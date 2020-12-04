Психолог составила топ женских сожалений, которые «накрывают» после 30 лет

Все мы о чем-то жалеем. Но одно дело, когда это касается мелочей вроде упущенной пары туфель или зря потраченного вечера. Совсем другое — когда это серьезные, касающиеся собственной судьбы повороты не туда. И вот, сидя у разбитого корыта, люди рассуждают о том, чего не вернуть: «Надо было действовать решительнее, посвящать больше времени себе, сменить сферу деятельности». Но одно дело, когда исправить все физически невозможно, другое — когда все в ваших руках и за плечами всего лишь 30 лет жизни.

Мы в AdMe.ru считаем, что если и жалеть об упущенных возможностях, то только с одним умыслом: все осознать и наверстать. А потому решили узнать у психолога Галины Соколенко, о чем чаще всего жалеют женщины после 30 и что делать, чтобы развернуть свою жизнь на 180° и сделать ее лучше.

5 главных сожалений женщин, которые они испытывают, когда возраст приближается к 40 годам

Это грустные мысли, но я озвучу их не для того, чтобы вас расстроить, а для того, чтобы связать с реальностью и помочь выбрать будущее получше. Итак, о чем сожалеют женщины в преддверии 40 лет: Жалеют, что следовали советам других о том, как найти свой путь. Берегли покой мамы и выбирали образование, которое ей казалось правильным. Искали призвание, как учили модные коучи, и в итоге остались без стабильного заработка, но с чемоданом инфохлама в голове. Советовались с подругами о том, как поступать с мужем, но короткое торжество от удачной манипуляции сменялось еще большим напряжением в отношениях. Растили детей по расписанию модных психологов, и в итоге ни дети, ни мама не помнят, как проскочили детство.

Берегли покой мамы и выбирали образование, которое ей казалось правильным. Искали призвание, как учили модные коучи, и в итоге остались без стабильного заработка, но с чемоданом инфохлама в голове. Советовались с подругами о том, как поступать с мужем, но короткое торжество от удачной манипуляции сменялось еще большим напряжением в отношениях. Растили детей по расписанию модных психологов, и в итоге ни дети, ни мама не помнят, как проскочили детство. О том, что жили в браке «ради детей», отказавшись от собственной жизни. Замалчивали обиды, чтобы ребенок не видел конфликтов. Оправдывали ночные пропажи мужа, чтобы не вставать перед выбором: достоинство или одиночество. Отказывались от карьеры, чтобы не делить свою энергию ни с кем, кроме детей. И теперь растерянно озираются по сторонам: дети уходят все дальше, в зеркале — уставшая женщина, в будущем — а что в будущем?

Замалчивали обиды, чтобы ребенок не видел конфликтов. Оправдывали ночные пропажи мужа, чтобы не вставать перед выбором: достоинство или одиночество. Отказывались от карьеры, чтобы не делить свою энергию ни с кем, кроме детей. И теперь растерянно озираются по сторонам: дети уходят все дальше, в зеркале — уставшая женщина, в будущем — а что в будущем? О том, что потратили тонну времени на уборку, готовку, треп в чатах, работу и залипание в соцсетях. В 30 время разворачивает ход и начинает как будто не прибывать, а утекать. Но с этим так не хотелось встречаться, что внимание вбрасывалось в какую-нибудь манию, будь то самозабвенное служение бизнесу, социальные войны в родительском комитете или вдохновенное материнство. А если не в это, то в рутину, свойство которой — никогда не кончаться, а потому можно сколько угодно тонуть в протирке антресолей, разглядывании цветных картинок в ленте, приготовлении заготовок на зиму. А потом раз — и оказалось, что тебе почти 40, а ты так и не вдохнула аромат французского кофе, сидя на террасе у парижской Сены.

Женщины жалеют, что в 20 они не ушли из института, в 25 не уехали из города, в 30 не получили вторую «вышку», в 35 не сменили сферу. И смотрят в соцсетях на тех, кто ушел, уехал и сменил. Тогда они казались нелепыми и безответственными, а сейчас — еще и, заразы, счастливыми.

И смотрят в соцсетях на тех, кто ушел, уехал и сменил. Тогда они казались нелепыми и безответственными, а сейчас — еще и, заразы, счастливыми. О том, что занимались маниакальным похудением и просадили организм.

