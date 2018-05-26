Психологи назвали 8 признаков того, что жизнь по накатанной колее сводит вас с ума

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Часто жалобы на переутомление и неспособность отдохнуть кажутся обычными проявлениями лени, отсутствием дисциплины или банальным авитаминозом. Но ученые Стэнфордского университета во главе с Хосе Монтойя уверены, что синдром хронической усталости — серьезное заболевание, требующее лечения. Правда, болеют таким недугом всего около 2 % населения. Но даже если вы счастливчик и не попали в эти 2 %, порой организм явно намекает, что пришло время перемен. В этой статье мы собрали сигналы, которые не стоит игнорировать.

В AdMe.ru знают, как себя встряхнуть и вновь почувствовать вкус к жизни. Главное — вовремя обратить внимание на симптомы.

1. Тренировки перестали приносить удовольствие

Здесь имеются в виду не только тренировки в спортзале как таковые, а любая ваша физическая активность: вечерние пробежки, утренняя зарядка и даже обычные пешие прогулки. Единственный способ вновь получить удовольствие от процесса — сменить деятельность. Увлекались быстрой ходьбой — замедлитесь или, наоборот, побегите, ходили на йогу — попробуйте зумбу. Совет работает в обе стороны: или вам понравится новая нагрузка и вы снова с удовольствием будете посещать тренировки, или, как в анекдоте про «купи козу / продай козу», поймете, что хотите снова заниматься привычным делом.

2. Любые передвижения по карте утомляют

Если раньше на любой вопрос, начинающийся с «А давайте...?» вы хватали рюкзак и отвечали «На какое число берем билеты?», то сейчас вам кажется, что все самое интересное вы уже видели. Любимый рюкзак пылится в кладовке, а новые места вы смотрите в инстаграме. Это называется переизбыток впечатлений. Самый простой выход из этого состояния — побыть наедине с собой подальше от цивилизации. Оставить телефон и наушники дома и выйти в большущий городской парк подальше от аттракционов. Стоит совсем чуть-чуть походить в тишине и прислушаться к себе, как жизнь снова обретает краски и хочется, может, и не в поход, но хотя бы в гости.

3. Слишком много друзей

С хорошим человеком всегда много желающих пообщаться. И если вы не мастер отказывать людям, то в вашем доме всегда будет круговорот гостей, с которыми крайне интересно проводить время, но очень утомительно. Отвечая себе на вопрос «Почему я снова еле вписываюсь в дедлайны?», будьте честны: потому что ни сил, ни времени не остается после таких посиделок и прогулок. Планирование и умение сказать своевременно «нет» — ключ к вашему спасению.

4. Имитация счастья

Вроде как уже все понимают, что жизнь блогера в инстаграме и его реальная жизнь — часто разные вещи. Но как же хочется казаться людям счастливым и веселым хотя бы на фотографиях. Вот вы обнимаетесь на лавочке в парке, и уже через минуту оба выкладываете фото в инстаграм, а там глаз зацепился за что-то, и вот уже полтора часа пролетело, как вы рядом на лавочке лайкаете друг друга в смартфоне. Это уже не просто мем, это наша реальность. «Забыть» дома телефон — не всегда самый хороший совет, ведь иногда действительно хочется сфотографировать что-то стоящее. Чтобы избежать такого искусственного счастья, ставьте себе ограничения: на прогулке выключать мобильный интернет и доставать телефон только для фотографии. Вы удивитесь, сколько интересного упускали ежедневно.

5. Часто бывает скучно

Бывает, что проглатываешь целые серии книг за несколько дней, а иногда начинаешь, казалось бы, интересную книгу несколько раз. Сериалы давно пересмотрены, инстаграм надоел, мысль о спортзале навевает тоску. Скучно. Разбавить будни поможет нестандартное увлечение: каякинг, обучение игре на арфе, волонтерство в приюте... Подходит все, что не вкладывается в понятие «как у всех». И даже если вам надоест играть гаммы на варгане, в процессе вы поймете, к чему душа лежит.

6. Зависли в воспоминаниях

Вам 30, но, вспоминая студенческие годы, вы отзываетесь о них как о прекрасной юности и грустно констатируете, что не быть вам больше столь же активным и легким на подъем? Барбара Шер в своей книге «Лучше поздно, чем никогда» в пух разносит мифы о кризисе средних лет, а вы до него еще даже не доросли. Одна из самых острых мыслей этой книги: «Не считайте, что вы слишком стары для чего-то, пока еще не стали слишком стары». У вас еще есть огромное количество времени стать лучшей версией себя, так перестаньте оглядываться назад и развернитесь навстречу жизни. Как? Начните создавать новые интересные и насыщенные воспоминания.

7. Наблюдать за другими интереснее, чем за собой

И это не только про залипание в соцсетях, но и про любовь к сплетням, к «скользким» передачам по телевизору. Со своими проблемами разбираться страшно, зато со стороны всегда виднее, что там у других людей. На самом деле это способ ухода от действительности и страх увидеть себя настоящим. Хочется экшена? Почитайте кого-нибудь из современных популярных психологов и загляните к себе в голову. Поверьте, там намного больше интересного, чем у окружающих. Правда, и доставать больнее.

8. Хочется сбежать

Вам знакома фраза «подальше от людей»? А сами ее использовали? Если вы действительно хотели бы уединиться где-нибудь на несколько дней или даже недель и эта мысль не дает вам покоя, значит, этот порыв игнорировать нельзя. Даже если ваш отпуск запланирован на октябрь, а сейчас май на дворе, позвольте себе отдохнуть. Возьмите несколько дней за свой счет, это точно не все деньги мира, и отдохните за городом именно в будние дни, потому что в выходные там вряд ли безлюдно, как вам бы хотелось. Не игнорируйте сигналы своего организма, и тогда его не придется лечить.