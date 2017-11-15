Ответы на эти 7 вопросов с головой выдают людей с расстройствами психики

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Существует множество тестов, которые помогают специалистам определить, все ли в порядке с психикой человека. Профессиональные качества психиатров оказываются особенно важны в случаях, когда состояние больного человека близко к гениальности (граница довольно тонкая). Однако специалисты успешно отличают одно от другого.

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Как интерпретировать результаты

Если вы не смогли правильно и быстро ответить на вопросы, в которых надо было найти общее или различия между двумя совершенно разными предметами, то поздравляем: вам не из-за чего волноваться! Только гении или люди с шизофренией за несколько секунд находят их. И если она кажется очень странной психиатру, то скорее человек болен, чем гениален.

Во всех вопросах, связанных с иллюзиями (про бегущего человека, количество фотографий и куб), гениальные люди и люди, страдающие шизофренией, сразу видят подвох. Обычные же люди не видят обмана, и их мозг верит в иллюзию.

Последний вопрос призван проверить внимательность человека. Люди с расстройствами психики часто бывают слишком рассеянны.

Расскажите в комментариях, сумели ли вы ответить на все эти вопросы.