Казалось таким важным вылепить себе фигуру Венеры. Было так досадно, что природный материал никак не хотел укладываться в отведенные ему 90-60-90. Так верилось, что плоский живот — эквивалент обольщения. Как тут было не вступить в битву за сантиметры? А теперь — просевшая от резких похудений печень, изжога от нарушения обмена веществ, позвоночная грыжа от перегрузок и хроническая раздражительность как следствие многолетнего изнурения. Так хочется теперь, когда дети выросли, пожить для себя. Но так трудно начинать это с низкого энергетического старта. Пробудитесь от тумана, в который вас погружает привычка и рутина, и спросите себя: если я буду ближайшие 5 лет жить так же, как живу сейчас, — какой я приду в пору своей зрелости? кто на меня будет смотреть из зеркала через 5 лет?

5 вопросов, которые сделают вашу жизнь лучше

С сожалениями разобрались, самое время сделать свою драгоценную жизнь чуточку лучше. Есть несколько вопросов, которые необходимо задать самой себе и максимально честно на них ответить: Что помогло бы вам почувствовать себя лучше прямо сейчас?

Люди часто погружены в бесконечные «мелкие» мысли. Голова взрослого человека напоминает барахолку из обрывков идей, соображений, переживаний. Наш разум населяют многочисленные малозначимые решения: как закончить отчет, что лучше приготовить на ужин, как успеть на совещание, почему он так на меня посмотрел? Для важного же стратегического размышления нужно очистить голову от всего лишнего, выделить хотя бы минутку и задать себе вопрос. Сделайте это прямо сейчас, ответьте себе на вопрос: что помогло бы вам чувствовать себя чуть лучше прямо сейчас? Запишите ответ и переходите к следующему.

Люди часто погружены в бесконечные «мелкие» мысли. Голова взрослого человека напоминает барахолку из обрывков идей, соображений, переживаний. Наш разум населяют многочисленные малозначимые решения: как закончить отчет, что лучше приготовить на ужин, как успеть на совещание, почему он так на меня посмотрел? Для важного же стратегического размышления нужно очистить голову от всего лишнего, выделить хотя бы минутку и задать себе вопрос. Сделайте это прямо сейчас, ответьте себе на вопрос: что помогло бы вам чувствовать себя чуть лучше прямо сейчас? Запишите ответ и переходите к следующему. Что бы изменилось во мне, если бы это произошло?

Представьте, что загаданное изменение уже случилось и вы смотрите на себя стороны. Как поменялось бы ваше лицо, выражение глаз, поза, окружение? Что бы вы с этим улучшением почувствовали? Какие эмоции бы добавились, а какие ушли? Чему бы тогда в вашей жизни вы могли сказать «Да!», а чему (или кому) «Прощай!»?

Представьте, что загаданное изменение уже случилось и вы смотрите на себя стороны. Как поменялось бы ваше лицо, выражение глаз, поза, окружение? Что бы вы с этим улучшением почувствовали? Какие эмоции бы добавились, а какие ушли? Чему бы тогда в вашей жизни вы могли сказать «Да!», а чему (или кому) «Прощай!»? Какие 3 маленьких шага я могу сделать для того, чтобы приблизить это изменение? Отвечая на этот вопрос, не мыслите масштабно, не пытайтесь представить весь путь от идеи к ее реализации, просто запишите 3 первых шага, которые приходят в голову. Например, вы думаете: «Если бы начальник перестал на меня орать, я бы чувствовала себя чуточку лучше». И тогда следующими шагами могут стать такие: вы посмотрите вакансии на сайтах по поиску работы; выспитесь, чтобы быть эмоционально устойчивее; запишетесь к психологу, чтобы разобраться, почему вас так задевают реакции этого самодура.

Какой из этих шагов мне комфортнее сделать? Присмотритесь к получившемуся списку из 3 шагов и выберите тот, который сделать легче или приятнее всего.

Сколько минут сегодня я могу этому уделить этому шагу? Нисколько? Да ну? А если не зависать в новостной ленте? А если плюнуть на нескончаемые домашние дела? А если запереться в туалете с телефоном, чтобы никто из домашних не мог помешать вам уделить себе хотя бы минуту? А если перестать гнаться за чужим одобрением, отказаться лезть из кожи вон и не тратить время на то, чтобы кому-то понравиться? Пусть это будет 1 минута или 5 минут. Это все равно больше, чем ничего.