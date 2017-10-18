Проверьте, обладаете ли вы этими 10 качествами или просто обманываете себя

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Оказывается, мы способны лгать себе, чтобы ничего не менять. Если вы недоумеваете от того, что обладаете всевозможными замечательными качествами, а в жизни все равно все наперекосяк, подумайте, верные ли у вас представления о самом себе. AdMe.ru предлагает, не откладывая, задать себе несколько вопросов и честно на них ответить. А потом начать меняться. К лучшему, конечно.

Многие считают, что подчеркивать свои преимущества перед другими — дурной тон. Но говорить о себе хорошо не значит хвастаться. Не обязательно называть себя лучшим специалистом в городе. Начинайте рассказ c фраз «Мне нравится...» или «Я люблю...» Не стесняйтесь делиться своими достижениями — так можно получить и признание окружающих, и выгодное рабочее предложение.

За ощущением собственной самодостаточности может стоять неумение заводить новых знакомых и друзей и поддерживать старые связи. Но «мышцу общения» можно «накачать». Тренируйтесь, например возьмите за правило болтать с соседями в лифте и делать комплименты окружающим. Их реакция вам понравится!

За внешним спокойствием нередко скрыты зажатые эмоции, неумение быть легким, спонтанным, естественным. Научитесь говорить о том, что чувствуете. Используйте «я-сообщения», например: «Я злюсь, потому что...». Если вам самому сложно понять, что вы испытываете, записывайте свои чувства, а потом анализируйте их.

Идти к цели нужно с передышками — это позволяет набраться сил и оценить, стоит ли она времени и усилий. Расслабьтесь и выпустите на волю своего «внутреннего ребенка»: напишите на листочке свои желания, пусть самые легкомысленные, например попробовать соленое мороженое или сходить в кино одному. Напишите срок каждого и исполните их! Можно назначить день, когда вы будете делать только то, что хочется. Это позволит «внутреннему взрослому» вернуться к рутине без прокрастинации и лени.

Доброта может оказаться неумением отказать в помощи, даже если не хочешь помогать. Когда кто-то просит вас об услуге, оцените, есть ли у вас на это силы и время. Если нет, не оправдывайтесь. Достаточно фразы «Извини, не смогу». Если трудно отказать сразу, скажите «Отвечу через час». Помогайте только тогда, когда вы этого действительно хотите. Задайте себе вопрос: «Почему я не могу отказать?» — и проанализируйте ответ.

За фразой «Мне никто не нужен» часто прячется страх, что нас обманут, причинят боль. Но если вы не передали право управления своей жизнью кому-то другому, вас вряд ли способны подкосить чьи-либо поступки. Взрослый человек должен — и материально, и психологически — опираться на себя самого. Доверие появляется постепенно. Расскажите партнеру о ваших ожиданиях, делайте взаимные шаги навстречу. Обсудите, что можно и нельзя делать в вашей паре. Не контролируйте своего партнера, потому что в предыдущих отношениях вам лгали или изменяли.

Если вы часто принимаете решения, не взвесив все за и против, а потом разгребаете последствия, пользуйтесь методом подсчета очков. Напишите плюсы и минусы обоих решений, и каждому пункту присвойте баллы по 10-балльной шкале в зависимости от того, насколько это важно для вас. Выбирайте решение, которое набрало больше очков. Например, вы не можете выбрать, съесть торт или салат. Торт: Вкусно, +8.

Придется отработать его в спортзале, −9. Салат: Похудею, +10.

Не так вкусно, как торт, −8. Итого: торт — −1, салат — +2.

Быть живым и эмоциональным — это естественно, но иногда это свойство неудобно там, где нужно регулировать свои переживания и их проявления. Эмоции не нужно подавлять и игнорировать, но мы можем научиться выражать их продуктивно, а не разрушительно. Выпишите слова, которые провоцируют ваш гнев или раздражение, и ситуации, в которых вы не можете себя контролировать. Готовьтесь к ним заранее, например научитесь проговаривать свои чувства вслух: «У меня проблемы на работе, я злюсь», — и берите паузу: «Поговорим через полчаса».

Твердые принципы могут быть прикрытием для нежелания встать на место другого. Если вы часто говорите «Я бы так не поступил», «Люди должны...», задумайтесь, не хотите ли вы казаться себе лучше других. Если люди ведут себя не так, как вы ожидали, произносите про себя «молитву» Фрица Перлза: «Я — это я, а ты — это ты. Я делаю свое дело, а ты — свое. Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты живешь не для того, чтобы соответствовать моим. И если мы случайно нашли друг друга, это прекрасно. Если нет, этому нельзя помочь».