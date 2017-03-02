Психолог 40 лет наблюдал за отношениями пар и назвал 4 фазы, ведущие к разрыву

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Отношения — это целая наука. И американский психолог Джон Готтман знает это не понаслышке, ведь он изучает их на протяжении уже 40 лет. Чтобы «продиагностировать» состояние пары и вынести вердикт о ее будущем, ему достаточно провести с людьми всего несколько минут. Печальный финал, вероятнее всего, ждет пару, если поведение партнеров соответствует одному из 4 опасных типов, которые Готтман называет «всадниками Апокалипсиса» для отношений. AdMe.ru предлагает всем внимательно изучить рекомендации эксперта, чтобы уберечь свою любовь от невзгод.

Презрение

Признаки: один из влюбленных высмеивает другого наедине или в обществе, намеренно дает обидные прозвища и не считается с мнением. Проще говоря, любым способом показывает, что не ценит его и считает себя гораздо более значимым человеком. Как исправить: поставить себя на место близкого человека, который стал предметом издевок, и постараться увидеть ситуацию его глазами. А после этого перестать позволять себе слишком вольное обращение и каждый раз при желании снова злобно пошутить или уколоть вспомнить, как он вам дорог.

Критика

Признаки: один из партнеров раздражается из-за любой оплошности, которую совершил другой. Например, если один из партнеров оставил в раковине грязную тарелку, другой считает своим долгом высказать ему, какой он неряха, перейти на ругань и вспомнить все аналогичные ситуации. В итоге критике подвергается даже не данный поступок, а сама личность возлюбленного, вырываются слова вроде «Ты всегда все делаешь неправильно!». Как исправить: не использовать агрессивный тон в беседе и ни в коем случае не сводить одну небольшую проблему к миллионам других. Если вы спокойно попросите свою половинку в следующий раз сделать по-другому, а еще лучше произнесете это вскользь, не придавая большого значения ситуации, результат будет куда лучше.

Оборонительное поведение

Признаки: кто-то из пары чувствует, что сделал что-то не так, и, дабы избежать критики, старается сразу же защититься, причем довольно агрессивно. Для такого случая характерны фразы вроде: «Вообще-то я и не должен был!», «Это не моя вина!» и т. д. В результате партнер в недоумении начинает резко высказываться и все сводится к болезненным взаимным претензиям. Как исправить: в таких случаях гораздо проще принять ответственность за свое поведение и вовремя извиниться. Так вы не потратите кучу времени на бессмысленные пререкания и сможете использовать его для более приятных вещей.

Избегание конфликта

Признаки: чувствуя, что грядет буря, некоторые предпочитают вовремя закрыться в панцирь, а именно отвечать на претензии безэмоционально и коротко, уткнуться в телевизор, делая вид, что ничего не слышит, или вообще уйти из комнаты или из дома. В лучшем случае вторая половинка громко выскажет все, что думает о таком поведении, и на этом успокоится, а в худшем — жутко обидится на такое хладнокровие и тоже не станет пытаться решить проблему. Как исправить: ни в коем случае не убегать и не переживать все внутри себя, постараться решить возникшую сложность мирным путем, ведь если этого не сделать, она обязательно всплывет в будущем и напомнит о себе в более тревожном масштабе.