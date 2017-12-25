Психологи назвали 10 простых истин, которые определяют, как долго продлятся отношения

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Любые отношения — это риск, и каждый из нас хотел бы в самом начале понимать, насколько прочными и счастливыми они будут. Но предсказать это на раннем этапе невозможно. Тем не менее существует целый ряд признаков, которые указывают на то, что отношения в паре гармоничные и продлятся долго. Их выделил доктор Глеб Ципурский, который является соучредителем некоммерческой организации, занимающейся пропагандой рационального мышления и мудрого подхода к принятию решений. Мы в AdMe.ru решили рассказать об этих признаках, чтобы вы могли определить, как долго продлятся ваши отношения и стоит ли за них бороться в кризисных ситуациях. А в конце вас ждет бонус, который расскажет об одной необычной особенности почти всех влюбленных пар.

1. Поведение в стрессовых ситуациях

Нередко мы сталкиваемся с ситуациями, которые выбивают почву из-под ног. Это может быть сущая мелочь или крупное происшествие, которое требует незамедлительной реакции. В любой из таких ситуаций важно, чтобы вы с партнером дополняли друг друга. Это спасет вас обоих от необдуманных поступков или слишком заторможенных реакций. К примеру, если вы импульсивны и «взрывоопасны» в стрессовых ситуациях, спокойный и уравновешенный партнер поможет принимать правильные решения, а не делать скоропалительные выводы под влиянием эмоций.

2. Мышление

Вы и ваша вторая половинка — два взрослых и самостоятельных человека, каждый из которых имеет собственное мнение, свои предпочтения и взгляды. Они могут быть схожи или в корне отличаться. Но важно, чтобы вы понимали, что мысли и чувства партнера не идентичны вашим. Никогда не принимайте решения за двоих, не делайте вид, будто с легкостью читаете мысли партнера. Это не так! Спрашивайте и получайте ответы — вот ключ к здоровым и гармоничным отношениям.

3. Просьбы

Этот пункт вытекает из предыдущего. Не ждите, что ваш партнер научится читать ваши мысли. Будьте открыты и честны с близкими людьми, делитесь с ними своими чувствами и переживаниями. Например, если вы хотите обнять партнера, скажите ему об этом, вместо того чтобы ждать обнимашек. Но при этом помните, что вы несете ответственность лишь за то, чтобы озвучить свою просьбу или желание. Партнер же волен действовать по своему усмотрению, опираясь на свои потребности и желания.

4. Личное пространство

Если вы постоянно будете вместе, то со временем все совместные занятия превратятся в рутину, а на этом фоне и партнер станет частью рутины и скуки. Не только поощряйте увлечения друг друга, но и найдите в них точки соприкосновения. Выделите 1–2 дня в неделю, в которые вы будете вдвоем заниматься чем-то интересным и необычным. Ученые пришли к выводу, что новые приятные впечатления, которые вы получаете вместе с партнером, помогают сохранить отношения.

5. Планы на жизнь

Ваши цели, мечты и планы на жизнь не должны быть идентичными: так просто не бывает. Но было бы неплохо, если бы партнеры имели схожие цели и представления об успехе. Если вы планируете до 40 лет усердно строить карьеру, а ваш партнер мечтает как можно скорее завести троих детей, вероятно, у вас будет много поводов для споров. Поэтому стоит обсудить свои жизненные приоритеты как можно раньше.

6. Отношения с друзьями

Друзья — это важная часть жизнь любого человека. И отказаться от них — значит лишиться чего-то очень стоящего. Поэтому любящий партнер будет с уважением относиться к вашим друзьям, даже если они не слишком ему нравятся. Такое поведение — показатель зрелости и заботы о своем любимом человеке.

7. Отношения с родственниками

Родственники — еще более важная составляющая жизни человека, чем друзья. И поэтому хорошие отношения с семьей партнера являются залогом хороших отношений и между вами. Ведь если вы будете постоянно ссориться с родителями мужа или жены, это станет благодатной почвой и для конфликтов между вами.

8. Здоровые конфликты

К слову о ссорах. Здоровые конфликты могут стать частью здоровых отношений. Если вы встречаетесь с кем-то и планируете никогда не ссориться, то, скорее всего, первое же «сражение» приведет к разрыву. Вместо этого попытайтесь разобраться в стратегиях, которые помогают решать конфликты, и обсудите их со своим партнером.

9. Успехи друг друга

Нет ничего хуже, чем жить под одной крышей с человеком, который умаляет любое ваше достижение и в целом ни во что не ставит ваш успех. В гармоничных парах, которые счастливы в отношениях, партнеры радуются успехам друг друга и вдохновляют любимого человека на покорение новых вершин.

10. Компромисс

Конечно, расставлять все точки над «i» — это нормально и правильно, но не забывайте о компромиссах. Если вы не будете уступать любимому человеку в мелочах (а он, соответственно, вам), то вас ждет много нездоровых конфликтов, и в конечном счете — расставание.

Бонус: тип отношений, обреченный на успех

Люди могут описывать отношения и любовь совершенно по-разному. Но существует как минимум два типа отношений, которые объединяют в себе большую часть представлений о любви: Тип 1: «совершенное единство»

Тип 2: «любовь-путешествие» В первом случае партнеры рассматривают друг друга с позиции «идеальной второй половинки». Они могут считать, что созданы друг для друга. Во втором случае возлюбленные отмечают не свои сходства или различия, а делают акцент на событиях, которые они вместе пережили. Иначе говоря, на том пути, который им уже удалось пройти рука об руку. И ученые считают, что пары 2-го типа имеют значительно больше шансов построить гармоничные и длительные отношения, ведь они готовы к трудностям и не ждут, что их партнер будет самим совершенством.

Эти 10 признаков — маркеры, которые говорят, что, скорее всего, ваши отношения гармоничные и крепкие. Но не стоит забывать, что ваше счастье в ваших руках! Расскажите, какие условия, по-вашему, нужны, чтобы отношения были долгими и счастливыми?