Психолог рассказала, как воспитывать детей. И ее посты важно прочитать всем родителям
Наталия Преслер — практикующий психолог и психотерапевт, который ведет в инстаграме блог @lozhka.meda. В своих постах она рассказывает о воспитании и развитии детей.
Мы в AdMe.ru рады, что нашли страничку Наталии, поэтому с удовольствием делимся ее наблюдениями с вами.
Особенности детского мышления
- Важная особенность мышления малышей — это эгоцентричность. В их понимании мир крутится вокруг них. Когда ребенок рождается, его мир — это ближайшие 20 см кроватки, мамины лицо и грудь. Со взрослением мир расширяется и становится все дальше, больше и разнообразнее. Появляется способность выстраивать связи, строить умозаключения, формируется взрослая логика. Дети узнают, что Земля — не единственная планета, что она крутится вокруг Солнца и даже такое значимое для нас Солнце лишь крупинка в масштабах Вселенной. Но пока это все не произошло, мир ребенка мал и он его центр. Когда вы стоите лицом к человеку и тот говорит: «Идите направо», вы уточняете, направо относительно его или вас. У малышей не возникнет такой идеи. Есть только их «направо».
- У ребенка дошкольного возраста мышление интуитивное, он еще не имеет научных представлений о мире и явлениях в нем, он опирается на свои основания, внешние впечатления, чтобы сделать выводы. Он не понимает сути явлений. Чтобы это увидеть наглядно, вы можете провести эксперимент со стаканами. Возьмите 2 стакана: узкий высокий и широкий низкий. Налейте туда одинаковое количество воды из одной мерной емкости на глазах у ребенка и спросите, где больше воды. Ребенок будет опираться на очевидный признак — где выше уровень воды, игнорируя правильные умозаключения. Не потому что он глупый, а потому что он еще не созрел для взрослой логики.
Функция отца
- Часто происходит так, что мужчине не очень понятно его место в первые месяцы после рождения ребенка: жена кормит малыша, укладывает, тот полностью от нее зависим и не выглядит так, словно ему нужен кто-то еще. Мужчина может почувствовать себя ненужным. Так в чем же функция отца для ребенка? На ранней стадии (в младенчестве ребенка) отец нужен для того, чтобы отчасти дублировать мать. Если она выдохлась или заболела, он дает вместо матери любовь и заботу ребенку. Но там же, в младенчестве, есть еще одна важная функция: отец обеспечивает надежность привязанности, которая формируется между матерью и сыном или дочкой. Матери, для того чтобы сосредоточиться на младенце, войти с ним в симбиоз, дать ему безусловную любовь и принятие, транслировать чувство «ты хороший, ты нужный, ты важный», важно ощущать себя в безопасности. Вот муж и должен защищать пару «мать — ребенок», чтобы они могли слиться и иметь этот важный для психологического развития опыт симбиоза. После периода симбиоза (после полугода и все активнее к 3 годам ребенка) функция отца кардинально меняется: теперь он должен стать той силой, которая поможет малышу оторваться от матери и заинтересоваться внешним миром. От отца на этой стадии зависит, как ребенок будет строить отношения с людьми, а также как сформируется его самоощущение.
Гиперопека бабушек
- Когда речь заходит о гиперопеке, часто вспоминают про бабушек. Но бабушки на то и бабушки, чтобы не быть родителями со всей их ответственностью. Они могут просто любить, не соблюдать правила и баловать, наслаждаться общением с малышом. Если родителям кажется, что бабушка плохо влияет на их ребенка, значит, они сознательно или бессознательно переложили ответственность за воспитание своего отпрыска на старшее поколение. Кроме того, желание контролировать то, как другие люди общаются с вашим ребенком, уже говорит о гиперопеке. Если бабушка 2 раза в неделю подстрахует вашего малыша на горке или застегнет ему курточку, это никак не отразится на его самооценке. Конечно, если речь не о крайних случаях (пережевывание пищи для ребенка, закармливание сладостями при наличии аллергии и прочее неадекватное поведение). Бывают ситуации, когда опекающее поведение бабушек принимает слишком яркие формы, провоцирует много скандалов семье. И во всех случаях практически это говорит об отношениях между старшим поколением и подросшими детьми. Не исключено, что молодые мама и папа все еще сами находятся в роли ребенка, поэтому их родители относятся к ним и их детям соответствующе. Нужно укреплять свою семью и становиться независимыми, тогда споров с бабушками будет меньше.
Советы родителям
- Как справиться с нытьем?
Вот некоторые стратегии, которые помогут снизить количество нытья:
— Слушайте ребенка по-настоящему — не сидя в интернете, готовя обед, смотря ТВ, разговаривая по телефону, а глаза в глаза.
— Помогайте детям нарабатывать навыки; их может раздражать, когда что-то не получается.
— Подчеркивайте, как вам нравится и как вам приятно, когда ребенок говорит спокойным голосом. Можно использовать такую фразу: «Я хочу, чтобы ты сказал то же самое спокойно, иначе мне трудно понять, что ты хочешь».
Если предыдущие стратегии не работают, то причина может быть в том, что малыши ноют не по привычке, а правда потому, что расстроены и дезориентированы.
— Помогите им понять, что происходит. «Похоже, ты очень устал», «Да, это грустно», «Так жаль, что не получается...» и другие фразы могут оказаться целительными.
— Если отражение эмоций не помогает, можно просто спросить: «Хочешь, я тебя обниму?»
— Также важно включать детей в свою деятельность и разговаривать на важные темы. Помните, что нытье — это не прихоть, а способ справиться с тяжелыми переживаниями, невозможность вести себя по-другому, отсутствие навыков «а как иначе?». Это задача взрослого — помочь ребенку с этим справиться.
