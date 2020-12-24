Психолог проанализировала отношения 13 культовых книжных пар и рассказала, какая судьба их ждала бы в реальной жизни

Книги — незаменимый способ зарядиться положительными эмоциями на весь день. В наше непростое время особенно хочется читать теплые истории, чтобы снова поверить в человеческую доброту и любовь. Неудивительно, что многие книжные парочки, сведенные самой судьбой, уверенно проходят тернистый путь испытаний и любят друг друга, несмотря ни на что.

Специально для AdMe.ru психолог Анна Волосова согласилась проанализировать некоторые известные книжные пары и рассказать, как складывались бы их взаимоотношения, будь они людьми из реальной жизни.

Бриджит и Марк, «Дневник Бриджит Джонс»

Она: одинокая 30-летняя англичанка, которая боится умереть в одиночестве и постоянно ищет отношения со зрелым мужчиной. Бриджит инфантильна, страдает от панического страха одиночества, зациклена не только на личной жизни, но и на ежедневной борьбе с лишним весом, что сказывается на эмоциональном состоянии женщины и на ее самоотношении. Также она мечтает перестать злоупотреблять алкоголем и сигаретами, но планы рушат ее частые встречи с подругами. Родители Бриджит живут за городом: мать — уверенная в себе женщина, которая всячески пытается выдать дочь замуж за богатого, красивого мужчину, а ее отец — более спокойный, приземленный мужчина. Он: детский приятель Бриджит, а ныне известный адвокат. Он в разводе с бывшей женой, которая ему изменила с начальником Бриджит, хорош собой, добропорядочен и честен, чем многие пытаются воспользоваться. У Марка прекрасные манеры, и он стремится помочь с финансовым положением семье Бриджит. После измены мужчина стал неуверенным в себе, кроме этого, он наивен и способен на жертвенность. Вместе: вполне могут быть счастливы. Он избавит ее от комплексов по поводу веса, а она его — от страха быть преданным. Единственное, что может нарушить идиллию, — это попытки матери Бриджит вмешиваться в их семью, что повлечет за собой бытовые конфликты, не более.

Ассоль и Грей, «Алые паруса»

Она: девушка, потерявшая мать в раннем возрасте. Ее отец — бедный моряк, ведущий отчужденную жизнь и безмерно любящий свою дочь. Ассоль растет скромной, умной и миловидной, но жители города опасаются ее и считают сумасшедшей. У одинокой девчушки глубокая, романтичная душа: она искренне пытается помочь каждому встречному, общается с деревьями, умеет читать между строк и любит писать. Ассоль меланхолик и альтруистка, способна на жертвенность, страдает от комплексов и страхов. Он: целеустремленный юноша, сбежавший из своей богатой семьи в 14 лет. Но роскошная жизнь не избаловала его. Молодой капитан корабля немногословен и рвется познавать мир вокруг себя. Он скрывает свои переживания за внешним спокойствием и раскрывается как романтичный, трепетный, добрый человек, не увлеченный наживой. Он адекватен и психически здоров. Вместе: Грею может наскучить разве что жертвенность Ассоль. В целом союз был бы возможен, невзирая на мнения людей о девушке.

Джульетта и Ромео, «Ромео и Джульетта»

Она: послушная красавица-дочь синьора и синьоры Капулетти, принадлежащая к уважаемому во всей Вероне роду. Девочка была окружена родительской заботой и любовью, а брат Тибальд был для нее настоящей опорой, поэтому 13-летняя Джульетта росла беззаботной и светлой, радовала родных и близких. Она наивна, инфантильна, склонна к педантизму и в меру эгоистична. Он: единственный сын и наследник главы почитаемого клана Монтекки, враждующего с родом Капулетти. Импульсивный романтик, он был увлечен хорошенькими девушками и хотел доказать своим друзьям, что он уже не юноша, а мужчина. По натуре Ромео был ранимым, и в итоге его сердце разбила одна особа, не ответив ему взаимностью. Он чрезмерно инфантильный и упрямый меланхолик, прослеживается эгоцентризм и нарциссизм, а также зависимость от мнения людей. Вместе: если бы судьбы героев не сложились трагичным образом, то с такими качествами, как у Ромео, Джульетта очень быстро стала бы жертвой абьюза.

