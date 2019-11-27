Психолог объяснила, почему красивая внешность никого не спасет от одиночества
Психолог Анастасия Рубцова из Праги в своей работе не раз сталкивалась с распространенными женскими заблуждениями, и одно из них в том, что бесконечный «улучшайзинг» внешности поможет найти «того самого». Почему это так не работает и о чем действительно стоит побеспокоиться всем мечтающим о крепких отношениях — этой теме Анастасия посвятила свой недавний пост в соцсети.
Мы в AdMe.ru понимающе улыбались и кивали, читая этот пост. Изложенные в нем простые истины помогают не сбиться с верного пути в поисках партнера.
Одна прелестная девочка 22 лет пошла колоть себе ботокс в несуществующие морщины на лбу. Косметолог ей сказала — надо профилактически. А я сказала: «Че, блин?!!» (мне можно так говорить, когда я не на работе). Профилактически, говорю, можно еще селезенку себе вырезать и аппендикс удалить. Еще рекомендую профилактически вставить стеклянный глаз, очень хорошо помогает от глаукомы и катаракты в старости.
В общем, я была резковата.
А девочка, тряхнув кудрями, разрыдалась и сказала, что она и стеклянный глаз готова вставить, только чтобы найти свою любовь и не быть одной. Потому что одной плооохоооо и кажется, что никто тебя не полюбит, никто и никогда. Особенно с этим уродским морщинистым лбом, и вообще... с этими отвратительными бедрами, носом, ушами, грудью и жиром.
И я, знаете, вспомнила себя в 22 года и подтверждаю, что так оно все и есть.
Но за эти годы у меня накопился кое-какой опыт, и все, оказывается, немножко иначе.
Итак, мои три орешка для Золушки.
Есть огромная и вечная иллюзия, что для того, чтобы «найти свою любовь», нужно что-то быстренькое с собой сделать. Или как-то открыточно выглядеть. Иллюзия эта, повторяю, вечная, я даже не надеюсь тут кого-то переубедить. Путь Золушки — сейчас переоденусь, сейчас накачаю губы и попу, сейчас сделаю грудь и на бал, а там принц, и дальше все как в тумане.
Но правда в том, что в партнерстве это все не имеет почти никакого значения. В хорошем долгосрочном партнерстве. А на фига нам плохое.
Ок, а что имеет значение?
Есть набор качеств, которые абсолютно точно коррелируют с тем, насколько легко нам найти партнера. И эти качества будут проявляться во всем, и в том, как мы зубы чистим, и в том, как мы занимаемся спортом, любовью или высшей математикой.
Какие партнеры всем нравятся и их все хотят? Сильные. Не столько физически, сколько душевно. Последовательные и надежные
Не те, которые всегда «на позитиве», не которые говорят по поводу чего угодно: «Фигня, я справлюсь», а те, которых фигня выбивает из колеи ненадолго. Они честно впадут в отчаянье, а потом поищут-поищут да и найдут внутри какую-нибудь опору. Проиграл — ну ок, попробуем еще раз, на работе проблемы — ок, надо прямо поговорить с начальником и все выяснить, с детьми сложно — ну на то они и дети, сейчас составим план и будем действовать по плану.
Сильные люди могут сказать: «Ох, какая же я была дура» и «Извини, похоже, я был неправ», хотя им эти слова произносить, конечно, мерзко и унизительно. Как всякому нормальному человеку. Разница в том, что сильные люди все-таки их произносят, а слабенькие и трусливые в лучшем случае думают. Или даже мысль эту до сознания не допустят.
Сильные люди умеют неплохо справляться со своими тревогами, и, как следствие, рядом с ними спокойно другому человеку. По нынешним тревожным и суетливым временам — чувство бесценное. Кстати, навык справляться с тревогой абсолютно точно тренируется, это не то, что чудесным образом выдается феями при рождении.
В принципе, уже этого качества бы хватило, но есть и пара других.
Яркий ум
По-настоящему творческие, красиво и быстро думающие люди никогда не бывают одни, и редко что настолько привлекательно, как хороший ум. Хоть в мужчине, хоть в женщине. Умение играть словами, сочинять и рассказывать истории, тонко шутить, создавать что угодно новое — проекты, планы, теории и теоремы, новые блюда из ничего, сценарии детских праздников, новые бизнесы и так далее — все это магнетически привлекательно для других людей. Как мы знаем, людей талантливых, даже омерзительных в быту, партнеры обычно терпят — ради чего? А ради вот этого самого.
Можно ли такое развивать? Ну, до определенной, до определенной степени, уклончиво скажу я.
Но здесь любопытно другое — люди, особенно женщины, обладающие этим бесценным с точки зрения партнеров качеством, склонны его обесценивать. Считать, что в нем ничего особенного, а в семейной жизни он только мешает. Что ум надо скрывать, «пусть мужчина чувствует себя умным», и варить щи, «пусть мужчина чувствует себя сильным». И якобы умных женщин боятся.
Я не знаю, прибавляется ли сил от щей, но в итоге женщина тратит кучу сил на то, чтобы спрятать сияющий творческий ум, свое эволюционное преимущество, и с утра до ночи носит маску «хорошей жены», даже не догадываясь, что бриллиант не спрячешь, всем все видно, и как раз за это ее и любят. А не за щи. И от маски только лишняя усталость, это же как мешок с цементом таскать.
Если у вас хоть что-то получается, просто делайте это почаще и дайте другим людям шанс это увидеть.
Ну и третье — это умение заботиться, конечно. О себе и о других
Заботиться не в смысле постоянно удовлетворять все желания другого, а в смысле — просто видеть другого человека как отдельного и смотреть на него с интересом, без раздражения. Это на словах просто, а на самом деле чудовищно непросто. Умение видеть другого — такой бонус, что я вам и сказать не могу. Даже если наша забота о другом иногда неловкая, иногда слишком контролирующая, иногда вообще не туда, в духе «пива не было, но я купил печенья» — любые, самые кривые попытки заботиться о другом нам зачтутся.
Потому что в мире полным-полно людей, которые ухитряются прожить жизнь, в упор не видя другого человека. Такие люди искренне считают, что все думают и чувствуют как они (на самом деле нет), если что-то хорошо им, то будет хорошо и другим (опять нет), и что все в мире хотят одного и того же (и снова нет). И у них гораздо больше шансов коротать век в одиночестве, потому что в быту эти заблуждения дорого обходятся.
Умение заботиться обо всех, начиная с себя, тоже развивается прекрасно, поверьте мне.
Итого мы имеем триаду, в которой одно качество, ну, либо есть, либо нет, зато два других прекрасно развиваются. И эти два уже создают неотразимую комбинацию.
Заметьте, ни слова про красоту, ботокс и «женщина должна выглядеть» или «мужчина должен обеспечивать».
Но самое главное, еще раз.
Если у вас есть что-то хорошее, покажите это другим. Ну хоть капельку, краешек.
Не ждите, что другие придут в ваш уголок, где вы от них прячетесь со своими сокровищами. И разглядят вас, и вынесут на руках из убежища — прямиком на трон.
Вылезайте, знакомьтесь, общайтесь.
Ошибайтесь, снова ошибайтесь и еще ошибайтесь, приглядывайтесь к людям, нарабатывайте опыт.
Смотрите на других, и пусть смотрят на вас.
Потому что вы прекрасны.
И никакого ботокса в 22 года.