себе и очень редко бывают заложены в обоих партнерах изначально. Эти навыки стоит развивать, для чего требуется много практики. Коллеги Винча выделили еще несколько привычек, которые помогают парам оставаться довольными своими отношениями. Мы в AdMe.ru решили рассказать вам об этих навыках и привычках. А в конце вас ждет бонус об эмоциональной гигиене. Она, по мнению психологов, важна не меньше, чем, к примеру, ежедневная гигиена полости рта.

1. Сопереживание

Сопереживание — умение поставить себя на место другого человека и дать ему адекватный отклик: пожалеть или поддержать, порадоваться или погрустить вместе. Прожив с партнером рука об руку несколько лет, очевидно, вы считаете, что прекрасно знаете любимого человека. Именно это мешает развивать эмпатию по отношению друг к другу в паре. Чтобы избежать такой ошибки, практикуйтесь в сопереживании. Постарайтесь поставить себя на место партнера. Закройте глаза и, учитывая характер человека и сложившиеся обстоятельства, представьте, что он чувствует. Отбросьте свой взгляд на проблему, проникнитесь эмоциями любимого человека. Это позволит вам проявлять эмпатию, которая так необходима для здоровых и счастливых отношений.

2. Эмоциональное понимание

Этот пункт вытекает из предыдущего, и основная его мысль заключается в том, что вам необходимо ставить себя на место любимого человека не только в моменты, когда с его настроением что-то не так, но и во время самых жарких споров между вами. Конечно, в пылу ссоры мало кому придет в голову говорить любимому: «Ты имеешь полное право чувствовать то, что чувствуешь, я понимаю это». Кажется, будто такая фраза только разожжет конфликт. Но на деле это не так. Подобные слова могут творить чудеса. Партнер осознает, что вы понимаете его чувства и при этом, несмотря на свое недовольство, принимаете их. Именно осознание этого приводит к тому, что мы испытываем облегчение и отстраняемся от негативных эмоций.

3. Внимание и вежливость

Мы склонны недооценивать силу мелких знаков внимания и вежливости. Часто в паре возникает порочный круг: один из партнеров выражает свое недовольство, второй отвечает ему тем же, и так продолжается до тех пор, пока не назреет серьезный конфликт. В этом случае знаки внимания типа букета цветов, любимой шоколадки, вкусного ужина или объятий помогают снять напряжение и разорвать этот круг. Конечно, внимание и вежливость не в силах исправить ситуацию, когда вы причинили партнеру страдания. Но в обыденной жизни не стоит ими пренебрегать.

4. Партнерство

Некоторые пары со временем настолько привыкают друг к другу, что начинают относиться к возлюбленному как к соседу по комнате. При этом каждый из них словно живет своей жизнью. В такой ситуации некоторые люди часто пренебрегают мнением партнера, принимая какие-то решения. И это в корне неверно. Скорее всего, такой подход приведет к частым ссорам или расставанию. Чтобы до этого не дошло, следует принимать важные решения с оглядкой на партнера. Ведь они, скорее всего, отразятся не только на вашей, но и на его жизни.

5. Домыслы

В ситуации, когда партнер вам говорит что-то нейтральное или даже приятное, не нужно искать скрытого смысла или додумывать, предполагая самое ужасное. Так вы лишь накручиваете себя и разжигаете ненужные споры. В любой ситуации лучше не додумывайте, а спросите у любимого человека напрямую, что он имел в виду.

6. Благодарность

Говорите слова благодарности своему любимому человеку при каждом подходящем случае. Вы не поверите, но они волшебные. Партнер будет чувствовать себя нужным, полезным и осознает, что вы на самом деле так считаете. Скорее всего, и в ответ вы начнете намного чаще слышать «спасибо» не только за «крупную» помощь, но и за обычные рутинные действия.

7. Не воспринимайте друг друга как должное

Этот пункт вытекает из предыдущего. Отношения накладывают некоторые обязанности и ограничения. Но это не повод воспринимать в них все как данность. Чтобы оба партнера были удовлетворены отношениями, над ними нужно работать, нужно разговаривать, учиться решать проблемы и идти на компромиссы. Не воспринимайте слова и поступки любимого как что-то само собой разумеющееся. Тогда и отношение к вам будет соответствующим.

8. Счастье

Многие склонны думать, что любимый человек сделает их счастливыми. Отчасти это, конечно, так. Но основа вашего счастья не в другом человеке, а в вас самих. Если до отношений вы были недовольны жизнью и собой, то отношения лишь на время улучшат ситуацию. А затем вернутся прежние ощущения. Не стоит замыкать свое счастье на партнере и думать, что только он делает вас счастливым. Вы сами творец своего счастья. Просто помните об этом.

9. Сплетни за спиной

Никогда не говорите о партнере плохо у него за спиной. Дело даже не в том, что он, скорее всего, узнает об этом и будет недоволен. Проблема в том, что вы через какое-то время решите конфликт, а ваша мама или друзья, которым вы пожаловались, навсегда запомнят те злые слова, что у вас вырвались. И давайте будем честны, ведь вы стремитесь поделиться с ними своим недовольством, только чтобы вас поддержали, а правы вы или нет — совершенно неважно. Будьте умнее: обсуждайте с партнером мелкие трещины в ваших отношениях, говорите о недостатках друг друга, но не во время жаркой ссоры, а спокойно и не пытаясь уязвить. Тогда вероятность того, что вы будете вместе долго и при этом будете счастливы, увеличится.

Бонус: эмоциональная гигиена

Почти никто из нас не уделяет такое же количество внимания своему психическому здоровью, какое мы уделяем физическому. При этом психологические травмы мы получаем значительно чаще, чем физические. И Гай Винч убежден, что самый опасный враг вашего психического здоровья — руминация. Руминация — навязчивые размышления, «пережевывание» одних и тех же мыслей. Когда вы один раз были отвергнуты или провалились в начинании, вы вспоминаете об этом снова и снова. Винч считает, что каждый раз, когда вы начинаете «пережевывать» негативные мысли, нужно намеренно отвлекаться от них и заставлять себя думать о чем-то другом. Уже спустя пару минут вы сфокусируетесь на более приятых мыслях, а со временем это войдет в привычку.

А как вы считаете, из чего складываются здоровые и счастливые отношения?