Чем отличается аэрофобия от боязни летать и почему дело здесь совсем не в самолетах

Путешествие на самолете в XXI веке — дело обычное. Уже не первый десяток лет мы преодолеваем огромные расстояния именно таким образом. Это удобно, быстро и безопасно. Многие летают с удовольствием и воспринимают такую поездку как приятное приключение. Однако есть люди, для которых несколько часов в самолете наполнены страхом и огромным стрессом. А статистика, утверждающая, что авиаперевозки в 10 раз безопаснее перемещений по земле, никак на них не действует.

Мы в AdMe.ru однажды заинтересовались, почему же люди боятся летать. Но, начав разбираться в этой теме вместе с психологом и профессиональным пилотом Алексеем Гервашем, обнаружили неожиданную вещь: оказывается, аэрофобия вовсе не связана с самолетами.

Боязнь летать и аэрофобия — разные вещи

До 40 % людей боятся летать. У большинства страх проявляется как нервозность перед полетом (учащенное сердцебиение, дрожь). Однако немало людей, оказавшись в самолете, испытывают настоящие панические атаки, не говоря уже о тошноте и диарее. Для некоторых дискомфорт настолько велик, что они и вовсе отказываются путешествовать по воздуху. Как правило, люди начинают бояться летать после 25 лет. Однако следует различать легкую боязнь и аэрофобию. Полет — не естественное состояние человека, поэтому незначительный страх перед ним нормален. В этом случае на человека благотворно действует изучение данных о том, что самолет — это один из самых безопасных способов перемещения. Приблизительное понимание принципа работы самолета обычно помогает — опасения быстро исчезают. С аэрофобией же все совсем не так просто. Доводы разума и логики разбиваются в щепки о броню страхов. Можно привести тысячу доказательств того, насколько безопасен самолет, как надежно работают все системы, но человек с фобией лишь покивает и продолжит бояться: панических атак

того, что самолет упадет

невозможности контролировать ситуацию Разница между страхом и фобией — в избегании. Если человек, несмотря на опасения, может взять себя в руки, пойти туда, где может быть опасно, и сделать то, что планировал, — это естественный страх, который можно контролировать. Аэрофоб же свой страх не контролирует: он старается избежать его всеми силами. Избеганием вполне можно считать прием алкоголя или снотворных, использование наушников, чтобы заглушить шум двигателя, — любые способы обмануть самого себя и сделать вид, что находишься в другом месте.

Кто такие аэрофобы и почему им так страшно

Большое значение имеет здесь предрасположенность, в частности тревожно-мнительный психотип личности. Если коротко, то это природная склонность к тревоге и неумение доверять окружающему миру. Люди с таким психотипом лучше запоминают травматичный опыт и более склонны к фобиям. Любое непредсказуемое развитие событий выбивает их из колеи. Триггером аэрофобии может стать что угодно: обычная турбулентность или рассказ знакомых о каком-либо происшествии в полете. Известно, что большинство подобных проблем родом из детства. Часто в основе фобий и панических атак лежит психологическая травма. В момент, когда происходило событие или события, нанесшие травму, человек чувствовал себя совершенно беспомощным. Поэтому у него формируется убеждение, что ему «никто не поможет». Это может быть разовое большое происшествие или регулярно повторявшееся событие из детства: например, когда ребенок плакал, а его отправляли в свою комнату, чтобы он успокоился, или говорили ему, что он ведет себя как маленький. Запрет злиться, выражать свои чувства — все это негативно действует на психику ребенка и переносится на его взрослую жизнь. Обычно мозг разделяет ситуации, происходящие здесь и сейчас, от ситуаций из прошлого. Но в травмированном мозге эта функция не работает. Человек, который чувствовал себя беспомощным в детстве, так же чувствует себя и во взрослом возрасте. Кроме того, самооценка травмированных людей обычно занижена: они уверены, что недостаточно хороши. Ведь если раньше им не помогали близкие люди, то почему должны помогать другие? Именно поэтому аэрофобы боятся, что, если у них случится паническая атака в самолете, их никто не спасет.

Традиционные способы преодоления фобий не работают

Наш мозг думает, что рутинные процессы безопасны. Каждый день мы переходим дорогу, ездим в транспорте — это рутина. Она не кажется нам страшной. По этой причине большинство людей уверены, что контролируют ситуацию. Находиться на земле, а не в воздухе нормально для нас, и мы уверены, что ничего непредвиденного произойти не должно, хоть и понимаем, что иногда на головы падают горшки с цветами и случаются ДТП. Самолет для большинства из нас не рутина. Мы ведь не летаем каждый день. Поэтому для нашего мозга он остается чем-то таинственным и подозрительным. Кроме того, не стоит забывать и о межполушарной асимметрии мозга. Несмотря на то что в восприятии информации из окружающего мира участвуют оба полушария, каждое из них вносит собственный вклад. Правое полушарие мозга лучше обеспечивает образное мышление, тогда как левое связано с логикой. У людей тревожно-мнительного психотипа полушария мозга взаимодействуют между собой не так успешно, как могли бы. Поэтому логические объяснения здесь не работают — преодолеть фобию, не связывая ее со старыми травмами и страхами, обычно не получается. Бессмысленно пытаться победить страх, заглушая его и напрягая силу воли для преодоления препятствий. Детское ощущение беспомощности никуда не девается от этого, а фобия только укрепляется («Я столько сделал, чтобы избавиться от страха, но посмотрите, ничего не помогло»).

Аэрофобы на самом деле испытывают дискомфорт не от полетов, а от дефицита доверия жизни. Именно неумение доверять миру наполняет их тревожностью по самым разным поводам. И страх полетов — лишь один из ее видов. Большинство аэрофобов могли бы избавиться от своей проблемы, но они крайне редко обращаются за помощью. Каждый из них уверен, что именно он — тот самый редкий случай, которому помочь нельзя. Однако известно, что если работать именно с глубинными проблемами и страхами, а не с тем, что лежит на поверхности, то от аэрофобии можно вылечиться. Обратив внимание на вышеперечисленные моменты и тщательно проработав их, каждый человек, страдающий такого рода страхом, может научиться расслабляться и не ждать подвоха там, где его нет. Это небыстрый процесс, однако это возможно.