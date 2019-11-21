Психоаналитик дал 5 советов молодым родителям (Но не все педиатры с ними согласятся)

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Новорожденные не умеют плакать (потому что у них еще не развиты слезные железы), зато могут спать с открытыми глазами. Начинающие родители часто не знают физиологических и психологических особенностей младенцев и пугаются, когда видят подобные явления. Многие жалеют, что к их ребенку не прилагается инструкция по применению.

Мы в AdMe.ru решили составить небольшой гид по маленьким детям. В этом нам помогла психоаналитик Марина Боронникова — специалист с 20-летним стажем и мама 2 дочек. Она ответила на 5 самых распространенных вопросов, возникающих у молодых родителей.

1. Брать ли ребенка на руки, когда он плачет, или не приучать к рукам?

Младенца надо обязательно брать на руки, как только он начинает плакать. Объясню почему. Когда ребенок был в животе, он находился в ситуации стабильности. Ему всегда было тепло, он всегда был сыт, он не знал, что такое не выспаться. Потом он родился, и в его жизни появилась ритмичность: вдох-выдох, сытость-голод, тепло-холод. В общем, комфорт и дискомфорт. Малыш стремится продлить стадию комфорта и минимизировать дискомфорт. Сам он этого делать не умеет, поэтому ему нужна мама. При этом младенец иначе воспринимает время. У него есть ощущение, что комфорт мимолетен и проходит сразу, а дискомфорт не закончится никогда, что это самое худшее состояние, которое было, что хуже не бывает. В ответ на это возникнет агрессия. Но если ребенка утешают, держат на руках, любят, холят и лелеют, то этой агрессии будет немного, а если ребенка оставили прокричаться в люльке, то тогда уровень дискомфорта, а значит, и агрессии будет совершенно другой. В первые 3 месяца жизни человека формируется то, что психолог Эрик Эриксон называет «базовое доверие к миру». Если потребности малыша удовлетворяют максимально быстро после того, как он о них заявил, значит, мир для него хороший и добрый, ему можно доверять. Если на крик ребенка никто не приходит, значит, мир плохой и враждебный — так формируется постоянное чувство одиночества и того, что тебя не любят. И оно остается с человеком на всю жизнь.

2. Как правильно кормить — по требованию или по режиму?

Когда новорожденный впервые испытал чувство голода, он еще не знает, будет ли он когда-то есть: у него просто нет такого опыта. Он не знает, что по режиму должен принимать пищу раз в 2–3 часа, поэтому может начать плакать спустя 10 минут после того, как его покормили. Дело не в том, что он голоден, а в том, что он не уверен, покормят ли его снова. Если на каждый свой плач новорожденный получает еду, он начинает верить, что грудь или бутылочка появятся тогда, когда они будут ему необходимы. Поэтому со временем его способность переностить дискомфорт будет расти. И, возможно, вскоре вы даже сможете выстроить режим питания на основе потребностей ребенка.

3. Сколько кормить грудью?

Сейчас скажу вещь, за которую меня заклевали на одном из «мамских» форумов: грудное вскармливание желательно завершить до года. Дело в том, что после полугода вводится прикорм — овощи, мясо, каши, и ближе к году грудное молоко перестает быть основной пищей. Зато остается отличным средством успокоения. Некоторые мамы каждый раз, когда уже подросший ребенок плачет, продолжают давать ему грудь, не разбираясь в причинах плача. А он может жаловаться на боль, скуку, физический дискомфорт и так далее. Но вместо решения проблемы он получает мамину грудь. Так у человека формируется привычка заедать свои беды, то есть расстройство пищевого поведения. Часто мамы говорят: «Через грудное вскармливание формируется наша близость». Важно понимать, что грудное молоко — это еда, а близость формируется в телесном контакте, в вербальном общении, в совместных играх.

4. «Я ничего не запрещаю своему ребенку» — это нормальный подход к воспитанию?

Да, но только в определенном возрасте. С 9 до 14 месяцев у детей длится фаза практики, или «роман с окружающим миром». Ребенку интересно все, что вокруг него, но все вещи для него — это игрушки. Он не понимает разницу между погремушкой и любимой маминой вазой. Вот он берет игрушку, и мама говорит: «Молодец, это кукла». А потом тянется к стеклянной тарелке и слышит: «Нельзя!» И так постоянно: «молодец», «нельзя», «поиграй», «не трогай». Малыш привязывает слово «нельзя» к действиям, которые он совершает. И запрет, который он слышит от родителей, постепенно убивает его инициативу. Запрещать ребенку в возрасте от 9 до 14 месяцев можно только в тех ситуациях, которые опасны для его жизни. А чтобы таких ситуаций не допустить, постарайтесь создать дома максимально безопасное для малыша пространство.

5. Когда приучать к горшку?

Не мучайте горшком детей до года или даже до полутора лет: это бесполезно. До этого возраста у них не работают сфинктеры — клапанные устройства в организме, регулирующие переход содержимого из одного органа в другой. Поэтому младенец не чувствует наполняемость прямой кишки и мочевого пузыря. В возрасте от 12 до 18 месяцев сфинктеры начинают работать. Но если ребенок в подгузнике, он не чувствует дискомфорта от мокрых штанишек, потому навык контролировать процессы в своем организме не формируется в соответствии с возрастом. Так что после года желательно увеличивать то время, когда малыш находится без подгузника.