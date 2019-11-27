Психолог объяснила, почему красивая внешность никого не спасет от одиночества

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Психолог Анастасия Рубцова из Праги в своей работе не раз сталкивалась с распространенными женскими заблуждениями, и одно из них в том, что бесконечный «улучшайзинг» внешности поможет найти «того самого». Почему это так не работает и о чем действительно стоит побеспокоиться всем мечтающим о крепких отношениях — этой теме Анастасия посвятила свой недавний пост в соцсети.

Мы в AdMe.ru понимающе улыбались и кивали, читая этот пост. Изложенные в нем простые истины помогают не сбиться с верного пути в поисках партнера.

Одна прелестная девочка 22 лет пошла колоть себе ботокс в несуществующие морщины на лбу. Косметолог ей сказала — надо профилактически. А я сказала: «Че, блин?!!» (мне можно так говорить, когда я не на работе). Профилактически, говорю, можно еще селезенку себе вырезать и аппендикс удалить. Еще рекомендую профилактически вставить стеклянный глаз, очень хорошо помогает от глаукомы и катаракты в старости. В общем, я была резковата. А девочка, тряхнув кудрями, разрыдалась и сказала, что она и стеклянный глаз готова вставить, только чтобы найти свою любовь и не быть одной. Потому что одной плооохоооо и кажется, что никто тебя не полюбит, никто и никогда. Особенно с этим уродским морщинистым лбом, и вообще... с этими отвратительными бедрами, носом, ушами, грудью и жиром. И я, знаете, вспомнила себя в 22 года и подтверждаю, что так оно все и есть.

Но за эти годы у меня накопился кое-какой опыт, и все, оказывается, немножко иначе. Итак, мои три орешка для Золушки. Есть огромная и вечная иллюзия, что для того, чтобы «найти свою любовь», нужно что-то быстренькое с собой сделать. Или как-то открыточно выглядеть. Иллюзия эта, повторяю, вечная, я даже не надеюсь тут кого-то переубедить. Путь Золушки — сейчас переоденусь, сейчас накачаю губы и попу, сейчас сделаю грудь и на бал, а там принц, и дальше все как в тумане. Но правда в том, что в партнерстве это все не имеет почти никакого значения. В хорошем долгосрочном партнерстве. А на фига нам плохое. Ок, а что имеет значение? Есть набор качеств, которые абсолютно точно коррелируют с тем, насколько легко нам найти партнера. И эти качества будут проявляться во всем, и в том, как мы зубы чистим, и в том, как мы занимаемся спортом, любовью или высшей математикой.

Какие партнеры всем нравятся и их все хотят? Сильные. Не столько физически, сколько душевно. Последовательные и надежные

Не те, которые всегда «на позитиве», не которые говорят по поводу чего угодно: «Фигня, я справлюсь», а те, которых фигня выбивает из колеи ненадолго. Они честно впадут в отчаянье, а потом поищут-поищут да и найдут внутри какую-нибудь опору. Проиграл — ну ок, попробуем еще раз, на работе проблемы — ок, надо прямо поговорить с начальником и все выяснить, с детьми сложно — ну на то они и дети, сейчас составим план и будем действовать по плану. Сильные люди могут сказать: «Ох, какая же я была дура» и «Извини, похоже, я был неправ», хотя им эти слова произносить, конечно, мерзко и унизительно. Как всякому нормальному человеку. Разница в том, что сильные люди все-таки их произносят, а слабенькие и трусливые в лучшем случае думают. Или даже мысль эту до сознания не допустят. Сильные люди умеют неплохо справляться со своими тревогами, и, как следствие, рядом с ними спокойно другому человеку. По нынешним тревожным и суетливым временам — чувство бесценное. Кстати, навык справляться с тревогой абсолютно точно тренируется, это не то, что чудесным образом выдается феями при рождении. В принципе, уже этого качества бы хватило, но есть и пара других.

Яркий ум

По-настоящему творческие, красиво и быстро думающие люди никогда не бывают одни, и редко что настолько привлекательно, как хороший ум. Хоть в мужчине, хоть в женщине. Умение играть словами, сочинять и рассказывать истории, тонко шутить, создавать что угодно новое — проекты, планы, теории и теоремы, новые блюда из ничего, сценарии детских праздников, новые бизнесы и так далее — все это магнетически привлекательно для других людей. Как мы знаем, людей талантливых, даже омерзительных в быту, партнеры обычно терпят — ради чего? А ради вот этого самого. Можно ли такое развивать? Ну, до определенной, до определенной степени, уклончиво скажу я. Но здесь любопытно другое — люди, особенно женщины, обладающие этим бесценным с точки зрения партнеров качеством, склонны его обесценивать. Считать, что в нем ничего особенного, а в семейной жизни он только мешает. Что ум надо скрывать, «пусть мужчина чувствует себя умным», и варить щи, «пусть мужчина чувствует себя сильным». И якобы умных женщин боятся. Я не знаю, прибавляется ли сил от щей, но в итоге женщина тратит кучу сил на то, чтобы спрятать сияющий творческий ум, свое эволюционное преимущество, и с утра до ночи носит маску «хорошей жены», даже не догадываясь, что бриллиант не спрячешь, всем все видно, и как раз за это ее и любят. А не за щи. И от маски только лишняя усталость, это же как мешок с цементом таскать. Если у вас хоть что-то получается, просто делайте это почаще и дайте другим людям шанс это увидеть.

Ну и третье — это умение заботиться, конечно. О себе и о других