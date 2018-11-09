Психологи дали 11 советов, как стать уверенным в себе человеком

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Как часто мы думаем о том, что смогли бы пройти собеседование, завоевать внимание «того самого» парня и вообще лучшим образом устроить жизнь, если бы были более уверенными в себе? Это качество не дается нам от рождения, зато его можно развить.

AdMe.ru собрал лучшие советы психологов о том, как повысить уверенность в себе.

1. Выпрямите спину и измените походку

Прямая осанка, открытые широкие жесты, твердая походка — все эти признаки с легкостью позволяют распознать уверенного в себе человека. Поэтому выпрямляйте спину, ходите бодрым шагом, поднимайте голову и отрывайте взгляд от пола. Этот посыл будут считывать окружающие, и вы сами вскоре заметите, как изменилось сознание. Исследования показали, что язык тела уверенного в своих силах человека влияет на снижение уровня стресса.

2. Исключите негативные мысли из внутреннего диалога

Контроль внутреннего диалога — пускай и очень сложный, но отличный способ дисциплинировать себя. Попробуйте в течение недели отслеживать все мысли, приходящие вам в голову. И выписывайте те, что связаны с неуверенностью в себе. Задайте себе вопрос: «Какие доказательства я могу привести в пользу этого убеждения?» Проанализировав свои записи, вы поймете, что большинство негативных мыслей не имеют под собой никаких оснований, а оставшиеся причины для зажатости и тревоги можно проработать. Помимо этого, составьте список ваших положительных черт характера и достижений. Просто зачитывайте его, когда в поток мыслей вкрадется негативное убеждение.

3. Знайте время, когда вера в себя покидает вас

Если вы ведете записи, как было указано в предыдущем пункте, то вскоре заметите, что сомнения одолевают вас в одно и то же время. Допустим, вы провели замечательный день, но перед сном в голову лезут дурацкие мысли о том, что ничего не получится и вообще все плохо. Просто считайте появление таких размышлений своей психологической особенностью и воспринимайте привычные вечерние сомнения как нечто автоматическое, игнорируя их.

4. Отмечайте свои достижения

Заведите дневник успехов и ежедневно делайте в нем пометки. Необязательно выписывать только глобальные достижения. Отмечайте каждый шаг на пути к цели, пускай он и кажется вам незначительным. Например, «съел на завтрак овсяную кашу», «прочел 20 страниц книги», «пробежался утром». Когда у вас появятся причины для того, чтобы гордиться собой, уверенность в своих силах не заставит себя ждать.

5. Думайте об идеальном «я»

«А что бы сделала на моем месте уверенная в себе я?» — это отличный вопрос, который периодически стоит задавать себе. Особенно когда вы стоите на границе чего-то нового, скованные неловкостью. Необязательно сразу пытаться заговорить с интересным мужчиной или врываться в компанию мечты с заявлением, что вас непременно должны взять на работу. Начните с малого: улыбнитесь симпатичному незнакомцу, отправьте резюме. И не переживайте о последствиях. Готовность рисковать и брать на себя ответственность — отличительная черта уверенного в себе человека.

6. Научитесь принимать комплименты

Люди по-разному реагируют на комплименты. Кто-то начинает отмахиваться, другие смущаются, отвечают тем же или даже начинают акцентировать внимание на собственных недостатках. Все это — неадекватная реакция, которая говорит о низкой самооценке. К тому же, отрицая комплимент, вы обесцениваете мнение того, кто его сделал. Лучшей реакцией станет ваша искренняя улыбка и благодарность. Не додумывайте ничего за собеседника и не обвиняйте его в лести — поверьте в то, что некоторые ваши качества и особенности и вправду привлекательны.

7. Боритесь с перфекционизмом

Ваш день четко расписан: 20 звонков и 10 встреч, разбор писем в оставшееся время и ни одной неэффективной минуты. Но вместо удовлетворения вы чувствуете разочарование, ведь результат всегда кажется вам недостаточно классным, не так ли? Поставив перед собой недостижимые цели, вы движетесь в сторону тревожности, а не успеха. Успешные люди ошибаются и жалеют о некоторых своих поступках, как и все мы. Но они, в отличие от других, видят уроки в каждой ситуации и умеют извлечь из них пользу.

8. Разговаривайте с незнакомцами

В одиночку посетите мероприятие, где вы никого не знаете, и попробуйте сыграть роль уверенного в себе человека. Необязательно сразу становиться душой компании, да и вряд ли это получится в обществе незнакомцев. Но в дальнейшем вы будете чувствовать себя увереннее. Помимо этого, пробуйте заводить небольшие диалоги с незнакомцами в повседневных ситуациях. Будьте дружелюбны с кассиршей в супермаркете или обменяйтесь парой фраз с официантом в кафе. Однако для некоторых людей это правило не работает. Если во время общения с незнакомцами вы чувствуете сильный дискомфорт, эксперимент лучше прекратить.

9. Научитесь не отводить взгляд во время разговора

В глазах можно прочитать настроение человека, его чувства. Смотреть в глаза своим родителям с целью понять их эмоции младенцы начинают уже с 9 месяцев. А лжецы специально отводят взгляд, чтобы их обман не раскрылся. Избегание взгляда также связывают с неуверенностью в себе. Поэтому устанавливайте и держите зрительный контакт, чтобы расположить к себе собеседника и убедить его в честности ваших намерений.

10. Предложите свою помощь

Людям важно ощущать свою принадлежность обществу. Это рождает чувство поддержки. Имея за спиной надежный тыл, вы знаете, что можете положиться на других — и вам не откажут. Однако многие из нас стесняются попросить о помощи или предложить свою. Предлагайте помощь первым, чтобы ощущать свою значимость и полезность. Это поможет избавиться от чувства неуверенности и одиночества.

11. Перестаньте сидеть в соцсетях

И просматривать профили своих знакомых, сравнивая себя с ними. Такая привычка может всерьез подорвать самооценку. Соцсети очень похожи на поле для соревнования в успешности. И все мы понимаем, что в Instagram выкладывают только яркие фото с вечеринки или отдыха на шикарном курорте. А вот любителей сделать селфи дома на диване в любимом халате найдется не так много. Проведите уборку в сети: хотя бы на время скройте новостную ленту, отпишитесь от докучающих своими публикациями пользователей и дайте себе отдых от соцсетей хотя бы на денек.

А какие способы стать увереннее в себе используете вы?