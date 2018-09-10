Психолог назвала 16 признаков душевно здорового человека. Проверите себя?
Много лет назад последовательница классического психоанализа и первооткрыватель психологии характеров Нэнси Мак-Вильямс создала и описала чек-лист ментального здоровья, которым психологи, да и обычные люди, пользуются и по сей день. Сможете ли вы согласиться с каждым пунктом и сказать, что это про вас?
Мы в AdMe.ru всегда заботимся о здоровье наших читателей и сегодня предлагаем вам пройти с нами этот чек-лист с объяснениями моментов, на которые стоит обратить особое внимание.
1. Способность любить другого человека
Этот пункт относится и к нашим партнерам, и к семье, и к любому другому человеку, которого мы готовы любить — то есть принимать его таким, какой он есть, и открываться ему навстречу.
2. Способность работать, создавать, творить
Это значит не только двигаться вверх по карьерной лестнице, но и создавать что-то, что важно для вас и для окружающих. Для человека важно оставить след в жизни других людей, и способность к этому — один из признаков психологического здоровья.
3. Способность играть, шутить, быть несерьезным
Умение воспринимать юмор, способность выходить из состояния эмоционального и умственного напряжения и развиваться через игры (спортивные, социальные, логические) — все это приносит огромную пользу и дает отдых нашей нервной системе.
4. Способность выбирать безопасные отношения
Здесь все довольно просто: инстинкт самосохранения изначально присущ всем живым существам, а токсичные отношения являются одной из форм саморазрушения, и поэтому душевно здоровые люди стараются их избегать.
5. Способность к автономии и опоре на себя
Другими словами — способность человека принимать решения за себя и нести ответственность за свой выбор.
6. Способность принимать себя и свою личность во всем многообразии ее проявлений
Мы не можем быть идеальными или являться воплощением зла: в каждом человеке сочетаются хорошие и плохие качества, и здоровый человек адекватно их оценивает и принимает в самом себе.
7. Способность восстанавливаться после стресса
Наша психика не может долгое время находиться в стрессовом состоянии, и способность адаптироваться к переменам — один из признаков ее устойчивости.
8. Реалистичная и устойчивая самооценка
Слишком критично или, напротив, слишком высоко оценивая себя, мы подвергаемся постоянному риску несоответствия действительности нашим ожиданиям, что приводит к разочарованиям, стрессу и фрустрации.
9. Наличие осознанной системы ценностей
Здесь подразумевается ситуация, когда наши ценности не только дают нам ощущение безопасности и стабильности, но и могут меняться со временем и в зависимости от ситуации.
10. Способность испытывать любые эмоции и выносить связанное с ними напряжение
Это значит уметь чувствовать их, осознавать и не поддаваться им, одновременно поддерживая связь и с рациональной, и с эмоциональной своей стороной.
11. Способность смотреть на себя со стороны
Или рефлексировать — видеть ситуацию независимо от своего к ней отношения и выбирать пути решения проблемы, максимально эффективные в данном контексте.
12. Способность четко разделять себя и других
В том числе и в эмоциях и желаниях. Так, обидевший нас человек, возможно, не имел такой цели, а обида — это наша эмоция, и существует она только в формате нашей личности, то есть никак не относится к другому человеку.
13. Гибкость и адекватность в использовании психологической защиты
Когда мы подвержены стрессу или тревоге, наш мозг пытается «сбежать» от этого, неосознанно избегая неприятных ситуаций или игнорируя проблемы, с которыми нужно разобраться. Все это помогает нам находиться в состоянии покоя. Однако здоровый человек иногда идет наперекор своим подсознательным желаниям и делает то, что нужно, а не то, что приятно.
14. Баланс в ориентированности на себя и на других
Речь идет о способности учитывать собственные интересы совместно с интересами и комфортом других людей, отношения с которыми для нас важны.
15. Способность чувствовать себя живым
Или чувство витальности — один из основных признаков гармоничного существования человека.
16. Способность принимать свое бессилие
То есть способность грустить, испытывать злость и скорбь и при этом понимать и принимать то, что мы не в состоянии изменить.
Все описанные выше составляющие душевного здоровья могут присутствовать у человека в той или иной степени, и все они влияют на качество нашей жизни и ее наполнение. Также это довольно удачный чек-лист, который наглядно демонстрирует, что в жизни стоит поменять, а что работает и без изменений.