Простой тест на уровень нравственного развития

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Этот тест придумал во второй половине XX века психолог Лоренц Кольберг. С тех пор его технику морального интервью немало изменяли, дорабатывали и использовали в разных целях — от сугубо научных и философских до найма на работу. В ней нет вопросов о ваших привычках, предпочтениях, взглядах и о том, ругаетесь ли вы матом. Нужно просто представить себе предлагаемую ситуацию и честно ответить на вопросы. Но в любом случае мы призываем не относиться к результатам теста слишком серьезно.

AdMe.ru предлагает вам заглянуть в себя чуть глубже обычного. Помните: на вопросы этого теста не бывает неправильных ответов. Главным будет: «Почему да или нет?» — а что-то осознать можно уже в процессе рассуждения. «Ответы» в этом случае будут скорее подспорьем, чем окончательным результатом.

Хайнц и его больная жена

Наш герой, Хайнц, в отчаянии: его жена умирает от рака. По мнению врачей, всего одно лекарство может ее спасти — недавно изобретенный фармацевтом препарат на основе радия. Хорошо, что фармацевт живет тут же, по соседству. Плохо, что из жадности он назначил цену в 10 раз больше себестоимости — $ 2 000 за дозу. Хайнц занял денег уже у всех, у кого мог, но хватило только на половину. Он просил аптекаря продать ему лекарство дешевле или подождать с полной оплатой, но тот был непреклонен: «Я изобрел лекарство и хочу заработать на нем, поэтому не буду снижать цену». Тогда Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство.

Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему это правильно или дурно? Есть ли у Хайнца обязанность или обязательство украсть лекарство? Если бы Хайнц не любил свою жену, должен ли был он украсть лекарство для нее? Если нет — есть ли различие в его поступке, если он любит или не любит свою жену? Предположим, что умирает не жена, а чужой человек. Должен ли Хайнц стащить лекарство для чужого? Предположим, что это домашнее животное, которое он любит. Должен ли Хайнц украсть, чтобы спасти любимое животное? Важно ли для людей делать все, что они могут, чтобы спасти жизнь другого? Воровать противозаконно. Плохо ли это в моральном отношении? Вообще, должны ли люди пытаться делать все, что они могут, чтобы повиноваться закону?

Узнать результаты

Секрет этого теста в том, что интерпретируется не сам выбор, а то, из каких соображений было принято решение. Помните главный вопрос? «Почему „да“ или „нет“?» Нужно учитывать, что каждый последующий уровень включает в себя в той или иной мере предыдущие. Всего выделяют 3 позиции, на каждой из которых по 2 уровня нравственного развития.

Позиция ребенка: «Что со мной сделают?»

Уровень № 1: Послушание и боязнь наказания. На этом уровне Хайнц не должен грабить аптеку, потому что его посадят в тюрьму. Или ему стоит это сделать, так как лекарство стоит $ 200, просто аптекарь жадный. Это уровень морального развития маленького ребенка, который еще не очень умеет жить в обществе с его нормами. Он судит о поступках и последствиях по тому, чем ему это грозит, какое последует наказание, а ценность вещей в его глазах превышает ценность жизни.

Уровень № 2: Ты — мне, я — тебе. Хайнц должен спасти жену, потому что иначе будет страдать от ее смерти. Основа этого уровня — личный интерес, выгода и немного пользы для окружающих (если впоследствии она может опять же обернуться выгодой). Нравственные моменты не играют никакой роли. Если вы сделали свой выбор, руководствуясь этими соображениями, возможно, вам непросто существовать в обществе и общаться с людьми. Эгоистические склонности могут мешать взаимодействовать с окружающими и понимать других людей.

Позиция подростка и взрослого: «Что обо мне подумают?»