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Как помочь ребенку стать увереннее?
Ребенок рождается и растет уникальной личностью со своими интересами и особенностями. Но одновременно он такой же, как все. И в этом смысле мы можем находить у него черты, присущие знакомым нам людям: упрямство — как у свекрови, вспыльчивость — как у отца, эгоизм — как у мамы. Когда мы начинаем видеть в наших детях вот эти все «как у», это про проекции. В этот момент мы уже не видим личность, мы помещаем в ребенка все свои обиды, раздражение и разочарования от тех, других людей в нашей жизни. Они не имеют к ребенку никакого отношения, но прочно приклеиваются к нему, и, что самое главное, они как сорняки, которые не дают вырасти цветам его собственной уникальной личности. Они не дают развиться ЕГО интересам, проявиться ЕГО склонностям, познать ЕГО чувства, совершить ЕГО ошибки и сделать ЕГО выводы. Поэтому отказывайтесь от проекций на вашего ребенка, старайтесь понять именно его чувства, не торопите его в развитии и всегда интересуйтесь им всерьез, не обесценивая его маленькие победы.
- Как не воспитать манипулятора?
Иногда в семьях сочувствие искусственно связывают с виной и стыдом. Если ребенок нагрубил, не поделился, не поздоровался, говорят: «И не стыдно тебе так с мамой говорить?», «Иди пожалей маму, она очень расстроилась». Худший вариант стимулировать в ребенке сочувствие — это обижаться, дуться, перестать разговаривать, бойкотировать его в ответ на хамство или плохое поведение. Так вы приучаете его манипулировать чувствами других людей и использовать обиду для достижения целей. Не разыгрывайте обиду. Если вам на самом деле обидно, лучше скажите об этом прямо: «Мне было очень неприятно, когда ты так разговаривал со мной. Мне больше не хочется с тобой играть и общаться. Не делай так больше». С детьми постарше (особенно с подростками) подойдет такая фраза: «Ты грубишь мне сейчас. Я сделала что-то, что задело тебя сильно или обидело?
- Что делать, если ребенок копирует плохое поведение?
В ситуации с «плохими» друзьями родителю кажется, что имеет смысл рассказать ребенку, что не надо повторять за хулиганами. Но дело-то как раз в том, что ребенок повторяет плохие слова или действия за другими, потому что сам этого хочет. Например, ему тоже хочется пошалить. Это весело. Одному страшно, а вдвоем — нет. И ему непонятно, почему он должен отказаться от этой выгоды, чем это плохо. Путь здесь такой: обратиться к его чувствам и к причине шалости. Причина-то — не подговаривающий его друг, а собственное желание. Поэтому гораздо полезнее было бы сказать: «Иногда очень хочется сделать что-то неправильное, но очень веселое. А одному страшно [признали его желания как НОРМАЛЬНЫЕ]. И тогда появляются мальчики, с которыми это сделать не так страшно, как одному. Эти мальчики кажутся очень смелыми, и тебе даже может хотеться побыть на них похожим. Но настоящая сила человека в том, чтобы удержаться от неправильного поведения. Не обижать других, когда злишься, не разрушать то, что построили другие, хотя очень хочется. Помнишь, как ты злился на Вову, но смог сдержаться и не ударил? Вот это настоящая сила [установили границу и дали образец желательного поведения]».
- Как приучить ребенка к здоровому отношению к пище?
— Еда должна быть просто едой.
— Не стимулируйте едой, не наказывайте за плохое питание, не критикуйте, не используйте обеды как поле битвы.
— Сформируйте позитивное отношение к пище. При этом важна атмосфера доверия: не проверяйте, проглотил ли ребенок еду, не лгите по поводу состава продуктов, не прячьте ничего в любимое блюдо ребенка.
— Не требуйте от малыша того, чему не соответствуете сами. Это странно, если ужин мамы и папы — пельмени, а ребенка не выпускают из-за стола, пока он не съест порцию овощей.
— Не обсуждайте ни с кем, кроме врачей (и лишь по необходимости), то, как ребенок ест.
— Не зацикливайтесь на еде. Как только тема еды становится острой, дети это чувствуют.
— Не докармливайте детей, не заставляйте есть насильно или при помощи шантажа. Это приводит к нарушению пищевого поведения и серьезным психологическим трудностям.
— Также важно количество физической нагрузки в расписании малыша и терпение родителей (помните, что детям нужно 10–12 раз попробовать новый продукт, чтобы понять, нравится он им или нет).
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Как расставаться в детском саду?
— Не покидайте ребенка без предупреждения и резко. Больше физического наказания дети боятся быть брошенными.
— Говорите о расставании в саду и не обесценивайте чувства ребенка.
— Не обманывайте. Если вы сказали, что вернетесь за ним через 5 минут, а сами ушли на целый день, оставив его в саду, то он перестанет вам доверять и адаптация затянется надолго.
— Больше информации — меньше тревоги. Нужна конкретика: когда вы вернетесь (у дошкольников еще нет понимания времени, поэтому привязывайтесь не к часам, а к событиям: обед, прогулка, сон-час), что будет, пока вы не с ним, и что будет, когда вы вернетесь.
— Дайте малышу что-то, что будет напоминать о вас: фотографию, игрушку, записку или браслетик. Заручитесь поддержкой тех, с кем остается ребенок.
— Договоритесь, что они будут делать, когда он будет звать маму. Хороший вариант — игра в звонок по телефону: «Мамочка, люблю тебя и жду!»
Теперь обращаемся ко всем родителям, которые читают AdMe.ru. Основываясь на своем опыте, что бы вы посоветовали другим мамам и папам?