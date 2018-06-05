Простой тест про лестницу поможет узнать тайну, которая прячется в вашем прошлом

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Бывает, что даже самые простые вещи способны натолкнуть на размышления о тех секретах, которые скрывает от нас собственное подсознание. Лестница — один из образов, представив которые мы можем многое понять о себе и своем прошлом, а также узнать, какие уроки нам стоит извлечь из пережитого опыта, чтобы стать счастливее в настоящем и будущем.

AdMe.ru предлагает простой тест, который позволит вам проверить, не спрятаны ли в вашем подсознании какие-то глубинные личностные проблемы или забытые душевные травмы.

Тест состоит из 6 вопросов. Отвечая на каждый из них, старайтесь зафиксировать в памяти первый же образ, который предложит ваше воображение, — не пытайтесь его изменить или приукрасить. Будьте честны с собой, тем более что в этом тесте не может быть правильных или ошибочных ответов. Главное, давать их не раздумывая, чтобы не исказить излишним анализом информацию, которая исходит из самых глубин вашей души.

Вопрос 1. Здание

Представьте себе, что вы блуждаете по незнакомому безлюдному зданию или покинутому жилому дому. Опишите это помещение.

Вопрос 2. Лестница

Вдруг вы видите перед собой большое отверстие в полу и лестницу, которая ведет куда-то вниз, под землю. Лестница какого типа предстала перед вашим внутренним взором — обычная с пролетами, винтовая лестница, а может быть, веревочная или стремянка?

Вопрос 3. Количество ступеней

Насколько длинной является представленная вами лестница? Это несколько пологих ступеней или спуск в бесконечность? А может быть, что-то среднее?

Вопрос 4. Звук голоса

Представьте, что вы спускаетесь по этой лестнице и вдруг слышите чей-то голос. Прислушайтесь к нему. Что это? Речь, плач, крик, смех или, возможно, слабый стон?

Вопрос 5. Таинственная фигура

Спустившись по лестнице, вы взглянули вверх и увидели человека, который зовет вас по имени. Кто этот человек?

Вопрос 6. Возвращение к реальности

Теперь отвлекитесь от своего воображаемого путешествия и оглянитесь, стараясь сконцентрироваться на окружающих вас предметах и звуках. Попробуйте проанализировать, насколько естественно вы вернулись к реальности. Легко ли вам было оторваться от своих размышлений? Вы переключились быстро, как по щелчку, или образ лестницы таял в воображении медленно, будто вам хотелось еще немного задержаться на ступенях?

Интерпретация теста

Психологи считают, что образы безлюдных зданий, лестниц и подземных помещений связаны в сознании человека со стершимися из памяти событиями, болезненными воспоминаниями и застарелыми душевными травмами. Чтобы не бередить рану, мы неосознанно хороним информацию о таком опыте глубоко в своем подсознании, но воображение, если придать ему нужный импульс, способно воскресить забытые эмоции.

Интерпретация ответа на 1-й вопрос

Проанализируйте, насколько детально вы представили себе здание. Если мысленный образ был полон подробностей, это значит, что вам в прошлом, скорее всего, была нанесена какая-то душевная травма. Если здание возникло в воображении схематичным, эфемерным, условным, можно вздохнуть с облегчением: по всей видимости, вам удалось избежать в жизни особых психологических неприятностей. Состояние, в котором находится представленное нами здание, также важно: оно говорит об удаленности во времени источника наших переживаний. Если здание новое, значит, волнующее нас событие произошло сравнительно недавно. Чем более обветшалым и запыленным оно выглядит, тем больше времени прошло с момента, когда была получена душевная рана.

Интерпретация ответа на 2-й вопрос

Тип лестницы подсказывает нам собственное отношение к возникшей некогда в прошлом психологической проблеме в настоящий момент. Прямой спуск говорит о том, что внутренне мы признаем наличие этой проблемы.

Винтовая лестница указывает на то, что во многом истинный смысл нашего прошлого опыта нам непонятен, хотя желание разобраться присутствует.

Веревочная лестница или стремянка символизируют откровенный самообман — отрицание проблемы или подмену ее истинного смысла.

Интерпретация ответа на 3-й вопрос

Количество лестничных ступеней указывает на силу психологической травмы, которую скрывает от нас подсознание. Соответственно, чем длиннее лестница, тем серьезнее душевный урон.

Интерпретация ответа на 4-й вопрос

Представленные вами звуки могут объяснить, как именно вам удалось пережить психологическую травму непосредственно в тот момент, когда она была получена. Громкие рыдания означают, что в сложный период вы получили необходимую поддержку и утешение и успешно пережили травмирующий опыт.

Безмолвные стоны говорят о том, что в сложный момент вы оказались в одиночестве и были вынуждены решать проблему самостоятельно.

Зловещий или натужный смех — показатель того, что вы (сами или под давлением окружения) не поняли (или не захотели понять) истинного смысла и масштабов проблемы, спрятавшись за маской показного равнодушия, но не став от этого ближе к решению вопроса.

Искренний веселый смех или детское хихиканье означает, что вы отнеслись к проблеме с юмором и встали над ней, а потому решили ее легко, быстро и без последствий.

Незнакомый голос указывает на то, что вы, вероятно, отказались признать наличие травмирующего опыта, о чем может свидетельствовать некоторое напряжение, с которым вы идете по жизни. Будьте осторожны, поскольку, не проработав собственных проблем, вы можете очерстветь и начать проявлять равнодушие к страданиям других людей.

Крик — знак того, что решение проблемы в момент ее возникновения бессознательно было отложено, а сама проблема временно заперта в душе — до того момента, когда к ней можно будет прикоснуться относительно безболезненно. Возможно, этот момент уже настал?

Интерпретация ответа на 5-й вопрос

Человек, стоящий наверху лестницы и зовущий вас, — это тот, на кого, как вы считаете, вы можете рассчитывать в трудную минуту. Именно он способен помочь вам излечить душевные раны.

Интерпретация ответа на 6-й вопрос

То, насколько легко и быстро вы возвратились к реальности, демонстрирует силу влияния проблемы из прошлого на вашу нынешнюю жизнь. Если представленные образы развеялись моментально, значит груз прошлого не слишком тяготит вас и не требует скорейшей проработки, хотя разобраться с ним не мешало бы как минимум для того, чтобы лучше понять себя и не повторить прежних ошибок. Если образ лестницы, напротив, задержался в вашем воображении или периодически стал напоминать о себе, то проблема, воспоминания о которой он всколыхнул, и сейчас вас тяготит и требует разрешения. Возможно, в этой ситуации будет нелишним обратиться к профессиональному психологу, чтобы получить необходимую поддержку. Этот несложный тест интересен тем, что он не только выявляет возможные проблемы, скрытые в подсознании, но и подсказывает пути их решения.

А насколько полезным оказался этот тест для вас?