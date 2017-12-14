Психологи назвали 8 самых популярных вопросов, которые пациенты очень хотят, но стесняются задать

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«Хочу задать вопрос, но боюсь показаться странным и глупым» — подобная мысль наверняка посещала каждого стеснительного человека. AdMe.ru собрал для вас небольшой список вопросов, которые чаще всего не задают люди на первом визите к психологу, хотя им очень хочется это сделать.

1. Как понять, что я начал сходить с ума?

Каждому человеку хоть раз казалось, что он начинает сходить с ума. Подтверждается всего 5 % случаев серьезных психических расстройств, заподозренных пациентами при самодиагностике. Если вы любите разнообразные тесты и вас насторожили результаты, то самым мудрым решением будет посетить кабинет психолога. Если все серьезно, то он вас направит к психотерапевту.

2. Чем отличается психолог от психиатра?

Тут все просто. Психиатр — это врач, сфера деятельности которого — психические отклонения и патологии. А психолог не обязан иметь медицинское образование. Его пациенты — психически здоровые люди, попавшие в сложную ситуацию.

3. У психологов бывают психологические проблемы?

Психологи — это такие же люди, как и их пациенты, и они переживают те же кризисы, конфликты, нервные срывы. Но есть одно большое отличие. Психолог может распознать свою проблему, найти ее истоки и решить. И в случае необходимости он, не откладывая проблему в долгий ящик, прибегнет к профессиональной помощи.

4. Вы рассказываете о своих пациентах друзьям?

От утечки частной информации за пределы кабинета застраховаться невозможно, так как в любой профессии встречаются нечистоплотные люди. Но такие случаи являются исключением. Чтобы быть уверенным, обсудите перед началом терапии границы конфиденциальности со своим психологом.

5. Вы ведь работали с такими же случаями. Почему вы просто сразу не дадите совет?

Работа психолога заключается не в том, чтобы советовать, а в том, чтобы помочь человеку самостоятельно дойти до истинных причин и правильных решений. Советовать невозможно даже в похожих ситуациях. Все люди разные, не может существовать универсального способа решения проблемы, который подойдет для всех.

6. Вы моложе меня, как вы можете мне помочь?

Бытует мнение, что хороший психолог пользуется собственным жизненным опытом. А если ему 32 года, то о каком опыте может идти речь? На самом же деле психолог опирается на обширные теоретические знания о функционировании человеческой психики.

7. Вы будете смеяться надо мной, когда я уйду?

Люди с фобиями очень часто страдают не только от самой фобии, но и от страха быть осмеянными окружающими, и поэтому такой вопрос совершенно закономерен. Психологу необходимо наладить связь с клиентом, понять его проблему — это большая работа, но никак не повод для издевок и шуточек.

8. Как мне его вернуть?

После расставания очень велик риск развития стресса и депрессий. Этот период легче пережить, посещая психолога. Он поможет осмыслить ситуацию, сделать для себя выводы, понять причины и войти в новые отношения (или вернуться в старые, если так уж хочется) без страха и опасений за свое будущее.