Констанция и д’Артаньян, «Три мушкетера»

Она: жена галантерейщика месье Бонасье, которая преданно служит своей королеве. Родилась в небогатой семье, мать умерла рано, а отец после трагедии так и не женился снова. Констанция миловидная, нежная и умная женщина с гордой осанкой, обладает лидерскими качествами и прекрасно управляется со своим скромным домом. Она умело выполняет любые поручения королевы за счет своей ловкости и проворности. К мужу не испытывает никаких чувств и мечтает понять, что значит любить и быть любимой. Он: обаятельный, бесстрашный дворянин, приехавший в Париж за славой и приключениями. Он оказывается в центре дуэлей и придворных интриг, но выходит победителем благодаря своему везению и хитроумию. Жизнь д’Артаньяна полна захватывающих событий, он никогда не останавливается на достигнутом. Мужчина — сангвиник, он прямолинеен и благороден, добивается расположения короля и королевы Франции, заслуживает уважение кардинала Ришелье. Вместе: если бы не трагичная кончина Констанции, то при условии, что она избавилась бы от груза своего несчастливого брака, союз для нее и д’Артаньяна был бы вполне возможен.

Элизабет и Фицуильям, «Гордость и предубеждение»

Она: вторая из пяти сестер Беннет. Девушка не наделена правильными чертами лица, но она привлекательна и очаровывает манерой общения. Это дама с высоким интеллектом и с «живым, игривым нравом, которая любит все смешное». Лиззи не боится говорить правду в лицо, но никогда не доходит до оскорблений, ведь у нее очень добрая душа. Среди сестер Элизабет выделяет ее отец за «большую быстроту» и светлый разум, а мать девушки ее, напротив, недолюбливает. У Лиззи, возможно, заниженная самооценка из-за матери, чрезмерная гордость, склонность к жертвенности, альтруизм, ее можно назвать феминисткой. Он: состоятельный джентльмен и владелец большого поместья в Англии. Мистер Дарси довольно холодный и высокомерный человек, нарцисс и мизантроп, он склонен судить о человеке поверхностно, что нередко приводит его к заблуждениям. Хоть Дарси и гордый мужчина, все-таки в душе он благороден, способен к эмпатии и проявлению альтруизма. Вместе: союз между феминисткой и мизантропом вряд ли был бы возможен. Они, скорее всего, даже и не посмотрели бы друг на друга.

Клеопатра и Марк Антоний, «Антоний и Клеопатра»

Она: египетская царица, владычица небольшого государства, которое неспособно противостоять могуществу Римской империи. Свой трон Клеопатра сохраняет благодаря своей обворожительной красоте. Это жрица любви, соблазнившая из политических соображений Юлия Цезаря, а после обворожившая и Антония. Она непостоянна, склонна к изменам и свободна от моральных рамок. У нее эгоистичная натура, высокий уровень интеллекта, способность к манипуляциям и склонность к нимфомании (внушительное количество мужчин). Он: искусный полководец и талантливый государственный деятель. Антоний стремится к власти, но в то же время он великодушный, отчасти легкомысленный и готов пожертвовать своим могуществом ради любви. Вместе: Антоний испытывает патологическую влюбленность в Клеопатру и, учитывая ее систематические измены, вероятнее всего, такие отношения увенчались бы трагедией. Собственно, в книге трагедия и случилась, но не на почве их больной любви.

Скарлетт и Ретт, «Унесенные ветром»

Она: наследница плантатора с юга Америки. Богатые родители избаловали Скарлетт, и девушка росла с твердым убеждением, что неотразима. Она тщеславна, предприимчива, умна, но временами бывает неуверенной в себе. Дама очаровывает своей красотой и манерами, однако она не привыкла вести себя перед мужчинами как хрупкое, беспомощное создание. Скарлетт эгоцентрична, у нее возможно наличие комплексов и зависимость от мнения людей. Он: профессиональный игрок, исключенный из военной академии, чья репутация оставляет желать лучшего. Циничный нарцисс, но обаятельный бабник, от которого в свое время отрекся отец, лишив сына как финансовой, так и моральной поддержки. Сам же Ретт стал опекуном маленького мальчика, обучающегося в школе-интернате Нового Орлеана. Он пытается восполнить любовь отца опекунством. Вместе: у них много общего, особенно чувство собственной важности. В отношениях два эгоцентрика редко уживаются, а потому — конфликты, конфликты, конфликты.

