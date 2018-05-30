Психологи дали 8 советов о том, как правильно поддерживать людей, оказавшихся в трудной ситуации

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Исследование, проведенное в Китае, показывает, что большинство людей, которые находятся в тяжелой ситуации или страдают депрессией, обращаются за поддержкой к друзьям (78,7 %) и семье (75,6 %). Но родные и друзья не всегда знают, как правильно поддержать близкого человека. Мы вновь и вновь совершаем одни и те же ошибки, которые не только не помогают попавшему в беду, но и могут навредить.

AdMe.ru собрал советы психологов и людей, оказавшихся в трудной ситуации, как правильно поддерживать человека, переживающего горе.

1. Будьте рядом

Человек, переживший несчастье, остро нуждается в поддержке. Лучший способ поддержать близкого друга или родного человека — просто быть рядом. Если необходимо, можно переехать к нему на какое-то время или регулярно навещать его. Люди, столкнувшиеся с горем, вспоминают, что самыми эффективными оказывались дружеские объятия и простые слова сочувствия и поддержки: «Мне очень жаль». Пророческие же фразы типа «Все будет хорошо», наоборот, вызывают раздражение. Они выглядят пустыми, ведь никто не может знать будущего.

2. Не будьте навязчивыми

Когда случается несчастье у наших друзей или знакомых, например кто-то из их близких попадает в больницу, нам хочется быть в курсе событий. Рука так и тянется к телефону, чтобы узнать новости из первых уст. Не обрывайте телефон с просьбами держать вас в курсе событий. Лучше писать, чем звонить. Человек может быть занят или избегать разговора, а на письма, СМС он сможет ответить, когда появится возможность и время.

3. Не расспрашивайте подробности

Часто людям хочется узнать побольше подробностей и деталей произошедшего. Но чем они могут помочь? Это простое проявление любопытства. Представьте сами, каково человеку, попавшему в беду, вновь и вновь возвращаться к несчастью и опять переживать это. Есть ирландская поговорка, которая примерно звучит так: «Если человек просто интересуется историей, он тебе не друг».

4. Предложите конкретную помощь

Людям, оказавшимся в сложной ситуации, нужна помощь. Это точно. Поэтому не нужно спрашивать, нужна ли помощь. Прямо скажите, что хотите помочь, и уточните, что можете сделать. Человек, у которого настали трудные времена, обычно нуждается в бытовой помощи: отвести детей в садик или школу, приготовить обед, сходить в магазин, выгулять собаку, отвезти в больницу. Если вы возьмете часть повседневных обязанностей на себя, это действительно облегчит ему жизнь.

5. Организуйте сбор денег

Люди, у которых наступили трудные времена, иногда нуждаются в деньгах. Но принимать деньги — это всегда трудно, тем более тяжело обращаться с просьбой о финансовой помощи. Конечно, если не стоит вопрос жизни и смерти. Не спрашивайте человека, попавшего в беду, нужны ли ему деньги. Лучше сами организуйте сбор денег и отдайте собранную сумму. Это будет хорошая поддержка, вам будут благодарны.

6. Не давайте бесполезных советов

Давать советы нужно тоже уметь. Советы из серии «нужно было сделать так» бесполезны и вызывают только раздражение. Уже все произошло, в прошлое не вернуться. Лучше предлагать более реальные рекомендации. Вы можете посоветовать какого-то специалиста, например врача или психолога, и дать его контакт или предложить договориться о встрече с ним. Этим вы окажете настоящую помощь.

7. Откажитесь от оценок

Избегайте оценивать поведение человека, оказавшегося в беде, или его пострадавших родственников и друзей. Вряд ли люди, переживающие несчастье, нуждаются в судье. Не нужно нагнетать ситуацию фразами: «То, что случилось, это просто ужасно!» или «Он еще такой молодой». Слова, которые предназначены, чтобы утешить, могут иметь противоположный эффект. Избегайте говорить такие вещи, как «ваш любимый человек находится в лучшем месте», «это воля Божья» или «по крайней мере он / она больше не страдает». Слушание более полезно.

8. Не стройте гипотез

Можно обойтись и без поиска причин и предположений. Не нужно строить гипотезы: «если бы не пошел дождь, может, аварии бы и не произошло» или «если бы ты не опоздал, может, не потерял работу». Мы не пророки, и никто из нас не мог знать, что произойдет. Прошлого не вернуть, и эти предположения точно ничем не помогут. Просто обнимите горюющего человека и посочувствуйте ему.

Наверняка вам тоже приходилось утешать друга и родного человека или принимать поддержку самим. Какими из этих советов вы бы воспользовались? Возможно, у вас есть свой, действительно работающий способ поддержать в трудной ситуации?