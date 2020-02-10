Психолог рассказала, как воспитывать детей. И ее посты важно прочитать всем родителям

Как помочь ребенку стать увереннее?

Ребенок рождается и растет уникальной личностью со своими интересами и особенностями. Но одновременно он такой же, как все. И в этом смысле мы можем находить у него черты, присущие знакомым нам людям: упрямство — как у свекрови, вспыльчивость — как у отца, эгоизм — как у мамы. Когда мы начинаем видеть в наших детях вот эти все «как у», это про проекции. В этот момент мы уже не видим личность, мы помещаем в ребенка все свои обиды, раздражение и разочарования от тех, других людей в нашей жизни. Они не имеют к ребенку никакого отношения, но прочно приклеиваются к нему, и, что самое главное, они как сорняки, которые не дают вырасти цветам его собственной уникальной личности. Они не дают развиться ЕГО интересам, проявиться ЕГО склонностям, познать ЕГО чувства, совершить ЕГО ошибки и сделать ЕГО выводы. Поэтому отказывайтесь от проекций на вашего ребенка, старайтесь понять именно его чувства, не торопите его в развитии и всегда интересуйтесь им всерьез, не обесценивая его маленькие победы.