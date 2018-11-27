Психолог со стажем рассказал, как раз и навсегда научиться разбираться в себе и окружающих

13

159

22.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хороший психолог может подсказать, как справиться со многими жизненными трудностями. Некоторые профессионалы помогают не только своим клиентам, но и делятся советами в интернете. Так, например, психолог Антон Шутов рассказывает в своем твиттере о многих важных вещах и знаниях, накопленных за годы практики.

Мы в AdMe.ru почерпнули много полезной информации и спешим поделиться ею с вами.

Несколько полезных советов

Стресс — это не только наш враг, но и помощник. Если убрать из жизни человека все стрессы, обеспечить ему полный комфорт, то вскоре начнется меланхолия, тоска, жизненные силы снизятся почти до нуля и стартует тяжелая депрессия. Постоянный легкий уровень стресса тонизирует нас.

Остановитесь на мгновение и глубоко вдохните. Затем медленно выдохните. Глубокое медленное дыхание хорошо расслабляет и насыщает кровь кислородом, помогает лучше сосредотачиваться на важном, снижает влияние стресса, возвращает к моменту настоящего и к себе.

Чтобы повысить осознанность, то есть проясненность, включенность восприятия, присутствие жизни, психологи советуют как можно больше пробовать нового: занятия, маршруты прогулок, темы, блюда, способы проведения досуга и т. д. Это быстро прокачивает бдительность и делает вас сильнее.

Когда сталкиваетесь в жизни (личной или не очень) с предательством, помните о не очень приятном обстоятельстве: предательство считается предательством только с одной (обвиняющей) стороны, с другой стороны там все оправдано от и до . Не тратьтесь на бессмысленные доказательства.

. Не тратьтесь на бессмысленные доказательства. Если при поиске решения вы оказались в тупике, откажитесь от поиска, переключитесь на другое. Анализ и перебор вариантов не прекратятся, они уйдут в подсознание и продолжатся там. И вскоре подсознание выдаст результат. Важно не замучить себя, а иногда отказываться от поиска.

Если вы человек творческий, помните всегда, что одиночество — это то, что вам иногда профессионально необходимо. Еженедельный период некоммуникации, молчания, тишины позволяет усилить внутренний анализ, скорее формировать необходимые идеи, подходы и осмысления. Бывайте одни.

Если вы пришли к психологу, не торопитесь заявлять сразу все свои значимые темы. Лучше выберите одну наиболее актуальную и с нее начинайте работу. Одна тема — один сеанс. Скорее всего, после проработки главной темы остальные будут восприниматься вами уже совсем иначе.

Иногда чрезмерный анализ — наш враг. Выключать голову — ценное умение. Вспомните канатоходца на огромной высоте. Ему нужна и сосредоточенность, и одновременно развеянность сознания. Если его мысли будут бегать по закоулкам страха, риск падения начинает значительно повышаться.

Вспомните канатоходца на огромной высоте. Ему нужна и сосредоточенность, и одновременно развеянность сознания. Если его мысли будут бегать по закоулкам страха, риск падения начинает значительно повышаться. Оказывается, болеутоляющие препараты (нурофен, ибупрофен и т. д.) ослабляют не только физическую, но и эмоциональную боль. Это показали официальные исследования. Просто факт. Не шутите с ними.

Как лучше узнать себя и окружающих

Когда вы повторяете слово несколько раз и оно все больше начинает терять свой привычный смысл и звучание, это называется «семантическое пресыщение». Все ведь так делали?

Вы приходите с коллегами в столовую и, закончив обед, долго ждете, пока ваши спутники все еще расправляются с едой. Хоть это и не всегда так, но говорят, что скорость еды может быть связана с уровнем тревожности человека (чем быстрее, тем выше) .

. Человека, который в ускоренном темпе дергает ногой, ритмично притоптывает, обычно уличают в нервничании. Это не всегда так. Чаще всего это внутреннее желание скорее переключиться на другой вид деятельности, это поторапливание либо других, либо себя, либо обстоятельств.

Если вы в одиночку встречаете на пустынной улице свору собак, они с большой вероятностью нападут на вас, чтобы оттренировать на одиноком человеке способы нападения и обучить младших членов стаи. У людей точно так же. Это называется травля. Вспомните школьный класс и изгоев.

Подростковый буллинг — травля ребенка со стороны сверстников. Первый совет: ребенку не проявлять реакций на нападения, именно на это они направлены. Второй совет: не вмешиваться родителю, который пришел нравоучать целый класс и наказывать обидчиков, вы этим только усугубите.

Когда человек в разговоре касается носа, это необязательно значит, что он врет. Просто невольно он старается поместить барьер между своим речевым аппаратом и слушателем, потому что ощущает по какой-то причине недостаточную уверенность.

Про людей

Вы приходите в аудиторию, где вам предстоит выступать. Но собравшиеся шумят. Не торопитесь призывать людей к тишине. Займите свое место, просто стойте и спокойно молчите. Через некоторое время шум стихнет сам собой, внимание будет ваше.

Есть четкое правило. Если кто-то из ваших знакомых обвиняюще обкладывает вразнос всех вокруг, то будьте уверены: как только вы исчезаете из его поля зрения, этот человек пропускает по матушке и вас. Это непреложно. Дистанцируйтесь от таких людей подальше.

Это непреложно. Дистанцируйтесь от таких людей подальше. Чтобы с любимым человеком чувствовать больше единения и близости, последите украдкой за его дыханием и выровняйте свое дыхание в ритм с ним. Это незаметное объединение творит загадочный приятный эффект слияния.

Проведите эксперимент со своими друзьями или коллегами: положите перед парнями и девушками бумагу и попросите нарисовать велосипед. Вы укатаетесь, разглядывая рисунки. Парни нарисуют механичную реальную модель, а девушки... Вы сами увидите. Это наша разница мышления.

Чтобы быстро стать своим для человека в первой беседе, задайте ему 10 непринужденных вопросов о его любимой сфере. Он будет отвечать, и в коммуникативном контакте его расположение к вам начнет набирать инерцию. Об этом писал еще Карнеги. И это работает.

Он будет отвечать, и в коммуникативном контакте его расположение к вам начнет набирать инерцию. Об этом писал еще Карнеги. И это работает. Когда вы идете мимо потенциально агрессивной компании, вот совет: а) держите руки сжатыми в кулаки; б) чуть сузьте глаза; в) окиньте спокойным неторопливым взглядом компанию; г) не выдавайте торопливости, так же размеренно продолжайте путь; д) не реагируйте на окрики.

Незнакомец, не знающий вас, представляется экстрасенсом и начинает рассказывать правдивое, попадая в самую суть. Это эффект Барнума — особенным образом подобранные общие характеристики, вам только кажется, что это про вас. Так работает и астрология.

Когда клиента к психологу приводят родители / супруги / друзья, считайте, его ждет почти безрезультатная работа. Клиент, пришедший не по своему желанию, реализует все свое сопротивление и безучастность, у него нет собственных мотивов, они только внешние. Это проигрышный вариант.

Все, на что нужно ориентироваться по поводу партнеров, — это честность и прямота, неважно, кто они: любовники, супруги, консультанты, коллеги, друзья, родственники, родители, дети, соседи по маршрутному городскому автобусу. Потому что это и есть суть союзничества.