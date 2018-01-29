Психолог рассказывает, почему поздние браки счастливее ранних

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Каждый человек так или иначе ищет свою любовь. Но, к сожалению, многие отношения заканчиваются разрывом. Случается это потому, что иногда давление социальных стереотипов становится сильнее истинных желаний и люди торопятся создать семью не ради самой семьи, а из-за мимолетных чувств и боязни одиночества. AdMe.ru предлагает вам здраво оценить свою готовность к построению крепких отношений с помощью этих 7 факторов.

1. Любовь помогает расти

Зрелый человек никогда не перестает работать над собой, а любовь только придает этому сил. Он не боится менять свои взгляды и признавать недостатки, умеет быть гибким и понимающим. Два любящих человека будут стараться стать лучше не только для себя, а прежде всего друг для друга. Если партнер требует принимать его таким, какой он есть, и предлагает вам подстраиваться под его привычки, то ваши отношения перестанут развиваться и рано или поздно вы станете чужими друг другу.

2. Любить — это прежде всего отдавать

Самодостаточный человек не ищет в партнере источник вдохновения, не старается заполнить им пустоту в душе, а, напротив, стремится поделиться тем, что имеет сам. Инфантильные люди столь интенсивно стараются быть любимыми, что у них не остается сил, чтобы любить. Психолог Морган Пек в своей книге «Непроторенная дорога» называет такую болезненную зависимость от партнера «формой антилюбви». Не удивляйтесь, если партнер, который привык только получать, оставит вас в одиночестве в трудную минуту.

3. В основе любви лежит воля, а не чувства

Быть рядом и в горе, и в радости — известные слова из брачной клятвы. Они предполагают, что люди, желающие создать семью, понимают любовь не просто как чувство, переполняющее нас, а как обязывающее, обдуманное решение. Суть зрелых отношений в совместных целях и искреннем желании находиться рядом, сосредотачивать свое внимание и энергию на одном человеке, даже если возникают соблазны и сомнения. Если при малейшей ссоре вы собираете чемоданы и вспоминаете о бывших, то подумайте, могут ли продлиться долго такие отношения?

4. Любовь — это работа

Проявлять терпение к недостаткам и особенностям партнера, быть предельно внимательным — все это часто бывает скучно, неудобно и всегда утомляет, отнимает силы, но это и есть основа гармоничных отношений. Чтобы взрастить любовь, нужно кропотливо трудиться. Если вы откладываете обиды и недоговоренности в долгий ящик, то со временем их накопится столько, сколько вы не в силах будете выдержать, и отношения дадут трещину.

5. Любовь — это ответственность

Ответственность — это то, что отличает взрослого человека от ребенка. По этому показателю можно судить и об отношениях, насколько они «взрослые». Здорово же, когда есть плечо, на которое можно положиться? А как насчет того, чтобы самим стать таким плечом? Да, такие отношения накладывают серьезные обязательства, но и укрепляют их, делают настоящими. Поэтому если ваш партнер обесценивает, например, женитьбу и говорит, что «штамп в паспорте» ничего не меняет, то это может быть звоночком к пониманию, что он не готов взять ответственность за ваши отношения.

6. Любить — значит уважать индивидуальность друг друга

Зрелый человек успел найти себя и определиться со своими целями в жизни, поэтому он способен уважать границы другого и считаться с его интересами. Такие отношения лишены давления, партнеры дают свободу друг другу и стараются прийти к компромиссу. Людям, которые зациклены только на общих интересах, на «родстве душ» и понимании с полуслова, суждено разочароваться.

7. Любовь не убережет вас от страданий

Обиды, разочарования, боль — все это норма нашей жизни, и даже любимый человек не сможет уберечь нас от этого. Нужно иметь смелость принимать трудности, не винить и не жаловаться, тогда опыт преодоления препятствий сделает отношения по-настоящему крепкими и искренними.

Психологи уверены, что осознание этих 7 факторов поможет построить действительно крепкие отношения, и советуют не торопиться создавать семью, если вы не чувствуете в себе или своем партнере должной готовности. Лучше посвятите бесценное время своим интересам, мечтам и личностному росту, вместо того чтобы в будущем залечивать раны от болезненного разрыва. Согласны ли вы с мнением психологов?