Джейн и Эдвард, «Джейн Эйр»

Она: неприметная, неуверенная в себе девушка с комплексом неполноценности, считающая себя «бедной, невзрачной и маленькой». Родители скончались вскоре после ее рождения, и девочку удочерил брат матери — мистер Рид. Будучи при смерти, он вынудил свою супругу, которая невзлюбила Джейн с первого ее появления в доме, поклясться ее опекать. Невзрачная девушка, несмотря ни на что, раскрывается как целеустремленная, сильная и надежная личность. Она педантична, склонна к жертвенности. Он: угрюмый хозяин поместья. Происходит из богатой, но не самой благополучной семьи: у него алчный отец, такой же хитрый старший брат, а о матери нам ничего не известно. Эдвард не отличается красотой, но у него загадочная внешность и статная фигура. Он эгоистичен, но по натуре своей великодушен. Эдвард становится инвалидом: он ослеп и потерял кисть руки. Как результат, комплекс неполноценности и депрессия. Вместе: со своей жертвенностью и альтруизмом Джейн идеально подходит неполноценному, склонному к депрессии Эдварду, которого и будет всю жизнь «спасать».

Джинни и Гарри, «Гарри Поттер»

Она: долгожданный, седьмой ребенок в семье Уизли. Девочкой она грезила о Хогвартсе и с нетерпением ждала, когда же туда поступит. Она смешливая и спортивная девушка, которая тайно вздыхает о Гарри Поттере. В первый же год учебы в Хогвартсе ее поджидают неудачи и напасти, но сильная духом Джинни не опускает руки. Она доверчивая, инфантильная и наивная альтруистка, поэтому не ждет от окружающих людей подлости в свой адрес. Он: студент Хогвартса, который стал самым знаменитым за последние 100 лет благодаря тому, что еще в младенчестве смог противостоять смертельному проклятию. Он растет одиноким и тихим мальчиком, по мере же взросления раскрывается и проявляет себя как отважный, верный, добрый и серьезный молодой человек. Однако непростая жизнь в семействе Дурслей наложила на его душу отпечаток: Гарри малообщителен и скрытен, он не привык относиться ко всему легко и с юмором, как его друг Рон. Порой Гарри неуверен в себе (жизнь с Дурслями), в Хогвартсе его самооценка становится завышенной (в контексте славы, что на него обрушилась). Тем не менее, невзирая на все, способен к эмпатии и сочувствию. Вместе: отношения могут быть только в том случае, если Гарри снизит свою самооценку и захочет восполнить любовь умершей матери отношениями с адекватной и психически здоровой Джинни.

Гермиона и Рон, «Гарри Поттер»

Она: дочь простых маглов, что принесло ей впоследствии немало огорчений, ведь в мире магии таких людей считают «второсортными». У девушки цепкий ум, она педантична и крайне вдохновлена занятиями в Хогвартсе, и многие считают ее зазнайкой. Однако же способности в учебе и принципиальность в вопросах справедливости не раз спасали жизнь друзьям Гермионы. Она одевается аккуратно, сдержанно, не пытается выделяться внешне, предпочитая следовать установленному дресс-коду. Девушка всегда остается верной своим идеалам и готова к самопожертвованию. У Гермионы прослеживается наличие комплексов и синдром отличницы. Он: лучший друг Гарри Поттера и старший брат Джинни. Еще в детстве у Рона развился комплекс неполноценности: он был младшим из пяти братьев, а его мать любила ставить старших детей в пример младшим, поэтому мальчиком он пытался превзойти братьев хоть в чем-нибудь. Рон — эмоциональный меланхолик, тяжело переживающий неудачи, у него много фобий (среди которых арахнофобия), он не успевает в учебе, но тем не менее он простой и дружелюбный парень, который умеет в нужный момент собраться и проявить свои лучшие качества. Вместе: союз исключен. Таким девушкам, как Гермиона, неинтересны парни вроде Рона. У нее должны быть соблюдены идеалы во всем, даже в личной жизни, а Рон со своими фобиями и меланхоличностью никак не вписывается.

