Психолог рассказала, как отношения с отцом влияют на выбор партнера (Ситуацию можно исправить, если определить тип своего отца)

Нередко, выбирая партнера, женщина связывает свою судьбу с похожими друг на друга мужчинами и наступает на одни и те же грабли. Психологи придерживаются мнения, что порой это связано с тем, как складывались в детстве ее отношения с папой. Ведь папа — первый мужчина в жизни девочки, с которым она получает опыт общения с противоположным полом.

Специально для AdMe.ru психолог и гештальт-терапевт Виктория Чупринина рассказала, какие бывают типы отцов и как сценарии взаимодействия с ними влияют на будущую жизнь дочери и ее выбор партнера. А также о том, как последствия этого влияния в случае необходимости можно исправить. Ведь налаживая отношения с отцом или образом отца в своей душе, мы налаживаем отношения и со своими «мужскими» качествами. Такими, как сила, власть, мудрость, способность опираться на себя и возможность зарабатывать деньги.

8. Отец-агрессор

Это отец, который был склонен к моральному, физическому насилию над матерью или ребенком, агрессивно вел себя в обществе (лез в конфликты, драки, «на рожон»), не уважал границы ребенка и матери. Скорее всего, дочь будет видеть постоянные конфликты, которые приведут к тому, что она не сможет опираться ни на одного из родителей. Тогда ей будет сложно принять положительные качества мамы и папы, а это приведет к невозможности выстраивать отношения, находить компромиссы. Она будет или долго замалчивать недовольство, или, наоборот, взрываться от каждого слова и нападать. Такую же стратегию поведения она перенесет и в отношения с партнером. Если с ее партнером будет все гладко, это будет смущать и пугать (ведь когда дома было все тихо, это означало, что надвигается буря). И тогда она будет неосознанно доводить до конфликта, вызывая в партнере агрессию, чтобы ситуация стала привычной и понятной для нее. Возможно повторение сценария родительских отношений «жертва — агрессор». Что делать? Обязательно идти к психологу, чтобы разобрать негативный сценарий и понять, что отношения родителей были деструктивны и они оба несут ответственность за это. И отдать им ответственность за их ссоры. Научиться любить обоих родителей. Даже папу. А потом найти в себе то, чем вы похожи на обоих родителей (из их положительных сторон).

7. Отец, которого не было

Причины, почему отец отсутствовал, могут быть разными. Мать родила, а отец рано ушел из семьи или погиб, развелся, не признал ребенка. Эти обстоятельства накладывают огромный отпечаток на будущую жизнь. Если папа не общается с дочерью, то многое будет зависеть от мамы. Мама, воспитывающая дочь с обидой на мужчину, привьет девочке злость, ненависть, обиду и ощущение, что отец ушел не от мамы, а от девочки. Повзрослев, девушка с таким опытом будет отвергать мужчин. Или думать, что ее отвергают. Если был отчим, то он может частично заменить отца. Но место реального отца в душе будет всегда пустовать либо воспоминания о нем будут негативными. Что делать? Принять настоящего отца, даже если его не было, даже если этот человек вел себя негативно. Надо отдать ему место отца в своей душе. Осознать, что отчим, каким бы замечательным он ни был, — это не папа. Попробовать дойти до понимания, что люди могут совершать ошибки.

6. Вечно недовольный отец

Этот отец-идеалист, ждущий от дочери невероятных успехов. Может быть, он даже ждал мальчика. И относится к девочке как к неудаче. У отца завышенные требования к себе и окружающим, часто такие отцы — руководители бизнеса, компаний. Дочь все время будет чувствовать себя ничего не стоящей и ничего не значащей, не умеющей что-либо делать. Ей будет сложно найти свой путь, ведь отец будет осуждать ее, и только выбранное им для нее образование, работа будут «верными». Возможно, она будет жить так, как завещал отец, но всю жизнь ненавидеть то, чем занимается. Тем не менее мужчины для нее никогда не смогут сравниться с отцом, ведь он слишком «высоко». Она будет искать или властных мужчин, которые будут похожи на отца, или же, наоборот, мужчину, которого сможет «подмять» под себя, чтобы на его фоне выглядеть сильнее, компенсируя таким образом свои детские травмы. Может и вовсе стать пацанкой и перенять очень много мужских черт, чтобы оправдать и реабилитировать себя в глазах папы. Что делать? Стать «плохой» дочкой, взять ответственность за свою жизнь и пойти своим путем. Даже если папа будет недоволен. И попытаться наладить с ним отношения. Научиться замечать его неидеальность и его промахи и ошибки, чтобы научиться разрешать и себе это.

