Психолог перевела 30+ проблем детского поведения на понятный взрослым язык

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Редкий ребенок может прямо сказать о том, что его тревожит. Для этого дети используют язык тела и эмоций. Родителям кажется, что их чадо ведет себя неадекватно, но на самом деле ребенок завуалированно говорит о своей проблеме. Психолог Евгения Забурдаева создала детско-взрослый разговорник, чтобы родители смогли понять причины поведения ребенка.

AdMe.ru публикует разговорник и надеется, что он поможет вам найти общий язык со своим чадом.

Агрессивен

Очень агрессивен: «Мне очень страшно, я нуждаюсь в правилах и опоре».

Апатичен: «Я боюсь ошибиться. Боюсь, что взрослые осудят мою спонтанность и все, что я делаю».

Беспомощен: «Мне очень удобно, когда взрослые делают все за меня. Так я забочусь о маме и помогаю ей чувствовать себя нужной».

Бьет родителей: «Я не знаю другого способа выразить злость на родителей. Сообщаю маме, что нуждаюсь в запретах от нее».

Видит кошмары: «Образы в моем сне говорят мне о том, чего я боюсь в реальной жизни».

Ворует

Выдергивает волосы: «Мне очень страшно, я испытываю сильный стресс».

Говорит очень тихо: «Я боюсь проявлять себя, говорить о своих желаниях и защищать себя. Боюсь, что меня таким не примут».

Плохо говорит: «Мне удобно, когда взрослые говорят и делают за меня что-либо. А еще так я помогаю маме быть всегда нужной и не впадать в депрессию».

Грызет ногти: «Мне страшно, я переживаю и испытываю сильный стресс, часто из-за расставания с мамой».

Не умеет дружить: «Я не знаю, как защищать себя при общении с другими детьми и как находить с ними общий язык».

Говорит плохие слова

Жадничает: «Считаю, что мои вещи принадлежат мне по праву. Мне не хватает эмоциональной теплоты и поддержки».

Завидует: «Боюсь оказаться хуже, чем другие, и быть отвергнутым».

Задает много вопросов: «Я познаю мир». «Мне не хватает вашего внимания». «Я нуждаюсь в важной информации о себе и своей семье, которую от меня скрывают».

Заикается: «Однажды очень важные отношения для меня были прерваны и я сильно испугался». «Я чувствую себя в чем-то виноватым». «Меня сильно подавляют взрослые, и я боюсь высказываться».

Капризничает: «Я не могу заявить о своих желаниях прямо — капризы помогают мне добиться своих целей».

Не доедает

Много ест: «Еда позволяет мне справиться с тревожностью. Ей я пытаюсь заменить недостаток эмоциональной близости, в которой очень нуждаюсь».

Ленится: «Мне неинтересно делать то, что мне предлагают». «Я боюсь, что у меня не получится и никто меня не поддержит». «Мне удобно, когда за меня все делают другие».

Не хочет идти в школу: «Я не получаю достаточно поддержки, чтобы справиться со своими учебными неудачами». «У родителей слишком высокие ожидания по поводу моих оценок». «У меня трудности в общении, и я не знаю, как с этим справится».

Не хочет идти в детский сад: «Я очень боюсь оставлять маму одну. Боюсь, что она не справится одна». «Мне страшно оставаться без мамы».

Никого не слушает: «Мне не хватает последовательных и четких правил в доме». «Мне не хватает внимания, я не знаю, как по-другому обратить на себя внимание».

Мало играет

Играет только в гаджеты: «Я не умею играть с детьми, мне страшно. Только в компьютерных играх я чувствую, что чего-то могу, только здесь я успешен».

Раздражается: «Мне не разрешено злиться, и с помощью раздражения я показываю свою злость другим».

Навязчиво соблюдает порядок: «Если я не буду соблюдать жесткий порядок и соблюдать последовательность действий, произойдет нечто ужасное. Так я всех защищаю».

Скрипит зубами во сне: «Я злюсь и не могу выразить злость словами».

Плохо спит: «Боюсь, что не справлюсь с темнотой и неизвестностью». «Боюсь что мама не придет». «Считаю, что право спать с мамой принадлежит только мне».

Привязан к игрушке

Причиняет себе вред: «Я чувствую невыносимую боль в душе, и мне легче пережить ее физически». «Я чувствую себя очень виноватым и пытаюсь наказать себя сам».

Слишком много фантазирует: «Мой выдуманный мир помогает мне справиться с моими страхами».