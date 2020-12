Психолог проанализировала отношения 13 культовых книжных пар и рассказала, какая судьба их ждала бы в реальной жизни

Бриджит и Марк, «Дневник Бриджит Джонс»

Ассоль и Грей, «Алые паруса»

Джульетта и Ромео, «Ромео и Джульетта»

Констанция и д’Артаньян, «Три мушкетера»

Элизабет и Фицуильям, «Гордость и предубеждение»

Клеопатра и Марк Антоний, «Антоний и Клеопатра»

Скарлетт и Ретт, «Унесенные ветром»

Джейн и Эдвард, «Джейн Эйр»

Джинни и Гарри, «Гарри Поттер»

Гермиона и Рон, «Гарри Поттер»

Патриция и Роберт, «Три товарища»

Маргарита и Мастер, «Мастер и Маргарита»

Наташа и Пьер, «Война и мир»

Фото на превью Gone with the Wind / MGM