5. Безучастный отец (холодный и неэмоциональный)

Отец мог присутствовать лишь формально (например, моряк дальнего плавания, трудоголик), быть зависимым (алкоголь, наркотики) или же жить в своей реальности (ученый, гений, психически нездоровый). Если контакт с папой нормальный, но слишком редкий, то девочке нужно будет постоянно завоевывать внимание отца, а это принесет ей уверенность, будто бы она может контролировать мужчин. Став взрослой, дочь будет добиваться любви мужчины (любовница, безответная любовь). Будет ошибочно думать, что ее ценят только за «правильные» поступки. Или же будет созависима — выберет алкоголика / наркомана и будет спасать, делая его еще более беспомощным. Нормальные и любящие мужчины будут отвергаться ею как слабые. Она будет стремиться всех спасать. Что делать? Научиться себя жалеть, любить, сопереживать себе. Понять, что контролировать других людей невозможно, начать заполнять свою жизнь собственными интересами. Найти хобби, занятие по душе, сменить работу. Принять боль по отсутствующему отцу и перестать искать его во всех мужчинах.

4. Тихий и незаметный отец

Такой отец как будто слишком подавлен своей супругой. Его голос не имеет значения, его не уважают, унижают, высмеивают. Можно вспомнить фильм «Морозко» — там есть точный образ такого отца. Дочь будет находиться в слишком близких отношениях с матерью. Став взрослой, дочь может вести себя отстраненно и пренебрежительно по отношению к мужчинам. Выйти замуж за недостойного и всю жизнь ему это высказывать или же родить ребенка «для себя», провоцировать партнера на ревность и конкуренцию и держать тем самым его в напряжении, пока тот не уйдет. Что делать? Вернуть папе достоинство, уважение, любовь. Прийти к тому, чтобы просто жить и быть любимой. Важна сепарация (психологическое отделение) от мамы, выстраивание отношений с мужчинами на основе близости, а не на основе манипуляции ими. Научиться уважать, ценить мужчин просто за то, что они есть.

3. Гиперопекающий отец

Часто такой отец потерял эмоциональную связь со своей супругой и заменил это связью с дочкой. Возможно, тому способствовали ссоры с женой или ее депрессия. Тогда у него будут слишком близкие отношения с дочкой. Он будет сильно интересоваться ее отношениями, не одобряя парней. Чрезмерно заботиться, запрещать гулять, чрезмерно опекать, нарушая ее границы и не давая ей пробовать что-то в жизни самостоятельно. Дочь получает послание от папы: «не взрослей». Так как она становится на место своей мамы, то перед мамой чувствует вину. Она блокирует свою чувственность, поэтому к ней будет сложно пробиться мужчинам. Так как в отношениях с папой не были выстроены здоровые психологические границы, то она не будет понимать, как их выстраивать в отношениях с партнером. И будет стремиться вообще не вступать в отношения. Ее партнеры будут виртуальными или она выберет отношения на расстоянии. Например, влюбленность в звезду. Но как только отношения будут рисковать стать реальными, она будет от них убегать. Ведь для нее отношения — это что-то, где нет ее свободы. Да и вряд ли кто-то переплюнет ее папу в идеальности, поскольку он для нее будет героем, без которого она просто не знает, как быть. Что делать? «Достроить» образ отца, заметить его обычность, неидеальность. Сформировать свои границы. Поработать со своей чувственностью, телом, чувствами. Найти злость и обиду на маму за то, что она не установила границы в семейной системе и была дистанцирована.

2. Отец — вечный праздник

Такой папа «выходного дня». Приезжает и устраивает классные выходные, не заставляет учиться, отчитываться об оценках, помогать по дому. Он классный и умеет удивить. В отличие от мамы, с которой обычно проходят серые будни. В будущем дочь будет искать легких отношений с мужчинами, принца, готового поражать ее воображение. Эмоциональной близости с мужчинами она также будет избегать. Как только романтика первых встреч и конфетно-букетного периода угаснет и мужчина станет «обычным», она будет терять к нему интерес. Что делать? Заметить, что кроме праздников есть еще и будни. Научиться их тоже ценить. Уважать мужчину не за поступки, а за то, что он есть. Научиться близости. Заметить вклад матери в свою жизнь. Признать неидеальность отца. Научиться дружить и выстраивать контакт с женщинами.

1. Понимающий и чуткий отец

При удачном раскладе и достаточно хорошей матери такие девушки вырастают с правильной самооценкой, уверенные в себе и своем выборе партнера. Они выбирают сильного и достойного мужчину. Четко понимают, чего они хотят и как к этому прийти. Обычно они занимают хорошие должности и строят крепкую семью. Прислушиваются и уважают мужчин, могут быть опорой для друзей и близких. Ценят себя и свое время.