Патриция и Роберт, «Три товарища»

Она: жизнерадостная авантюристка, которая берет от жизни все. Она больна туберкулезом, но, несмотря на это, хороша собой. Хрупкая, с тонкими чертами лица, Пат вдохновляет своим задорным нравом и жизнелюбием. Она умна, любит шутить, умеет дать в нужный момент хороший совет и ждет от своего мужчины стабильности. Он: потрепанный войной молодой мужчина, постоялец местного бара, где он пытается забыться. Ему 30 лет, и у него нет ни семьи, ни денег, ни стабильной работы, но есть кризис среднего возраста, депрессивные взгляды на жизнь и душевные терзания. Роберт чувствительный, неуверенный в себе, склонный к депрессии и меланхолии, с тонкой душой, но запутавшийся в себе человек, который хочет забыть о прошлом и обрести покой. Он спокоен, но робок в общении с женщинами. Вместе: вряд ли они смогли бы построить долгосрочные отношения, поскольку Роберт сбрасывал бы множество своих душевных проблем на Патрицию. Она старалась бы его вытащить, но вскоре такие отношения ей бы надоели, а он бы просто нашел кого-то помоложе (кризис среднего возраста все-таки).

Маргарита и Мастер, «Мастер и Маргарита»

Она: 30-летняя домохозяйка, замужем за нелюбимым, но обеспеченным мужчиной, который готов исполнять любые прихоти жены. Но ни деньги, ни любовь мужа не могли сделать Маргариту счастливой. Она умна, хорошо образованна, ее мужество, сила воли и решительность сочетаются с женским обаянием и шармом. Ей не жалко материальных вещей, она милосердна, но сама никогда не станет просить того, что может ущемить ее гордость. Однако Маргарита склонна к апатии и фрустрации, депрессии и гневу. Он: историк, знающий несколько иностранных языков. Он выиграл в лотерею крупную сумму, благодаря которой смог посвятить свое время написанию романа, но из-за бесконечной критики своей рукописи и травли мужчина начинает сходить с ума. Мастер одинок: у него нет ни родни, ни друзей, он прост и наивен, и он не может противостоять ударам судьбы, предпочитая сдаться. Вместе: отталкиваясь от противостояния нарциссизма Маргариты и апатии, фрустрации Мастера, можно заключить, что если бы эти двое и встретились, то Маргарита очень быстро покинула бы обитель Мастера.

Наташа и Пьер, «Война и мир»

Она: дочь богатого графа и графини. Несмотря на это, Наташа близка к народу: она любила родину, не желала делать то, что принято в высшем свете, увлекалась гаданиями и участвовала в забавах простых людей. Добрая, простая девушка, она до самозабвения отзывчива, способна к эмпатии и готова помогать всем, кто ее окружает. Наташа инфантильна, она живет в постоянной атмосфере влюбленности, не отличается проницательностью и высокой интеллектуальностью, боится быть непонятой и отвергнутой. Все потому, что у девушки сверхценная идея любви, коей она и живет. Он: внебрачный сын влиятельного графа, крупный и неуклюжий молодой человек с робким, наблюдательным взглядом. За границей он провел 10 лет, но так и не смог понять нравов светского общества. После того как на него обрушивается баснословное наследство отца, неопытный Пьер становится завидным женихом и, женившись, разочаровывается в браке. Юноша умный, но по-детски простодушный, доверчивый и мягкотелый. Он любит «мечтательно философствовать», но не имеет навыков практической деятельности. Вместе: эти двое созданы друг для друга. Главное — не допустить того, чтобы Наташа начала душить мужчину своей любовью.