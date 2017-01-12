Проверьте, есть ли у вас это простое качество всех успешных людей

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Известный бизнес-консультант Стивен Кови (Stephen R. Covey) писал, что есть люди, которые в 5 000 раз эффективнее других. Одно из их главных качеств — проактивность. AdMe.ru на простых примерах расскажет, что это такое и чем отличаются проактивные люди. Ведь никогда не поздно стать одним из них.

Реактивные люди объясняют все свои проблемы внешними обстоятельствами. Они плывут по течению, обвиняя в своих проблемах других и ощущая жертвой себя. Проактивные люди берут на себя ответственность за свою жизнь и признают, что она зависит от их решений. Их поведение — их сознательный выбор. И основан он не на мнении окружающих, а на внутренних ценностях, которые они выбрали сами.

Вот типичные фразы, по которым можно отличить проактивных и реактивных людей.

Махатма Ганди говорил, что движение вперед начинается с признания самому себе: «Сегодня я такой, какой есть, из-за выбора, сделанного мной вчера». Сегодня вы творите свое завтра. Будьте проактивными.