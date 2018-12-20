Простой тест, который в два счета расскажет о вашем психотипе

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Кто не хочет узнать себя чуточку лучше? Для этого вовсе не обязательно срочно отправляться на прием к психологу: достаточно нескольких минут свободного времени, ручки и листка бумаги.

AdMe.ru нашел небольшой тест, который расскажет кое-что весьма любопытное о вас. Не верите? Проверьте сами!

Выделите примерно 10 минут свободного времени так, чтобы вас никто не отвлекал. Внимательно прочитайте задание и не заглядывайте в конец статьи: так вы сможете самостоятельно ознакомиться с ключом теста и диагностировать важные моменты. Итак, приступаем.



1. Возьмите блокнот / лист, ручку.

2. Нарисуйте два обыкновенных круга. Не задумывайтесь, просто рисуйте. Ваше подсознание сделает все за вас, а в получившемся рисунке проступят те черты, которые свойственны вашему психотипу.

Готово? Теперь можете смело пролистнуть вниз и ознакомиться с трактовкой

Первый круг символизирует самого рисовавшего. Второй — его партнера: это может быть партнер по браку или отношениям, но трактовка также распространяется и на другие значимые партнерства (коллеги по работе). Оцените, как расположен на листе первый круг. Если вы разместили его ближе к левому краю, то вы человек скорее консервативный и сдержанный. Если ближе к правому, то вы любите пробовать новое и неизведанное, двигаться вперед, вы чаще левых проявляете инициативу и способны на авантюру или приключение.

Также стоит обратить внимание и на размер нарисованных кругов. Если они одинаковы, то это говорит о том, что в партнерстве вы не выделяете ни главного, ни ведомого и предпочитаете равноправие. Если первый круг больше второго, то вы склонны брать ответственность и любите доминировать в отношениях. И наоборот: если второй круг больше, то вы ждете инициативы от партнера, вы умеете и готовы идти на уступки.

Важно и то, как располагаются по отношению друг к другу нарисованные вами круги. Если они частично пересекаются, то это говорит о том, что вы ищете определенную эмоциональную близость. Отношения для вас — это сфера доверия, заботы, близости. Чем больше пересекаются ваши круги, тем важнее для вас эти вещи.

Если же круги только соприкасаются, но не пересекаются, то это говорит о том, что в отношениях вы предпочитаете оставлять свободное пространство как для себя, так и для партнера. Вы практичны и не склонны к сильным переживаниям или эмоциональности, любите побыть в одиночестве. Этим рисунком вы как бы говорите: «Мы с тобой вместе, но не вмешиваемся во внутренние дела друг друга». Чем дальше друг от друга расположены круги, тем сильнее вы нуждаетесь в независимости и свободе. Случается, что люди рисуют два круга с двух разных сторон листа. Скорее всего, такой человек хорошо охраняет собственные границы, ему сложно сблизиться с кем-либо. Возможно, что в жизни человека наступил период, когда ему необходимо побыть одному.

Если вы вписали один круг внутрь другого, то это говорит о вашем стремлении к контролю, причем не только над собственной жизнью и чувствами, но даже над действиями другого человека. Вам не нравится, когда близкие люди ведут себя не так, как вы того ожидаете. Вы стараетесь предугадать события и составить план действий наперед. Если же второй круг вы нарисовали поверх первого, он как бы включает первый круг в себя, то здесь речь может идти о потребности в защите, о жертвенности, самоумалении, подавленности. Рисовавший человек ищет кого-нибудь сильного и большого, подходящего для того, чтобы можно было опереться и заслониться. Возможно, это желание сильной руки, желание стабильности и порядка в повседневной жизни. Такому человеку нужен кто-нибудь, кто сможет взять на себя все важные решения, все заботы, а проще говоря, тот, кто рисует второй круг внутри первого.