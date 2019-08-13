Психолог перевела 30+ проблем детского поведения на понятный взрослым язык
Редкий ребенок может прямо сказать о том, что его тревожит. Для этого дети используют язык тела и эмоций. Родителям кажется, что их чадо ведет себя неадекватно, но на самом деле ребенок завуалированно говорит о своей проблеме. Психолог Евгения Забурдаева создала детско-взрослый разговорник, чтобы родители смогли понять причины поведения ребенка.
AdMe.ru публикует разговорник и надеется, что он поможет вам найти общий язык со своим чадом.
Агрессивен
Очень агрессивен: «Мне очень страшно, я нуждаюсь в правилах и опоре».
Апатичен: «Я боюсь ошибиться. Боюсь, что взрослые осудят мою спонтанность и все, что я делаю».
Беспомощен: «Мне очень удобно, когда взрослые делают все за меня. Так я забочусь о маме и помогаю ей чувствовать себя нужной».
Бьет родителей: «Я не знаю другого способа выразить злость на родителей. Сообщаю маме, что нуждаюсь в запретах от нее».
Видит кошмары: «Образы в моем сне говорят мне о том, чего я боюсь в реальной жизни».
Ворует
Выдергивает волосы: «Мне очень страшно, я испытываю сильный стресс».
Говорит очень тихо: «Я боюсь проявлять себя, говорить о своих желаниях и защищать себя. Боюсь, что меня таким не примут».
Плохо говорит: «Мне удобно, когда взрослые говорят и делают за меня что-либо. А еще так я помогаю маме быть всегда нужной и не впадать в депрессию».
Грызет ногти: «Мне страшно, я переживаю и испытываю сильный стресс, часто из-за расставания с мамой».
Не умеет дружить: «Я не знаю, как защищать себя при общении с другими детьми и как находить с ними общий язык».
Говорит плохие слова
Жадничает: «Считаю, что мои вещи принадлежат мне по праву. Мне не хватает эмоциональной теплоты и поддержки».
Завидует: «Боюсь оказаться хуже, чем другие, и быть отвергнутым».
Задает много вопросов:
- «Я познаю мир».
- «Мне не хватает вашего внимания».
- «Я нуждаюсь в важной информации о себе и своей семье, которую от меня скрывают».
Заикается:
- «Однажды очень важные отношения для меня были прерваны и я сильно испугался».
- «Я чувствую себя в чем-то виноватым».
- «Меня сильно подавляют взрослые, и я боюсь высказываться».
Капризничает: «Я не могу заявить о своих желаниях прямо — капризы помогают мне добиться своих целей».
Не доедает
Много ест: «Еда позволяет мне справиться с тревожностью. Ей я пытаюсь заменить недостаток эмоциональной близости, в которой очень нуждаюсь».
Ленится:
- «Мне неинтересно делать то, что мне предлагают».
- «Я боюсь, что у меня не получится и никто меня не поддержит».
- «Мне удобно, когда за меня все делают другие».
Не хочет идти в школу:
- «Я не получаю достаточно поддержки, чтобы справиться со своими учебными неудачами».
- «У родителей слишком высокие ожидания по поводу моих оценок».
- «У меня трудности в общении, и я не знаю, как с этим справится».
Не хочет идти в детский сад:
- «Я очень боюсь оставлять маму одну. Боюсь, что она не справится одна».
- «Мне страшно оставаться без мамы».
Никого не слушает:
- «Мне не хватает последовательных и четких правил в доме».
- «Мне не хватает внимания, я не знаю, как по-другому обратить на себя внимание».
Мало играет
Играет только в гаджеты: «Я не умею играть с детьми, мне страшно. Только в компьютерных играх я чувствую, что чего-то могу, только здесь я успешен».
Раздражается: «Мне не разрешено злиться, и с помощью раздражения я показываю свою злость другим».
Навязчиво соблюдает порядок: «Если я не буду соблюдать жесткий порядок и соблюдать последовательность действий, произойдет нечто ужасное. Так я всех защищаю».
Скрипит зубами во сне: «Я злюсь и не могу выразить злость словами».
Плохо спит:
- «Боюсь, что не справлюсь с темнотой и неизвестностью».
- «Боюсь что мама не придет».
- «Считаю, что право спать с мамой принадлежит только мне».
Привязан к игрушке
Причиняет себе вред:
- «Я чувствую невыносимую боль в душе, и мне легче пережить ее физически».
- «Я чувствую себя очень виноватым и пытаюсь наказать себя сам».
Слишком много фантазирует: «Мой выдуманный мир помогает мне справиться с моими страхами».
А вам бывало трудно понять поведение вашего ребенка? Напишите в комментариях, как вы справлялись, — возможно, это поможет молодым родителям.