Уровень № 3: Пай-мальчик (пай-девочка). Хайнц хочет быть хорошим в глазах жены и поэтому идет на кражу (иначе как ему потом смотреть ей в глаза?). Или не идет, потому что сделал все возможное в рамках закона, и нам не в чем его упрекнуть. Это типичный уровень подростка. Взрослый человек на этом уровне может быть довольно инфантильным и зависимым от чужого мнения.

Уровень № 4: Торжество закона. Красть запрещено, поэтому Хайнц не должен этого делать. Или он украдет лекарство, но потом сдастся полиции и выплатит компенсацию аптекарю. Это взрослый уровень. Если вы выбрали этот путь, можно утверждать, что обычно вы законопослушны, следуете установленным правилам и предпочтете стабильность спонтанности. Для вас большую роль играет понятие долга и общественной роли.

Продвинутая позиция: «Что я сам буду думать о себе?»

Уровень № 5: Права человека. Хайнц крадет лекарство, потому что каждый имеет право на жизнь и оно превыше закона. Или он не должен красть лекарство — ведь это доход и собственность фармацевта, на которые он тоже имеет право. Это продвинутый уровень. Вы терпимы, уважительны к принципам других людей и точно знаете: ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Уровень № 6: Справедливость и универсальная этика. Хайнц должен взять лекарство, потому что спасение жизни человека — бо́льшая ценность, чем право собственности. Или он не должен красть: лекарство не принадлежит ему, и оно нужно и другим. Вы руководствуетесь чувством справедливости и поступаете так или иначе потому, что так правильно, а не потому, что думаете о мнении других людей или из-за боязни наказания. Сам Колберг отмечал, что людей, которые постоянно действуют на этом уровне, почти нет.

Бонус: мы предлагаем вам еще две интересные дилеммы, над которыми можно подумать

Закон и облегчение мучений

Героиня этой дилеммы находится на последней, неизлечимой стадии рака. Доктор Джефферсон знает, что ей осталось не более полугода. Она испытывает ужасные боли, а достаточная доза болеутоляющих позволила бы ей умереть. В спокойный период она просила врача дать ей достаточно лекарств.

1. Должен ли доктор Джефферсон дать ей лекарство, от которого она может умереть? Это правильно или нет? 2. Должна ли женщина иметь право принять окончательное решение? 3. Женщина замужем. Должен ли ее муж вмешиваться в решение? Что должен сделать хороший муж в этой ситуации? 4. Имеет ли человек обязанность или обязательство жить, когда он не хочет? 5. Когда домашнее животное тяжело ранено и умирает, его убивают, чтобы избавить от боли. Применим ли тот же самый мотив здесь? 6. Для доктора противозаконно дать женщине лекарство. Является ли это и морально дурным? 7. Вообще, должны ли люди делать все, что они могут, чтобы повиноваться закону? Почему? Как это применить к тому, что должен был бы сделать доктор Джефферсон? 8. Обдумывая дилемму, что бы вы сказали о самой ответственной вещи, которую сделал бы доктор Джефферсон? 9. Что означает слово «совесть» для вас? Если бы вы были Джефферсоном, что сказала бы вам совесть при принятии решения?

Два брата-мошенника

Два брата попали в трудное положение и сильно нуждались в деньгах. Карл, старший, украл тысячу долларов, взломав магазин. Боб, младший, пошел к известному в городе старику-филантропу. Этому человеку он сказал, что очень болен и ему нужна тысяча долларов на операцию. Боб обещал вернуть деньги, как только поправится. На самом деле он вообще не был болен. Хотя старик и не знал его хорошо, он дал денег, и братья уехали из города — каждый с тысячью долларов.

1. Что хуже: украсть, как Карл, или обмануть, как Боб? 2. Что хуже всего при обмане старого человека? Почему? 3. Вообще, почему обещание должно выполняться? 4. Важно ли сдержать обещание, данное человеку, которого вы хорошо не знаете или никогда не увидите снова? 5. Почему не положено красть из магазина?

Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих непростых дилемм, как бы вы их решили и почему.